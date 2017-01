110 Mil Acciones del Gobierno de Eruviel Avila en Vivienda Social y Seguridad Patrimonial

Es uno de los principales compromisos del gobernador Eruviel Ávila Villegas que se cumplen a cabalidad: Gerardo Monroy Serrano

SAN ANTONIO DE LA ISLA.-El Gobierno del doctor Eruviel Ávila Villegas, ha logrado consolidar una política de vivienda social y regularización patrimonial, que permite que la población viva con gran dignidad y que da certeza jurídica a los mexiquenses en su propiedad, que es ejemplo a nivel nacional y coloca al Estado de México en una posición de vanguardia en este tipo de programas, aseguró el director general del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), Gerardo Monroy Serrano, en entrevista exclusiva con ADELANTE EN LA NOTICIA, en donde precisó que en promedio serán 110 mil acciones las que se habrán realizado en este sexenio para garantizar una vivienda digna a las familias mexiquenses y para regularizar su patrimonio, reconociendo la gran tarea que realiza el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Alfredo Torres Martínez para dar cumplimiento a éstos acuerdos del mandatario estatal.

Ahora en esta etapa de su vida, no solo ha cumplido, sino que ha rebasado los objetivos que se fijó el gobernador Eruviel Ávila, para garantizar una vivienda digna a los mexiquenses y, especialmente, dar seguridad patrimonial a miles de familias.

En el inicio de la entrevista precisa que de septiembre de 2011, fecha en que asumió la gubernatura el doctor Eruviel Ávila, hasta diciembre del 2016, se habían logrado 65 mil 300 acciones en materia de vivienda que beneficiaron a 280 mil 400 personas.

Estos programas corresponden a piso firme, en el que se llevaron a cabo 22 mil acciones. Asimismo 41 mil en materia de mejoramiento de vivienda. Además de las realizadas en la autoconstrucción de casas, en las que se les da todo el apoyo y la construcción de casas ecológicas, que beneficiaron a 2 mil 200 familias.

Resalta las políticas del presidente Enrique Peña Nieto y del gobernador Eruviel Ávila Villegas, como un elemento decisivo para consolidar nuevas acciones en materia de dignificación de vivienda para los mexiquenses.

Pero, de manera especial, al responder con gran dominio del tema y precisión a las preguntas de ADELANTE EN LA NOTICIA, el licenciado Gerardo Monroy Serrano, habla también de las grandes propuestas para dar certeza jurídica en su patrimonio a los mexiquenses.

Dijo que había más de 220 mil lotes irregulares. Y que hoy se han establecido cuatro mecanismos para lograr entregar sus escrituras y con ello la seguridad en su propiedad a las familias de la entidad.

Inclusive destacó las reformas implementadas por el gobernador Eruviel Ávila, entre ellas el juicio sumario de usucapión, que permite lograr escriturar una propiedad en poco tiempo.

IMEVIS –afirma- cuenta con 12 oficinas regionales en el territorio mexiquense, que enlistamos en el curso de esta entrevista y una dirección de correo, que también damos a conocer más adelante en esta nota informativa, en la que se atiende con toda prontitud a quiénes buscar mejorar su vivienda y regularizar el estado jurídico de su patrimonio.

PREGUNTA.-Cuándo fue creado el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social?

RESPUESTA.-El IMEVIS fue creado el 23 de septiembre del 2003. Es una fusión entre lo que era CRESEM y lo que era AURIS. CRESEM era el organismo que daba certidumbre jurídica a las familias. En esa época el gobernador en turno decide fusionar esas dos dependencias y crear el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social.

PREGUNTA.-En materia de programas de construcción de vivienda, qué resultados han logrado en éstos poco más de 5 años del gobierno del Dr. Eruviel Ávila…?

RESPUESTA.-El IMEVIS durante la actual administración ha llevado a cabo una serie de programas en beneficio de la población de más escasos recursos en materia de vivienda. Sumando un total de 65 mil 300 acciones en promedio en lo que va de la administración. De septiembre de 2011 a diciembre de 2016. Lo que representa un beneficio en favor de 280 mil 400 personas en rubros como colocación de piso firme, alrededor de 22 mil acciones. Mejoramiento de vivienda, alrededor de 41 mil acciones y autoconstrucción de pies de casa aproximadamente mil 50 acciones y, se han hecho viviendas ecológicas en forma coordinada con los municipios y el gobierno federal, representando 2 mil 200 acciones.

PREGUNTA.-Y cómo se ha logrado dignificar la vivienda de los mexiquenses, especialmente en las zonas urbanas y rurales de la entidad.

RESPUESTA.-Desde el inicio de la administración del señor gobernador Eruviel Ávila, en su Plan de Desarrollo 2011-2017 contempló las diferentes acciones que tiene el IMEVIS y sus diferentes programas para ayudar y beneficiar a más familias, sobre todo que están en las zonas urbanas y rurales. En los programas piso firme, mejoramiento de la vivienda, pies de casa, vivienda ecológica, con éstas acciones se ha logrado apoyar a éstas regiones del estado.

PREGUNTA.-Nos podría informar cuál es el concepto de vivienda ecológica. Tenemos entendido que se construyen a bajo costo y son sustentables. Cuántas unidades habitacionales de este tipo se han realizado…?

RESPUESTA.-El Instituto define como vivienda ecológica a la que se refiere utilizando una combinación de sistemas y materiales que ayudan a mantener y conservar el medio ambiente y por supuesto la naturaleza, utilizando nuevas tecnologías como ecomuros, son ecotecnías, que es captación de agua de lluvias, agua pluvial, estufas ecológicas, entre otras acciones que se definen viviendas ecológicas. El número ya lo refería son dos mil 200 acciones. Eso es una vivienda ecológica que es adecuada a cosas que tienen que ver con beneficio al medio ambiente.

PREGUNTA.-Que nos podría informar sobre los llamados Pies de Casa y además, cuáles son los apoyos que otorga el gobierno del estado a la ciudadanía que quiere mejorar o construir su vivienda?

RESPUESTA.-Los pies de casa antes eran muy sencillos, muy pequeños, pero derivados de la nueva política nacional de vivienda que el presidente de México, licenciado Enrique Peña presentó en un inicio de su administración, ya las autoridades no pueden autorizar obras o construcciones de una vivienda de menos de 2 habitaciones. Qué quiere decir, el pie de casa lo que antes llamaban prácticamente de 2 por 2, un cuartito, ahora tienen un número de metros más considerable. Un pie de casa consta de cemento, varilla, block, concreto, mortero, alambre, pintura, malla, electricidad. Vienen con ventanas, puertas, entre otras cosas. Viene el paquete completito para realizar dos pequeños cuartos aproximadamente de 45 metros cuadrados. Apegado a la política nacional de vivienda que marco el gobierno de la república desde el inicio de su administración y por supuesto este tipo de acciones las pasa por un comité de evaluación para ver si la familia realmente necesita este tipo de programas o es viable, porque muchas solicitudes llevan confusión a la acción, como apoyo para una arregladita adicional a la casa o tener un espacio adicional para sus animalitos. Un pie de casa es para familias que realmente lo necesitan, es la política que ha emprendido el doctor Eruviel Ávila Villegas.

PREGUNTA.-En otro tema qué tan grave es el problema de la irregularidad en la tenencia de la tierra en el Estado de México y qué acciones se han tomado para solucionarlo….?

RESPUESTA.-Este tema es de los más importantes, porque en el Estado de México ha habido un crecimiento importante de crecimiento irregular, donde desafortunadamente mucha gente ha caído en problemas de delitos por fraccionadores clandestinos. Gente que ya esta en la cárcel por vender lo que no es suyo. La Fiscalía de Justicia ha hecho una muy buena labor en esta parte por indicaciones del señor gobernador para poner orden a este tipo de gente. Hemos hecho un trabajo importante por indicaciones del señor gobernador y del secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Alfredo Torres Martínez, que es donde depende el IMEVIS, para hacer un cruce de información entre las diferentes direcciones generales de la propia secretaría. Tuvimos muchas mesas de trabajo con los municipios, las delegaciones regionales del IMEVIS y llegamos a hacer un trabajo muy preciso, donde identificamos predios irregulares en todo el territorio mexiquense ubicados en 105 municipios del estado y detectando un universo de más de 220 mil lotes irregulares en la entidad. Esto significa que el señor gobernador nos ha instruido para facilitar el tema de regulación y que más familias tengan su escritura. Dentro de ese universo hay predios de los cuales no son regularizables, que tienen un problema para regularizar y hay otros que sin son viables para regularizar a corto plazo. El señor gobernador ha sido muy precisa, no quiere poner en riesgo a familias y hay que buscarles otra alternativa a familias que vivan en barrancas, en zonas debajo de líneas de alta tensión, familias que viven encima de ductos de Pemex, hay que buscarles otra alternativa u otro programa de vivienda que les evite este riesgo. Esto representa un 12 o 13 por ciento. De lo que está regularizable conjuntamente con el gobierno federal y los ejidos, así como el IMEVIS, se desprende la otra parte de beneficios de números en materia de terrenos privados. Esta parte es el grueso de lo que estamos trabajando para cumplir los tiempos de las instrucciones que nos dio el señor gobernador para que se regularizaran.

PREGUNTA.-Precisamente en materia de acciones para garantizar la seguridad jurídica en el patrimonio de los mexiquenses, qué tipo de programas desarrolla IMEVIS, tenemos entendido que existen procedimientos jurídicos muy accesibles y a cuántas familias ha beneficiado hasta la fecha.

RESPUESTA.-Hay cuatro vías para la regularización en las cuales se puede hacer de una escritura una familia. Una es ante un Notario, tenemos convenios con notarios y agradezco públicamente al Colegio de Notarios que se han sumado a este programa del señor gobernador a muy bajos costos, que el Gobierno del estado absorbe para que las familias no paguen nada. Juicio de Usucapión también lo esta empleando IMEVIS. Inmatriculaciones administrativas, también tramita IMEVIS y ahora con la nueva reforma que el señor gobernador presentó a la Cámara y que fue aprobada el año pasado, que es el Juicio Sumario de Usucapión que el Tribunal Judicial se suma a este programa social, por primera vez en la historia. Para generar condiciones que permita que más familias se puedan regularizar. Estas cuatro vías por las que podemos escriturar estamos queriendo llevar a la meta que nos hemos trazado de 75 mil escrituras a lo que resta de la administración. Llevamos hasta este momento alrededor de 40 mil escrituras y tenemos ya en proceso, en este mes alrededor de 5 mil, pero nuestro universo son 75 mil en lo que resta de la administración del gobernador Eruviel Ávila.

PREGUNTA.-Cuánto tiempo y qué costo tiene lograr una escritura de un bien inmueble en condiciones de irregularidad…?

RESPUESTA.-El costo varia. Por ejemplo en el caso del juicio sumario el señor gobernador ha instruido que totalmente lo subsidie el Gobierno del Estado. No se requiere tener pagado predial, no se requiere tener pagado el agua que antes era forzoso para poder tener una escritura. Con esta reforma a la ley ya no es necesario tener actualizado su predial. Creo que puede detonarse un número tan ambicioso como el que aspiramos que más familias puedan a acercarse aqupí al IMEVIS a hacer su trámite. Es gratuito el juicio de usucapión, vía normal de inmatriculación administrativa. Estamos hablando de alrededor de mil 200 a mil 500 pesos en promedio es el costo de la escritura. Cuando usted va por otro lado a hacerlo se gasta mínimo 35, 40 o 50 mil pesos por una escritura de su casa. Y con el Gobierno del estado, como lo estableció el doctor Eruviel, es prácticamente gratuito.

PREGUNTA.-También nos podría informar a dónde dirigirse para iniciar un procedimiento de este tipo y que trámites hay que seguir.

RESPUESTA.-Comentarles efectivamente que el costo ya lo referí. Los procedimientos ya también. Tenemos una página Web en donde pueden meterse y referir los requisitos y puedan sacar citas o acercarse a las delegaciones más cercanas. El IMEVIS tiene 12 oficinas regionales. Primero la página es www.imevis.edomex.gob.mx. Y luego las oficinas regionales que están en Amecameca, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapan de la Sal, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tejupilco, Texcoco, Toluca, Valle de Bravo y Zumpango. En esos municipios tenemos las oficinas regionales. Y principalmente son oficinas centrícas.

PREGUNTA.-Al concluir, el próximo 15 de septiembre la administración de quien consideramos el gobernador más humano en la historia del Estado de México, el Dr. Eruviel Ávila, cuál considera que será el balance final que entregue la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano a través de IMEVIS, como institución vanguardia en programas sociales por una vivienda digna para los mexiquenses…?

RESPUESTA.-Efectivamente quiero comentarles que si tenemos considerado si ahorita hemos beneiciado alrededor de 65 mil familias, yo le calculó llegar a 110 mil familias. Esto representa beneficiar a cerca de 473 mil personas en diferentes programas. En que tengan su escritura bajo las 4 vías que ya le referí. En colocación de piso firme que es la sustitución de piso de tierra por piso de concreto al interior de sus viviendas; mejoramiento de sus viviendas que es desde cambiar la loza de concreto, ampliación de cuartos, pintura, todo lo que tenga que ver con el mejoramiento de su vivienda, pies de casa, viviendas ecológicas. Yo englobaría a que queremos cerrar la administración con alrededor de unas 110 mil acciones y con eso creo que el Gobierno del Estado se sentiría satisfecho de poder servir adecuadamente como lo planteó desde un inicio de su administración el gobernador Eruval Ávila a más familias mexiquenses que requieren este tipo de programas que están a disposición de todas las personas en lo que resta de la administración.