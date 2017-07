El campeón mundial de patinaje de velocidad, Jorge Luis Martínez Morales enfrentará un doble reto este año, primero buscar el podio de los Juegos Mundiales Wroclaw 2017, que se realizarán del 20 al 30 de julio en Polonia y después refrendar su corona en el Mundial de Patinaje de Velocidad Nanjing 2017, que se efectuará del 3 al 10 de septiembre en China.

“Ahorita me preparo muy fuerte para los World Games, me tocará competir el 21 de julio en Polonia, pero antes tengo una parada en Monterrey, Nuevo León, para el Campeonato Nacional, que será selectivo al Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad y formará parte del proceso selectivo para los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018”, compartió Jorge Luis.

El primer mexicano en ser campeón del orbe, se presentará en el Nacional que se llevará a cabo del 13 al 16 de julio en Nuevo León y partirá el día 17 a Polonia, con el objetivo de refrendar o mejorar la presea de bronce que obtuvo en Cali 2013, la edición pasada de la máxima justa mundial para deportes no olímpicos.

El originario de Sonora, quien entrena y representa al estado de Jalisco desde hace varios años está consciente de que será uno de los rivales a vencer en Breslavia (Wroclaw en polaco) 2017, en donde competirá en las pruebas de 300 metros contrarreloj y 200m ruta.

“Seguro varios de mis adversarios piensan mucho en mí en sus entrenamientos, porque yo también lo hago, mis principales rivales a vencer son Simón Albrecht de Alemania y Ioseba Fernández de España, con quienes compartí el podio en el pasado mundial, pero también seguro estará muy fuerte el colombiano Andrés Jiménez, así como los franceses”, reconoció el doble medallista panamericano de Toronto 2015.

Como parte de su preparación, Jorge Luis Martínez compitió, con el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en dos etapas del Serial de Copas Europeas de Patinaje de Velocidad 2017, en donde logró tres preseas de oro.

“Me fue súper bien, los resultados y tiempos fueron muy buenos. Competí en dos paradas de la Copa Europea, una en Heerde, Holanda, en donde gané la carrera de 300m y la segunda en Mechelen, Bélgica donde gané 300 y 500m”, destacó.

Por último, explicó que a los World Roller Games Nanjing 2017, que se efectuarán del 3 al 10 de septiembre asistirá con la meta de refrendar su cetro.

Sí, el Mundial de Patinaje será en exactamente en el mismo lugar que el año pasado, Nanjing, China y ahí competiré en 300m, 500m y 100m carriles”, detalló el campeón mundial de 100m carriles.

“Mi frase de vida es “Love is the answer” y para el amor es energía, entonces me gusta dar todo de mí, en cada cosa que hago, hacerlo lo mejor posible. Eso para mí es ponerle amor a la vida”, concluyó.

El mexicano competirá en los World Games 2017 y en el Mundial Nanjing 2017, pero antes asistirá al evento regiomontano.

Tiene dos objetivos: refrendar su título en Nanjing 2017 y conseguir su pase a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.

Paratletismo Mexicano Presente en Londres 2017

La selección nacional, integrada por 21 atletas, viajará en cuatro grupos, a partir del lunes 3 de julio, a Inglaterra, Reino Unido, para competir del 14 al 23 de julio, en el Campeonato Mundial de Para Atletismo Londres 2017, al que se darán cita alrededor de 1,300 atletas de 100 países.

La bicampeona paralímpica y monarca del orbe Ángeles Ortiz Hernández será la primera en trasladarse a la sede mundialista, el lunes 3 de julio, mientras que el día 7 viajará el grueso de la selección, cuyo objetivo será igualar la actuación del Mundial pasado, Doha 2015, en el que México conquistó cinco preseas: una medalla dorada, 3 insignias de plata y un metal de bronce.

El 9 y el 11 de julio se completarán las salidas del equipo que integran 12 mujeres y 9 hombres, quienes lograron su clasificación a la novena edición del Campeonato, en el selectivo nacional que se realizó en mayo pasado, en la ciudad de San Luis Potosí.

Londres 2017 será un Mundial de Para Atletismo histórico ya que marcará la primera vez que el evento se realice en la misma sede y un mes antes de su equivalente convencional, organizado por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF).

Las competencias se llevarán a cabo en el emblemático estadio de Londres, en el Parque Olímpico Queen Elizabeth, el mismo lugar que organizó eventos de atletismo durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012.

La selección nacional está integrada por 14 atletas de sillas de ruedas, cuatro deportistas de ciegos y débiles visuales y tres atletas de parálisis cerebral, quienes cumplieron con los criterios de selección establecidos previamente por la Comisión Técnica Nacional de la disciplina y entre los que se encuentran los medallistas de Río 2016: Luis Alberto Zepeda, Edgar Cesáreo Navarro, Salvador Hernández Mondragón y Rebeca Valenzuela Álvarez.

Lista de seleccionados:

María de los Ángeles Ortiz Hernández (Lanzamiento de bala F57) Edgar Cesáreo Navarro Sánchez (400m T51) Salvador Hernández Mondragón (100m T52) Luis Alberto Zepeda Félix (Lanzamiento de jabalina F54) Leonardo de Jesús Pérez Juárez (400m T52) Gloria Zarza Guadarrama (Lanzamiento de bala F54) Leticia Ochoa Delgado (Lanzamiento de disco F52) Catalina Rosales Montiel (Lanzamiento de disco F57) Floralia Estrada Bernal (Lanzamiento de disco F57) María Estela Salas Marín (Lanzamiento de bala F53) Rosa María Guerrero Cazares (Lanzamiento de bala F55) Erik Alejandro De Santos Espinosa (Lanzamiento de disco F52) Erick Ortiz Monroy (Lanzamiento de bala F53) Mario Santana Ramos Hernández (Lanzamiento de clava F51) Rebeca Valenzuela Álvarez (Lanzamiento de bala F12) Mónica Olivia Rodríguez Saavedra (1,500m T11) Diana Laura Coraza Castañeda (800m T11) David Alberto Garza Tapia (400 y 800m T13) Carlos Daniel Rodríguez Velázquez (200 y 400m T37) Luisa Lizbeth Castrejón López (Lanzamiento de bala F33) Erika Carolina Bouchan Cruz (Lanzamiento de bala F33)

La bicampeona paralímpica Ángeles Ortiz encabeza a los 21 seleccionados.

La delegación nacional buscara igualar o mejorar la actuación del Mundial pasado, Doha 2015, en el que México conquistó cinco preseas: una de oro, tres de plata y una de bronce.