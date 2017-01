A ediles no sólo les sobra ignorancia, muchos hasta la presumen

Por: SAUL HERNANDEZ

VAYA QUE si le sobra razón a Humberto Benítez Treviño, presidente de El Colegio Mexiquense, A. C., al señalar que a los alcaldes “les falta interés y les sobra ignorancia”, ello porque no aprovechan el trabajo y la asistencia que los puede brindar el Colegio para eficientar sus administraciones.

Lo anterior sustraído de una entrevista aparecida en el diario del Sol de Toluca.

En la actualidad se ha señalado mucho y que parece ser que en muchas ocasiones a los ediles les vale una pura y dos con sal su propio ejercicio, de entrada tenemos que muchos de ellos se han mantenido dentro del “compadrazgo” y “amiguismo”, porque pese a que tienen que ajustarse a la ley para poder determinar a los responsables de áreas administrativas específicas, donde los titulares de las mismas deben ser certificados y, por ende, capacitados, simplemente ellos no lo hacen, dejando en manos ignorantes e inexpertas tales áreas, que hoy vemos casi inoperantes.

Lo peor del caso es que ya no fueron esas áreas específicas, sino la administración entera que no caminan, por la simple razón de que el personal es de plano incapaz de poder dinamizar programas y acciones que no sólo agilicen y eficienticen la administración, sino que se preste una calidad efectiva al público, que a final de cuentas es quien sigue pagando los platos rotos.

El asunto si lo observamos con detenimiento es grave, ya que por años la población en los municipios se han quejado de la falta de interés de los gobiernos municipales en turno, las quejas interminables por la falta de obra pública y por la efectiva atención en materia de servicios, que si aumentamos también la seguridad es un caos o simplemente es letra muerta.

Los ediles generan acciones de poder monárquico en sus administraciones, y hay algunos que de plano es tan alta su inseguridad o desconfianza, que no deja a sus propios directores responder y aplicarse, ante el temor político de que pretendan rebasarlos.

Esa puede ser una de las razones, sin embargo no debe ser condicionante para el trabajo y el desarrollo efectivo de una administración, por ello el hecho de que los propios ediles, teniendo armas y sin duda recursos, para mejorar aspectos de las administraciones no lo hagan, sin duda es mucha la apatía y la falta de voluntad, así como visión de un futuro inmediato.

Por lo tanto es más cómodo no hacer nada y dejar que la ignorancia les rebase, que intentar tener acciones efectivas que a final de cuentas redundará en el beneficio no sólo de ellos en imagen y trabajo, sino en reconocimiento y desarrollo de sus comunidades, misma que sólo puede suceder con una capacitación y compromiso.

Bien el señalamiento del Doctor Benitez Treviño, alguien congruente que sin duda hace ese señalamiento de la mucha ignorancia de los ediles, y lo peor, que al final también hasta la presumen.

Y ya dije.