Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

A pocos días de que se lleve a cabo la fiesta patronal en honor a San Antonia de Padua, comerciantes de los alrededores de la cabecera municipal, “le quieren hacer manita de puerco”, al alcalde Adán Barrón Elizalde, al que le exigen que no rente espacios en la explanada municipal, pues los inconformes argumentan que podría perjudicar la economía del comercio establecido, sin embargo trascendió que el munícipe Barrón Elizalde con antelación ya ha sostenido reuniones con dirigentes y vecinos de la localidad, esto para llegar a un acuerdo que permita realizar dichas festividades sin afectar a nadie.

Cabe señalar que entre las propuestas que les formulo el mandatario tultitlense estriba en que los recursos económicos que se generen, estos serán invertidos en obra pública y no como antes se hacía los recursos eran entregados al comité patronal. Anuncio que dicen los que saben, no fue del agrado de quienes anteriormente recibían los citados recursos, de ahí que no faltaron los inconformes, por lo que ahora quieren poner trabas al edil, con la realización de estas importantes fiesta que año con año se celebra en este municipio, que es visitado por cientos de visitantes de los municipios circunvecinos y otros del Estado de México.

“La renuncia de Oscar González, como candidato del PT al gobierno del Estado de México, para nada causo sorpresa entre la clase política, pues la determinación que tomo el ahora ex candidato ya se veía venir, debido a la pobre campaña proselitista que realizo en los casi 55 días, “que más que campaña fue un tour, que hizo González Yáñez en toda la entidad, esto a sabiendas que tenía pocas las posibilidades de tan siquiera figurar entre los tres primeros lugares en la contienda electoral. Ahora muchos se preguntan si el citado Oscar González, regresara los recursos económicos que le otorgo el IEEM para su campaña. “O va a hacer que la virgen se habla”, y no regrese esos recursos.

“Lo más curioso que ha llamado mucho la atención de propios y extraños, es el hecho que Oscar González que por cierto también las autoridades electorales deberán de llamarlo a cuentas ¿de dónde saco dinero, para la promoción personal que hizo al menos dos meses antes del inicio del proceso electoral?, toda vez que se podía observar los espectaculares en varios municipios del Valle de México, cuya renta oscila en algunos miles de pesos la renta de espacio”. Dicen los que saben que el tal Oscar, desde que renuncio como candidato de inmediato prendió una veladora, para ver que santo le hace el milagro y logra alcanzar el 3 por ciento que se requiere para que su partido el PT no pierda el registro. Bueno, una vez que concluya el proceso electoral para elegir gobernador del Estado de México, gane quien gane; que va a pasar con las denuncias por campañas anticipadas, actos de supuesta corrupción, en la que se vieron envueltos varios de los candidatos contendientes, la FEPADE y demás autoridades electorales le habrán de dar “borrón y cuenta nueva” o se aplicara la ley según sea el caso. Esto es lo que el grueso de la ciudadanía se pregunta, dado a que a diario dichas autoridades electorales pregonan que reciben muchas denuncias y que ya son investigadas. ¿Pero que van hacer cuando terminen los comicios?, es una pregunta que flota en el aire y que la ciudadanía merece una respuesta; no vaya a ser que después digan que no pasó nada. Todo sea por el bien de la democracia.

En cuanto a nuestro brujo de cabecera, déjeme le cuento amable lector, que dice que una vez que concluya el proceso electoral. “Va a regresar en grande”, algo habrá de saber el oriundo de la hermana república de Catemaco. (En calidad de mientras nos leemos el próximo jueves)