A su suerte la población en materia de inseguridad y salud

Oídos sordos de la autoridad para atender dichos rubros

Por: SAUL HERNANDEZ

LA INSEGURIDAD sigue a tambor batiente y lo que más duele a la ciudadanía es la apatía que muestran los gobiernos municipales para dar respuesta a tan sentida demanda, donde se señala que si bien la autoridad municipal no hace nada o poco al respecto es por quizá la complicidad que se tiene con los amigos de lo ajeno.

Las contradicciones son muchas, donde la autoridad federal señala que ésta disminuye, la estatal dice en ocasiones o contrario y la municipal simplemente guarda silencio, porque no hacen nada al respecto y, lo peor, ellos lo saben.

Lo peor del caso es que tampoco han implementado algún programa que ayude a la ciudadanía a autodefenderse o bien a establecer estrategias que les ayuden a enfrentar este flagelo y es ahí donde se observa el interés de una autoridad sobre sus gobernados.

Por lo tanto, podemos decir que el interés es nulo, simplemente que de manera directa ellos no hacen lo propio, ni tampoco de manera indirecta al establecer una estrategia ciudadana que ayude a evitar salir lo menos afectada posible.

De nada pues sirven más patrullas, si no las van a ocupar para lo que se requieren, ni tampoco servirán pistolas, ni mucho menos capacitaciones del personal que quizá siempre estén al servicio de los malosos.

Así que si hay imagen qué cambiar, la primera sería la del edil en demostrar ese interés ciudadano, porque a final de cuentas también es su obligación el de ser promotor y garante del desarrollo sano de la comunidad y con ese desdén que hacen por la inseguridad, pues simplemente se observa lo contrario.

PASANOD A otra cosa, diremos que tampoco las autoridades sanitarias han dicho esta boca es mía con respecto al intenso calor que se registra al medio día.

Donde al parecer debido a ello los problemas gastrointestinales crecen en la población, sobre todo de los infantes y de las personas de la tercera edad.

No se ha escuchado alguna alerta o información preventiva al respecto, por lo que también se observa el desinterés del sector salud en la sociedad, lo peor del caso es que si clínicas y hospitales estuvieran con material y personal, quizá no habría algún problema, pero el asunto es lo contrario, no lo hay y no existe, situación que pone contra la pared a la sociedad que se ve a su suerte.

Así pues estos dos aspectos, los de inseguridad y salud, son los que más están afectando a la población, ente la mirada inerte de la autoridad que poco hace al respecto.

Y ya dije.