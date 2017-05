A una semana de la definición del trabajo proselitista

Por: SAUL HERNANDEZ

PUES ESTO de las campañas ya se está acabando, y como es de esperarse todos son triunfadores, sólo que algunos presintiendo que precisamente no les va a alcanzar en el conteó final, ya por adelantado cantan que será trampa y que se atenta contra la democracia, algo que ya escuchamos muchas veces y que parece ser no se cansa de repetir.

Si nos referimos a MORENA y al Peje en su eterna cantaleta que si bien está acusando de tal hecho, pues debería de preparar todo lo que sea necesario para desenmascarar a dichos tranzas de las elecciones.

Con dicho ya no se cuenta, con saliva ya a nadie le cree, hoy es menester hablar con los hechos, tal y como se los demostraron a Delfina, que es una candidata igual a todos, pero en este caso, también comparsa del Peje, quien ha demostrado que su interés no es precisamente el estado de México, sino la elección del 2018, que ya la tenemos a la vuelta.

También 3es cierto que se requieren de otras tantas cosas, tampoco es ya el mesías ni tampoco trae en la boca la verdad absoluta, al contrario, hoy ya le responden y ya le exhiben, pero también le exigen esas respuestas a tantas palabras dichas.

La decisión del PT de unirse a MORENA no es extraña, si incongruente, pero no extraña, ya que sólo así podría tratar de seguir en el ánimo de la política y no desaparecer como partido.

Porque a final de cuentas Osca, el ahora ex candidato, era eso, un candidato, es decir, no era dueño ni tampoco podría decidir hacer las cosas por sí mismo, responde a los intereses del partido, tal y como quedó demostrado, no importando que también quede de incongruente y mentiroso, se ve entonces que sólo hay un único interés y ese es sobrevivir de ese gran negocio que es la política, no hay otro objetivo.

Pero bueno, las cosas se están acabando y las definiciones dándose, donde seguramente las cosas serán en el mismo tenor que hoy las vemos, quizá con una diferencia no muy alta, pero finalmente se observa que no hay vuelta de hoja en materia de abstencionismo, en el caso de la sociedad, y como mencionamos, gana el que tenga más pinole y estructura.

Pronto sabremos qué tanto avanzaron o se rezagaron los partidos, y qué tanto fue el trabajo realizado en las calles.

Y ya dije.