Abandonan a Delfina; se Van al PAN

Ex colaboradores afirman que se debe a que la ex alcaldesa no cumplió con el proyecto por un Texcoco mejor

Por: JOSE JUAN HERNANDEZ

VALLE DE MEXICO.- La abanderada de Acción Nacional al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, señaló que el ex director de Desarrollo Económico en el gobierno de Delfina Gómez, deja las filas de MORENA, para incorporarse a su campaña, simplemente porque a este instituto político no les interesa los proyectos, mucho menos las personas y las familias.

En el encuentro que sostuvo Vázquez Mota, con la comunidad del Instituto Politécnico Nacional y la Sociedad Civil, indicó que el ex director de Desarrollo Económico de Texcoco, Juventino Larriva y 500 personas más pertenecientes al Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, (MORENA) dejan las simplemente “porque no cumplieron con la visión que se tenía para Texcoco, porque no les importo los proyectos”.

El grupo de personas, que dejan a este partido según Vázquez Mota, al grupo político que encabeza Higinio Martínez, no les importa la gente, “porque no les importo las familias, no les importa la educación”, es por eso que la próxima semana habrá un evento con las personas inconformes que dejaran al Partido MORENA en pleno corazón de Texcoco.

La aspirante dio a conocer que “el argumento más importante por el cual abandonaron Morena es porque manifestaron públicamente que en Texcoco todas sus propuestas a favor de la gente fueron ignoradas porque los intereses no estaban con las familias de Texcoco, estaban en otros propósitos político-electorales”,

La candidata de Acción Nacional, señaló que más personas se unen a la Gran Alianza Ciudadana de Más que un Cambio, porque día a día se suman, más sectores, como los transportistas, policías estatales, empresarios y personas cercanas al Revolucionario Institucional.

Agregando que lo único que le ha pedido la gente es una oportunidad de crecer, estudiar y de lograr sus sueños, como son centros educativos en sus municipios, como el caso de San Mateo Atenco, los cuales quieren un centro para estudiar diseño para advertir que va a pasar en el mundo de la moda y una escuela de tecnología para hacer el mejor calzado de México.

Así, con la participación de estudiantes, catedráticos, ex directores de escuelas superiores del IPN e investigadores, Josefina Vázquez Mota, egresada del Politécnico, agradeció el apoyo de la comunidad politécnica, también recibió propuestas que llevará a cabo cuando el 4 de junio gane la gubernatura del Estado de México.

Vázquez Mota señaló que el apoyo del IPN en su gobierno será necesario para construir un laboratorio químico para los artesanos de la pirotecnia en Tultepec; también para generar energía solar y eólica en el Estado de México.

En ese sentido, dijo que es importante la construcción de puentes entre la educación y el sector productivo al crear escuelas técnicas de alto nivel y que sus egresados tengan empleo directo en sus municipios de acuerdo a la productividad de las empresas.

Finalmente, dijo: “Prepárense comunidad politécnica, porque hoy ponemos la técnica al servicio de la patria y la patria son nuestras familias”.