Acabar con la Corrupción; Promete Delfina Gómez

Por: XAVIER SANDOVAL QUINTERO

VALLE DE MÉXICO.- Al asegurar que Morena va a ganar la gubernatura del Estado de México, su candidata Delfina Gómez se comprometió a acabar con la corrupción en la entidad y encabezar un gobierno austero, así como el ejercicio honesto y transparente de los recursos públicos.

La aspirante de Morena ofreció que dentro de su proyecto de movilidad RITMO para construir más líneas de transporte masivo, una de sus prioridades será la conclusión del tren suburbano Buenavista- Cuautitlán hasta este municipio.

Ante el grito de; “No nos vaya a fallar”, la abanderada de Morena reiteró su compromiso de encabezar la gran transformación en la entidad; se refirió a los apoyos que dará a niños y jóvenes, personas discapacitadas y de la tercera edad, madres solteras, campesinos y trabajadores y expresó su orgullo de ser parte de “la generación que luchó por la dignificación de los ciudadanos”.

“Que no se equivoquen los señores del PRI. No somos iguales. A mí jamás me van a ver con un centavo que no sea producto de mi esfuerzo”, aseguró Gómez Álvarez.

La abanderada de Morena dijo que una de las primeras acciones de su gobierno será bajar el salario a la gobernadora y a los funcionarios de primer nivel, porque sólo con una administración austera y el ejercicio honesto y transparente del presupuesto podrán cumplirse todos los compromisos que ha hecho a lo largo de su campaña electoral.

En tanto, Horacio Duarte, dirigente de Morena en el Estado de México, informó en entrevista que presentarán una queja al Instituto Nacional Electoral para que los espectaculares colocados en diversas vías del Estado de México, firmados por el Partido Virtud Ciudadana, se le cuenten a Alfredo del Mazo en su tope de gastos de campaña, porque forman parte de la campaña de difamación en contra de la candidata de MORENA para beneficiar al candidato del PRI.

Dijo que hay resoluciones de Tribunal Electoral que jurídicamente avalan esta queja y señaló: “Nos parece muy sospechoso que, a una semana y media de la elección, el Partido Virtud Ciudadana, que no tiene candidato, que no tiene presencia, que es un invento del gobierno salga con esa campaña millonaria”.

Horacio Duarte le pidió al Instituto Nacional Electoral no ser un “órgano autista” y garantizar la equidad en el proceso electoral del 4 de junio.