Acciones Coordinadas Entre ANTAD y el Gobierno Estatal para Prevenir y Castigar Saqueos

El gobernador Eruviel Ávila sostuvo una reunión con miembros de la ANTAD, a quienes les reiteró el compromiso de la administración estatal, de aplicar todo el peso de la ley a quienes participaron en saqueos

Los integrantes del ANTAD agradecieron el apoyo del gobierno mexiquense, sobre todo para trabajar conjuntamente y buscar una solución a esta problemática

TOLUCA.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas se reunió con integrantes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), encabezados por Manuel Cardona Zapata, director de Relaciones con el Gobierno de este organismo, quien agradeció el acompañamiento que la administración estatal les ha brindado ante los saqueos y rapiña que sufrieron algunos establecimientos.

El representante empresarial expresó su compromiso para colaborar con las autoridades correspondientes, para brindar las pruebas y hacer el seguimiento necesario al procedimiento, para castigar a los responsables de estos actos.

“Reconocimos un hecho sin precedentes para nuestra asociación, el compromiso personal, directo, del señor gobernador, de estar juntos para ser parte de la solución del problema, para que esta situación no quede impune, y el mensaje más claro que va a dar eso, es: esto no se debe de volver a permitir.

“Nuestros asociados se dedican a dar servicio a la gente, a generar empleo, a apostar por la inversión en el país y en el estado y lo que deben de garantizar para nosotros es seguridad, y nosotros lo que debemos de garantizar es dar un servicio para que juntos crezcamos como estado y por lo tanto como país”, expresó Manuel Cardona.

En el C5 de Toluca, Eruviel Ávila indicó que sancionará con todo el peso de la ley a los responsables de este tipo de actos, y destacó que se apoyará a los establecimientos afectados a través del Programa de Compras Solidarias, ya que se comprará el equivalente a la mercancía o ganancias perdidas por los saqueos o por haber tenido que cerrar el establecimiento, productos que podrán ser utilizados en los programas sociales.

“Aquí en el Estado de México no vamos a permitir actos de impunidad, cero tolerancia a la impunidad, y delante del representante de ANTAD, y ante la presidenta de Concaem, les reitero y les doy garantías que sus inversiones en el Estado de México habrán de dar frutos cómo debe de ser, porque generan empleos, porque contribuyen a la economía del Estado de México y porque contribuyen a la cadena de suministro de alimentos que consumimos los habitantes del Estado de México, y por muchas otras razones”, apuntó.

El mandatario mexiquense expuso que hasta el momento se han puesto a disposición del Ministerio Público a 537 personas, de las cuales 29 ya han sido remitidas a los penales de Ecatepec, Cuautitlán y Tlalnepantla, siendo la entidad que más personas ha detenido, lo que demuestra que la estrategia implementada está siendo eficaz y da resultados.

Informó que algunos de los detenidos tendrán que salir por ser menores de edad, aunque serán vinculados a proceso fuera de prisión, mientras que los 29 procesados tendrán sus audiencias próximamente, quienes están siendo acusados por delitos como robo con violencia, daño en propiedad ajena, ataques a las vías de comunicación, entre otros.

Luego de escuchar las peticiones de los empresarios, el gobernador mexiquense reiteró que en el Edoméx se respeta el Estado de Derecho.

“Les puedo reiterar que el asunto por el momento lo tenemos ya controlado, no bajamos la guardia. Están viendo estos probables delincuentes que no estamos jugando y que no estamos cruzados de brazos, que vamos tras de ellos y que vamos a defender los empleos y la economía de este gran Estado de México”, manifestó.

Entre los representantes de las empresas que participaron en esta reunión se encuentran Grupo Alsea; Grupo Oxxo; Farmacias Guadalajara; Grupo Zeta; Grupo Garcés; Walmart; Soriana; Chedraui; Farmacia del Ahorro, Coppel, entre otras.