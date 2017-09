Águilas Blancas, Buscan Volar Alto

Las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) presentaron en conferencia de prensa a los jugadores que participarán en el torneo de la Categoría Mayor, que este año llevará el nombre del “Lic. Celestino García Valdez”, de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA).

Después de tener una buena temporada el año pasado en la ONEFA y de contar con el mejor jugador ofensivo de la Conferencia Verde, Luis Tinoco, Águilas Blancas del IPN superará ese nivel para hacerle frente a equipos como Pumas, Tigres y la escuadra de Chihuahua.

El entrenador en jefe de Águilas Blancas, Enrique Zárate Martínez, subrayó que sus muchachos se han fortalecido en el ámbito físico, ya que enfrentarán a rivales muy poderosos que cuentan con hombres bien preparados.

“Este año se trabajó mucho en el gimnasio para lograr mayor masa en los jóvenes, tenemos con un promedio de 120 kilogramos de peso y 1.85 metros de altura en la línea ofensiva”, comentó.

Zárate Martínez no quiso pasar por alto el cuidado que se les tiene a sus pupilos y mencionar que el IPN se preocupa para que los alumnos mantengan un buen promedio en sus escuelas y no descuiden el estudio por el juego. Los que van bien en la escuela son reconocidos y alentados a que sigan por el mismo camino, señaló.

Por su parte, el director de Desarrollo y Fomento Deportivo del IPN, José Cartas Orozco, indicó que desde hace tres años se implementó en Águilas Blancas un programa para que el equipo se mantenga competitivo y no se busque nada más ser ganador una sola temporada, sino mantenerse en los mejores lugares año con año.

“Los resultados se empiezan a dar después de implementar un plan de trabajo bien estructurado en el que se busca que los jugadores o cualquier otro deportista del Instituto tenga una mentalidad sana con una educación sólida para que tengan éxito en todos los campos que se desempeñen”, resaltó.

Los jugadores ha entenado tanto en el campo como en el gym, así como en el pizarrón para poder enfrentar cualquier equipo de los llamados “grandes”.

Fue presentado el equipo y cuerpo técnico de las Águilas Blancas del IPN, quienes verán acción esta temporada dentro del torneo de la ONEFA.

Los jugadores buscaran poder llevar a las vitrinas del poli, el trofeo de esta temporada.

Tokio Presume Organización

A tres años de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, el Comité Organizador de los próximos Juegos Olímpicos y autoridades de la capital japonesa sostuvieron una reunión para conmemorar el conteo regresivo para el comienzo de este certamen.

Durante el evento llamado “3 Years to Go to the Paralympic Games” (A tres años de los Juegos Paralímpicos), el Gobierno Metropolitano de Tokio, el Comité Paralímpico de Japón y atletas paralímpicos locales brindaron una demostración a los asistentes de lo que pueden esperar durante los Juegos Paralímpicos 2020.

A través de esta clase de eventos, el Comité Organizador de Tokio 2020 busca aumentar el interés por los Juegos Paralímpicos, mejorar la accesibilidad y eliminar las barreras psicológicas de la población con capacidades diferentes en la nación del sol naciente.

Toshiro Muto, Presidente del Comité Organizador de Tokio 2020, se mostró entusiasmado durante la celebración y comentó sobre la próxima justa paralímpica: “La misión de Tokio 2020 es proveer un escenario a los atletas para que puedan dar sus mejores actuaciones.” “Más allá de los juegos, nuestra meta es que la gente con diversas habilidades y discapacidades viva en armonía. Creemos que al mejorar el acceso para para las personas con impedimentos, desde adultos mayores hasta niños, crearemos una comunidad totalmente inclusiva,” añadió Muto.

Las autoridades deportivas y gubernamentales de Tokio, comenzaron la cuenta regresiva para los juegos paraolímpicos del 2020, y lo hicieron demostrando que cuentan con las instalaciones y el equipo adecuado para los paratletas.

A poco más de tres años de que la llama olímpica se encienda en el estadio olímpico de Tokio, todo está listo para recibir a los atletas de todo el mundo.