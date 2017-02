Ante Corte Internacional Asistirán por Saqueo a Mina de “el Tezoyo”

Ya que también defensores de la misma acusan acoso legal por parte de diversas instancias

Siguen sacando material de la misma, pese a restricciones

Por: XAVIER SANDOVAL QUINTERO

TEZOYUCA, Méx.- Ante la nula respuesta tanto de las autoridades municipales, estatales y Federales, con respecto al saqueo que lleva a cabo la empresa “Martínez Villegas S. A de C.V.” de la mina el “Tezoyo” y de que el acoso legal empieza a ejercerse en contra de ellos, a partir de esta semana los quejosos, muchos de ellos hoy demandados por diversos delitos del orden penal, empezarán a denunciar el hecho ante diversas instancias internacionales con el fin de “que alguien nos haga caso”, ya que para ellos la justicia está del lado del mejor postor.

Los quejosos recordaron que; ni amparos, demandas, manifestaciones pacíficas, un peregrinar por diversas instancias estatales y Federales, la clausura momentánea en varias ocasiones de la mina e incluso plantones que han realizado los quejosos por casi un año, no han servido de nada y solamente lograron que por unos meses se detuviera lo que ellos llaman “saqueo” de la mina, ya que según los documentos esa mina está en un terreno federal y por ello dicha empresa “trabaja fuera de la ley, pero al amparo de esta”.

Asimismo, indicaron que “el divorcio con la autoridad municipal” se dio casi de manera inmediata, ya que esta empresa y en especial su dueño de nombre René Martínez Moncayo, pavimentó cientos de metros de la calle Venustiano Carranza, lo cual hizo “de buena voluntad y dándole el crédito al ayuntamiento”, sin embargo, lo oculto es que ahora cientos de camiones a diario sacan toneladas y toneladas de material pétreo (tezontle), precisamente de esa calle y que va a dar a lo que será la nueva terminal aérea de Texcoco.

En varias reuniones de los quejosos con el dueño de esa empresa, casi desde el inicio del problema, siempre tuvieron que someterse a las amenazas de René Martínez. Hoy, tal como lo dijo en varias ocasiones que él no amenazaba, han empezado a llegar citatorios judiciales a 8 de los que encabezan este movimiento, lo que a decir de ellos mismos, los ha hecho detenerse un tanto de las manifestaciones, mas no así de sus ideales, y que para ellos, la razón les asiste y por ello, si en México no les hicieron caso, ahora asistirán a diversos tribunales internacionales, en donde empezarán en la ONU y específicamente con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de esta organización, así como diversos organismos internacionales más.

Hoy, el acaudalado empresario y al parecer influyente persona, René Martínez al haber comprado hace tiempo varios terrenos anexos a la mina, ha empezado a realizar obras para colocar enormes bardas que delimiten su terreno, lo que a la población le ha dado más que impotencia, miedo, ya que sí esos terrenos los va a utilizar para seguir “agrandando la mina” sin legalidad alguna, ya que ahora más casas estarán en inminente peligro de caer, porque simplemente no se siguen las normas de seguridad y la empresa explota la mina de forma vertical y hay lugares donde a metro y medio de las casas hay desfiladeros de unos 50 metros de profundidad, sin seguir las normas, como hacer la explotación por capas, tal como lo indicó el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED), cuando realizó un recorrido por la zona.

A pesar de que muchas casas presentan grande grietas, no hay dinero que no pueda con todo ello y prueba de esto es que este sujeto ha logrado dividir a la población, debido a que quien lo haya aceptado, los arquitectos y empleados del empresario, han arreglado sus casas y lo sigue haciendo, ya que apenas hace unos días cuando René Martínez se acercó, no tanto para platicar con los quejosos, sino para “amenazar de forma velada a los inconformes”, una señora se quejó de las afectaciones a su domicilio, a lo que el influyente, René Martínez ordenó a sus empleados ir a ver los daños y repararlos de inmediato, según se muestra en el video y con ello acabar con las protestas.

Pero para los inconformes, un error, un movimiento telúrico fuerte, las lluvias como las del año pasado o cualquier capricho de la naturaleza, pueden acarrear una gran tragedia y ahí sí no habrá dinero que sirva, por lo cual muchos no han aceptado dinero, pero eso sí hoy son presa del hostigamiento legal y de la amenaza de ser encarcelados.

Finalmente, señalaron que no cejarán en su meta de clausurar de forma definitiva la mina TEZOYO y aunque reconocieron que tendrán que cambiar sus métodos de lucha debido a dichas demandas en su contra, seguirán denunciando la forma “alevosa e ilegal” con que trabaja dicha empresa y aunque René Martínez pregona a los 4 vientos que todo lo que hace su empresa es legal; “por lo menos a nosotros no nos ha mostrado documento alguno que así lo acredite y eso que ofreció mostrar la documentación”.