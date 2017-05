Anuncia Decálogo Delfina Gómez

Propone la reducción en el salario de los altos funcionarios, incrementar el salario a aquellos trabajadores con salario mínimo, manejo honesto y honrado de los recursos materiales y financieros del gobierno, nuevos mecanismos de fiscalización y control interno, evaluación de los funcionarios de alto nivel cada seis meses, entre otros

Por: XAVIER SANDOVAL QUINTERO

TEXCOCO, Méx.- Después de casi un mes en que inicio su campaña en busca de la gubernatura del Estado de México por Morena, Delfina Gómez Álvarez, acompañada por Andrés Manuel López Obrador, regreso a este municipio, en donde miles de personas se dieron cita en el Jardín Central. Ahí, después de señalar que según encuestas es la mejor posicionada, Delfina Gómez refirió su decálogo que aplicará en cuanto gane el poder Ejecutivo estatal.

Por varias horas algunos de los asistentes esperaron pacientemente la llegada de la maestra y de Obrador, a pesar del extenuante calor que ahí se sentía y poco a poco se fue llenando la calle principal, hasta que pasadas las 6:30 de la tarde se anunciaba la llegada de ambos políticos. Una en busca de la gubernatura y el otro en su apoyo y de paso dando a conocer su proyecto de nación, en donde en esta ocasión basó su discurso en contra de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

A pesar de que en todas partes donde se presenta es bien recibida por cientos y por miles de personas, Delfina Gómez no pierde su sencillez y reconoce que Texcoco le ha dado todo, da nombres de conocidos, de sus vecinos, de sus compañeros maestros, de sus ex alumnos, de su ex compañeros de trabajo cuando fue alcaldesa y reconoce que pese a todo, Texcoco sigue siendo el municipio de su amores, ya que “el aplauso lo merecen todos ustedes”.

Por ser domingo, día no laborable asistieron funcionarios municipales, como el alcalde, Higinio Martínez, la síndico y regidores de Morena, los cuales estuvieron en el templete y regados por ahí decenas, que no cientos de los funcionarios de la administración de Texcoco y ante el recibimiento hacia López Obrador; Delfina Gómez dijo simplemente que los del PRI o los del PAN, en el caso del primero se haga acompañar de Enrique Peña o en el caso del segundo, de Fox o Calderón, “haber como los recibe la gente”, ya que; “nosotros (Delfina y Obrador) somos diferentes”.

Que algún ciudadano me pida cuentas y de manera directa y sin problema yo se las doy, pero que no venga gente que no tiene ninguna calidad moral para pedir cuentas, con qué calidad moral lo hacen, dijo y preguntó la maestra Delfina ante las muestras de apoyo de la gente asistente.

Después de mencionar algunas propuestas como; apoyo a los adultos mayores, apoyo a los estudiantes y universitarios, a los discapacitados, a los infantes, deporte, cultura, el campo, medicinas, entre otras propuestas que aplicará, dijo; “sí quiero el poder, pero para apoyar y servir a la gente”.

Antes de culminar su intervención, Delfina Gómez dijo su decálogo, que incluso algunos de los puntos ya los aplicó como presidenta municipal; Reducción en el salario de los altos funcionarios, con salarios dignos en un gobierno de austeridad; Incrementar el salario a aquellos trabajadores con salario mínimo; Manejo honesto y honrado de los recursos materiales y financieros del gobierno; Nuevos mecanismos de fiscalización y control interno para cumplir con la política de honestidad, honradez y austeridad; Evaluación de los funcionarios de alto nivel cada seis meses y de ello dependerá su continuidad.

Asimismo; Eliminación de plazas de “aviadores”, ya que; “hay que quitar a toda esa gente que no trabaja y solo está viviendo del erario”; Eliminar gastos de representación en comidas, en viajes o en compra de vehículos nuevos, salvo los que sean para seguridad y servicio público.

Finalmente, sobre este decálogo de acciones a tomar por parte de la gobernadora; Transformar las casas de gobierno que se encuentran en Toluca, Valle de Bravo, Ecatepec y en la Ciudad de México y convertirlas en Centros de Desarrollo Profesional y atención a los “animalitos de la calle”; Uso exclusivo de helicópteros únicamente para protección civil, para urgencias médicas y seguridad pública, “que los funcionarios anden como andan los ciudadanos en carro o en transporte público”; Se acabarán los entres, los moches o las mordidas que se piden a empresarios, comerciantes o ciudadanos por parte de los funcionarios y Control estricto en las compras, adquisiciones y contratos que realice el gobierno del Estado.

“Yo estoy muy agradecida con ustedes. En mi mente y en mi corazón los texcocanos siempre estarán, no me cansaré de decirles mil, mil, mil gracias, porque es gracias a ustedes y lo único que quiero decires es que confíen en mí, yo no soy igual que ellos, no sé contestarles como quizás ellos se merecen, …. Que ellos sigan echando todo el veneno que quieran echar, ya que yo tengo un caparazón tan grande que son todos ustedes”, culminó Gómez Álvarez, ante la ovación de la gente que pese a las horas de espera no dudaron en decirle, “VAMOS REQUETEBIÉN”.