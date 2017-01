Aplica Texcoco Más de 7 MDP a Infraestructura Escolar y Vial

El alcalde Higinio Martínez hizo entrega de obras en escuelas públicas y calles de Santa María Tecuanulco

Por: XAVIER SANDOVAL QUINTERO

TEXCOCO, Méx.- Con una inversión de siete millones 220 mil pesos, el gobierno municipal entregó obras en escuelas públicas y calles de Santa María Tecuanulco, para beneficio de los habitantes de la localidad.

En gira de trabajo por la zona de la Montaña de Texcoco, el Presidente Municipal Higinio Martínez Miranda, visito el jardín de niños Juan de Dios Peza, en donde hizo entrega del nuevo módulo sanitario, para el bienestar de los niños de este plantel educativo.

“Hace dos años yo estuve aquí, acompañando a la maestra Delfina restaurando esta techumbre, ahora vengo como presidente municipal y la maestra Delfina ahora es diputada”, señaló el alcalde a los asistentes

Explicó que con la entrega de este núcleo sanitario, se invirtieron 222 mil pesos, “aquí esta una muestra de que se sigue apoyando este jardín de niños”.

El alcalde acompañado de la Sindica y regidores, acudió a la escuela primaria Guadalupe Borja, en donde se entregó a la directiva escolar, padres de familia y alumnos, un arcotecho, con un costo de casi dos millones de pesos.

“Me da mucho gusto seguir colaborando con Santa María, Agradezco a la vida que me da la oportunidad después de 25 ó 30 años de llega a hacer obras a esta comunidad.

Porque Santa María, que es parte de Texcoco”.

El Presidente Municipal Higinio Martínez Miranda, se dirigió a los padres de familia, a la sociedad de padres de familia actual y a la pasada, quienes hace seis meses se acercaron al presidente municipal para solicitar la construcción de una techumbre, además de la que ya tenían, la que señalaron era de la mala calidad se ha estado deteriorando muy rápido.

“No se como me convencieron, pero aquí está el resultado, una obra terminada”, dijo el alcalde, señalando que la techumbre costó 1 millón 900 mil pesos, “casi dos millones de pesos con el tratamiento que se le hizo a la pintura para la cancha de usos múltiples, para la propia comunidad escolar.

Agregó a los vecinos de Santa María Tecuanulco, que es con trabajo con lo que se logra el bienestar para la ciudadanía, “si en este país todo mundo se pusiera a trabajar, todas las autoridades desde el presidente de la republica, el gobernador, los diputados, los presidente municipales, no tendríamos tantos problemas como los que tenemos hoy”.

Y refiriéndose a la vieja techumbre, dijo: “Todo trabajo que se haga aquí es bueno, si alguien viene a esta escuela y les regala los balones que bueno, si les regalan libros, si le regalan una pintura que bueno, si les hacen un aula y si alguien les hizo esa techumbre que bueno, pero lo único que quiero destacar en la diferencia entre un trabajo y otro, este es el que hace el gobierno municipal, esto lo hicieron otras personas, que bueno que se haga pero hay una gran diferencia, porque les hemos realizado un trabajo garantizado y de calidad”, les dijo el alcalde.

“Yo voy a regresar, si dios me presta vida a seguir haciendo obras aquí en Santa María, no me gustaría que un día me reclamaran y me dijeran, su techumbre no me sirvió”.

Al termino del evento el Presidente Municipal se dirigió a la calle Morelos, en donde lo esperaban vecinos junto con los delegados municipales, Miriam Peña López, María Gregoria Herrera Rojas y Teresa Ramírez Moreno, con quienes el cuerpo edilicio corto el listón inaugural de la calle, en la que se invirtieron 5 millones de pesos,

Me da gusto estar en Santa María Tecuanulco, porque aquí se demuestra que si tenemos la capacidad de seguir haciendo obras como hace 30 años, “seguimos trabajando igual, con esas ganas, esos deseos de seguir haciendo obra en Santa María Tecuanulco y en Texcoco”, dijo.

El alcalde destacó la construcción de la calle Morelos, en donde se hicieron trabajos de fondo y adicional al asfaltado, se instaló una iluminación distinta para mejorar la seguridad en esta vialidad.

Martínez Miranda recordó que, “ya fui presidente municipal hace 12 años, y si no hubiera hecho algo bueno, la gente no hubiera votado otra vez; ya fui diputado y tengo 30 años trabajando y lo voy a seguir haciendo por Texcoco y sus comunidades”, finalizó Higinio Martínez.