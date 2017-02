Atrasados partidos en estrategia, rumbo a la gubernatura

PRI en la mejor posición del divide y vencerás

Francisco Osorno Soberón, nuevo secretario del trabajo en la entidad

Luis Enrique Martínez Ventura, se lamenta o se la mienta?

Por: SAUL HERNANDEZ

ALGUNOS SEÑALAN que el Partido Revolucionario Institucional tendrá que remar contra corriente en las próximas elecciones a Gobernador, sobre todo por la falta de credibilidad social que existe, pero en ese sentido diremos que esa falta de credibilidad es general y es para todos, llámese partido o funcionario de cualquier color.

Ahora bien, hay cosas que de repente se van de la vista inmediata, y tal es el caso de Andrés Manuel López Obrador con la profesora Delfina Gómez, donde el Peje aprovechando que nadie conoce a la profesora él se apersona y gana escenarios para tratar de seguir vigente en la sociedad sin que le cueste un peso, porque entonces alcanzará a tener algunos meses más de imagen con el objetivo de tratar de llegar lo más presencial que se pueda para el 2018.

Obvio, quien paga entonces los platos es la profesora Delfina, que a final de cuentas, sabemos de antemano que nadie por adelantado se va a derrotar y MORENA menos, aunque sepa que el trabajo es intenso y que quizás no les alcance, porque en ese sentido de división, mucho juegan el resto de partidos tales como el PAN y PRD, así como los susodichos candidatos independientes.

Y mientras se deciden por quién será el candidato y trabajarán cuando eso suceda, el tricolor, que ya tiene tiempo trabajando sus estructuras y que este periodo de precampaña le ayuda a sobar a líderes locales, que es lo que está haciendo Del Mazo, pues seguramente, cuando empiece la contienda ya en fechas y números reales, seguramente ya les llevará de dos a tres cuerpos en la carrera y eso barato.

Sabemos por otro lado, que la victoria en las urnas tiene que se contundente, para que cuando vengan las impugnaciones, lo que se caiga, no alcance a rasguñar el objetivo, cosa que así parece.

Y lo peor del caso, es que muchos piensan que el PRI sólo está apostando a obtener el Estado de México como bastión y que el intercambio, en la negociación está la silla federal, al parecer no es así y mucho de la división que hablamos de los partidos se refleja a nivel nacional, así que sin duda el divide y vencerás, está más vigente que nunca.

PASANDO A otra cosa, se último momento nos informaron que Francisco Osorno Soberón, fue nombrado titular de la Secretaría del Trabajo en la entidad, antes estaba de delegado federal y hasta hace unos meses también era director de Probosque; y hasta hace poco más de un año, concluyó como alcalde de Chalco, sin duda una carrera muy rápida.

Vale recordar que ese espacio de Probosque, antes de Osorno Soberón, se lo habían ofrecido al ex edil de Valle de Chalco, Luis Enrique Martínez Ventura, algo que no quiso porque se le hizo poca cosa y prefirió seguir presionando para que le dieran otro encargo, alegando que en dicha área no tenía espacios para sus colaboradores, algo que extraña, porque Paco Osorno ha metido casi a todos los suyos, al grado de dejar en la dirección de Probosque a la ex regidor Yolotzi Olivares.

Hoy, Luis Enrique les está haciendo el “caldo gordo” al que quiere ser candidato independiente Isidro Pastor Medrano, que también al parecer se ha agenciado la ayuda y gracia de otros personajes que están marginados de la actual grilla del poder, como es Esteban Cureño, ex edil interino de Chalco y que ha caído de la gracia del Señor, pero que trata por todos los medios acercarle firmas a Pastor para que logre su registro como independiente a la gubernatura.

Así las cosas y a lo lejos, quizá Luis Enrique ahora se esté lamentando su decisión de pedir más, algo que no a todos se les da y no a todos se les cuadra, por ello también diremos que suerte te de Dios y el deber poco te valga, así las cosas en la grilla de la región, ver para creer.

Y ya dije.