Barcos administrativos municipales se hunden

Por: SAUL HERNANDEZ

LOS ALCALDES no alcanzan a dimensionar el problema que están viviendo después de las elecciones y algunos, donde los distritos fueron ganados por la Coalición, están hasta echando las campanas al vuelo, como si el triundo de la Coalición hubiese sido tan contundente, de antemano no.

Pero repetimos, no observan la dimensión del hartazgo social y algunos hasta se atreven a decir que sin sus estructuras poco hubieran logrado y no es así, de antemano sabemos que juega en mucho el ánimo de la población, algo que poco analizan, ya que precisamente la sociedad está cansada de promesas hoy quiere respuestas efectivas y rápidas.

Ya demostró la sociedad de lo que es capaz con el poder de su voto, así que es mejor que se pusieran a trabajar y responder de manera efectiva a la población en los grandes temas pendientes, porque sin duda, al parecer se está conformando una olla de presión que no tardará mucho en explotar y será ahí donde la debacle de muchos inicie.

Los trabajos de infraestructura urbana y de acciones al parecer se les ha olvidado, lo peor del caso es que pasan los días, semanas y meses sin que se les otorgue la debida atención en esas demandas que la población considera urgente.

Obviamente de no darse esas respuestas, la de la sociedad será para el próximo año en las locales, donde desde estos momentos los analistas afirman que el mapa político cambiará sustancialmente y no precisamente en la alternativa de la pluralidad y la democracia, no, esta parece ser será de tajo y del otro lado, aún no se sabe si con MORENA o con el PRD, el caso es que parece que al cirquero le empiezan a crecer los enanos.

Los ediles pues, repetimos, están echados para adelante, creyendo que sus acciones y trabajo ha sido el correcto y, por lo que se observa no es así, al contrario, seguramente también hay muchas cosas observables que empezarán a salir a flote, ya veremos que sucede, porque de repente pareciera que la situación se vuelve más una lucha de resistencia que de inteligencia y capacidad, algo que los ediles, simplemente no han presumido.

Lo peor del caso son el grupo de agoreros que se encuentran alrededor de los mismos, quienes les endulzan los oídos y no hay más palabras que les haga entrar en razón, dejándose llevar por el canto de las sirenas, sin observar que el gran barco de la administración se empieza a hundir poco a poco.

Y ya dije.