Burros Nadadores

Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) Brenda Rojas Sánchez y Carlos Emilio Hernández Sánchez sobresalieron entre 758 nadadores de la República Mexicana, al lograr una medalla de oro y dos de plata, respectivamente, en el Campeonato Nacional de Natación del Curso Largo 2017, celebrado a finales del semestre en León, Guanajuato.

Además de la presea dorada con la que Rojas Sánchez, estudiante de Centro de Estudios Tecnológicos (CET) 1 “Walter Cross Buchanan”, se adjudicó el primer lugar en la prueba de 100 metros mariposa en la categoría 15 y 16 años, también obtuvo la cuarta y quinta posición en 200 y 50 metros mariposa, respectivamente.

En tanto, Hernández Sánchez, alumno del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT)1 “Gonzalo Vázquez Vela”, conquistó el título de Subcampeón Nacional de Curso Largo 2017 en la categoría Juvenil C (17 y 18 años) en estilo dorso, en las pruebas de 100 y 200 metros, asimismo obtuvo el quinto lugar en los 50 metros de la misma categoría.

La delegación que representó a esta casa de estudios en dicha justa deportiva, estuvo conformada por 11 nadadores afiliados a la Asociación de Natación del IPN. Algunos de ellos también destacaron por su nivel competitivo, entre ellos: Ricardo González Cueto, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Azcapotzalco, obtuvo el sexto lugar en la prueba de pecho de 100 metros.

Cuper Sebastián Pérez García, del CECyT 1 ocupó el cuarto sitio en la prueba de 50 metros libres, sexto lugar en 100 metros libres, décimo en 100 metros mariposa y sexto en 200 metros libres. Por su parte, Luisa Fernanda Puerto Rosales, estudiante de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) se situó en la séptima posición, en 200 metros mariposa y en la octava, en 200 metros libres.

El entrenador en Jefe y Coordinador de Natación del IPN, Arturo Tapia Rodríguez, mencionó que uno de los propósitos es impulsar este deporte desde temprana edad y, a futuro, contar con un equipo completo de natación en todas sus categorías y en disciplinas acuáticas como clavados, nado sincronizado, polo acuático, aguas abiertas y masters para tener mayor presencia competitiva a nivel estatal, nacional e internacional.

Tapia Rodríguez destacó que, como parte de la educación integral, los estudiantes politécnicos combinan su preparación académica con la actividad deportiva. Su gran esfuerzo y dedicación les permite pertenecer al ranking nacional y participar en eventos como la Olimpiada Nacional y otros campeonatos, en los que han obtenido importantes logros con el impulso de directivos y entrenadores.

Reyes Busca Trepar Alto

Después de practicar ballet y algunos deportes como karate, padel, squash y atletismo, la mexicana Alessia Reyes se inclinó por la escalada deportiva y ahora es seleccionada nacional para representar al país en el Campeonato Panamericano que se efectuará en Canadá.

Con 14 años de edad y cinco practicando este deporte, Reyes tiene metas claras como llegar a un Campeonato Mundial y unos Juegos Olímpicos, por lo que sabe que este evento continental es el primer paso.

“Espero que me vaya bien, que me divierta y me dé más oportunidades para el futuro, ya que me gustaría seguir escalando rutas difíciles, escalar roca y participar en un Mundial y los Juegos Olímpicos”, mencionó.

Reyes tomará parte en su primer evento internacional, a lado de sus compañeros Regina Salazar, Arantza Fernández, Reynol Meza, Jair Moreno, Leonardo Magallanes, Valeria Macías, Arantza Luna, María Fernanda Hidalgo, Alondra González, Carlos Rodríguez, Emmanuel Estrada, Pedro Salgado y Jacinto Velasco.

El Campeonato Panamericano Juvenil de escalada que se realizará en Montreal, Canadá del 30 de octubre al 5 de noviembre, será clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina en el 2018.

La deportista señaló que practicó varias disciplinas y al final se quedó en escalada deportiva porque le gustó. “Cuando escalo siento muchas cosas”.

“Me gusta escalar, me gusta la aventura y lo extremo. Me gusta sentirme libre, además de entrenar con mis amigos y me siento feliz de estar seleccionada nacional”, indicó.

A sus 14 años, la escaladora Alessia Reyes, busca subir muy alto dentro de esta disciplina.

Con el objetivo de llegar a representar a México en diversos eventos internacionales, Reyes se prepara para poder lograrlo.