Buscan Alternativas de Mejora Ambiental en Nezahualcóyotl

El gobierno local organizó la conferencia “Los retos ambientales de 2017 para el Valle de México”, ante la futura operación del NAICM

Por: PEDRO ESPINOSA ORTIZ

NEZAHUALCOYOTL, Méx.- Con la finalidad de analizar y encontrar posibles soluciones a los retos ambientales que se prevén para este año, el gobierno municipal, llevó a cabo la conferencia “Los retos ambientales de 2017 para el Valle de México”, en la que el alcalde Juan Hugo de la Rosa García acompañado de Ramón Ojeda Mestre, secretario general de la Corte Internacional del Arbitraje Ambiental, advirtió que para el municipio que gobierna el llamado Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) pareciera más que una oportunidad un riesgo, por lo que pidió al gobierno federal le haga llegar la información detallada del proyecto en marcha.

Asimismo, el funcionario municipal afirmó, ante estudiantes, funcionarios públicos y ambientalistas, que es indispensable que las autoridades responsables del proyecto del NAICM brinden información sobre el mismo de manera clara y transparente al gobierno municipal, dado que serán muchas las repercusiones que esta obra traerá a la región, entre ellas el arribo de miles de personas, el incremento del flujo vehicular y problemas de movilidad, la mayor sobrepoblación del territorio y graves perjuicios a la calidad del aire y medio ambiente en general.

De esta forma subrayó que a pesar de que los habitantes de esta región mexiquense, serán los que pagarán muchos de los costos ambientales del NAICM, el municipio no ha sido considerado al momento de decidir y proyectar la obra, incluso ni siquiera ha sido escuchado en los planteamientos hechos en temas sumamente importantes, como lo son el manejo de los desechos sólidos de lo que sería el nuevo puerto aéreo, el abasto de agua en la región, la creación de vialidades que desahoguen el flujo vehicular que propicie y los altos niveles de contaminación atmosférica y sonora.

Por su parte, el ambientalista Ramón Ojeda Mestre llamó al gobierno federal a replantear el proyecto del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México pues las condiciones económicas, sociales y políticas de México y el mundo han cambiado, muestra de ello es tan sólo que el dólar tiene una cotización muy distinta a cuando inició el proyecto y que decir del efecto Trump.

Aseguró que es inadmisible que no se informe debidamente a las personas de sus consecuencias y no se tomen las medidas de amortiguamiento necesarias para evitar afectaciones mayores a la calidad de vida de la población y el ambiente, pues así el proyecto no representará beneficio alguno para los once municipios y tres delegaciones de la Ciudad de México en las que influirá, sino todo lo contrario.

Llamó al gobierno federal a decir la verdad y tirar los velos de la mentira que cubren al nuevo aeropuerto para democratizarlo, de no hacerlo la sociedad no podrá reaccionar a tiempo para enfrentar los problemas ambientales, sociales, económicos y culturales que acarreará, lo que afectará no sólo a la región, sino a todo el centro del país, fracasando como negocio y foco de conectividad.

Insistió en que el nuevo aeropuerto puede ser un detonante de la justicia económica pero también el precipicio del modelo soberano del país, por lo que urge democratizar la información para que toda la población tenga un panorama de cuantas toneladas de materiales y residuos ingresaran, cuánta agua están consumiendo y van a requerir, cuantas toneladas de desechos van a producir y porque están autorizando incineradores de residuos en el territorio de Nezahualcóyotl, por ejemplo, sustento el funcionario de esta ciudad del Estado de México.