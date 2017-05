Carlos Joaquín soborna a medios para esconder su verdadera imagen

Criticaba acremente a sus antecesores, ahora hace en lo mismo

Por: JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ

ENTRE la sarta de falsedades y promesas incumplidas de CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ, durante su campaña rumbo a la gubernatura de Quintana Roo, fustigó duramente a sus antecesores, JOAQUÍN HENDRICKS DÍAZ, FÉLIX GONZÁLEZ CANTO y ROBERTO BORGE ANGULO, por dilapidar el dinero del erario en aras de mejorar su imagen.

Vociferó y afirmó que él nunca lo haría.

A sólo seis meses de sentarse en la silla, más no de gobernar, don CARLOS MANUEL, calificado como farsante por quienes votaron por él, sufre otro ataque amnésico y no sólo repite lo que hicieron los ex mandatarios, sino los supera con creces y además, de manera cínica, ya que JOAQUÍN, FÉLIX y ROBERTO, trataron de cuidar las formas, mientras que CARLOS MANUEL da hasta “comprobantes” de lo que le cuesta mantener su imagen de buen gobernador.

Dicho en buen castellano, CARLOS MANUEL paga impunidad, inclusive a los que lo tacharon de incapaz durante su campaña y lo llegaron a apodar “Chespirito”, en alusión al atolondrado personaje del brillante ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS.

Documentos en poder de este espacio, consultables en el momento que sea necesario, dan fe de los millonarios gastos en publicidad personal del interfecto que paga favores a través de millonarios “convenios publicitarios”.

De septiembre de 2016, esto es en cuanto tomó posesión, a marzo de este año, el prometido “Gobierno del Cambio” pagó casi 60 millones de pesos para transformar su imagen.

Ello fue por concepto de servicios de difusión en radio, televisión, cine, medios impresos, medios complementarios, internet, así como otros servicios asociados a la comunicación, como producción de contenido, impresiones, análisis, estudios y métricas.

El costo fue de 59 millones 237 mil 892.27 pesos, pagados por su secretario de Finanzas, JUAN MELQUIADES VERGARA FERNÁNDEZ, el verdadero poder tras el trono.

Es él quien da las órdenes a FELIPE ORNELAS PIÑÓN, coordinador de Comunicación Social; a la ex vocera HAIDE SERRANO SOTO, sustituida por ineficiente, aunque reasignada con menor cargo y al jefe de la oficina del Gobierno, MIGUEL RAMÓN MARTÍN AZUETA.

Es obvio que CARLOS MANUEL no llegó para beneficio de los quintanarroenses, para que vivan mejor, sino solamente a saquear los dineros del pueblo.

Todo ello, sin contar su creación de la “plataforma económica” a favor del ex gobernador de Puebla, RAFAEL MORENI VALLE ROSAS, prematuro candidato panista (si es que no le cambian la jugada), a la Presidencia de la República, que está dejando en la miseria al estado.

Carlos Manuel le apuesta todo, con miras a una Secretaría de Estado, si su amigo e impulsor para que llegara a la gubernatura de Quintana Roo, llega ser presidente.

Aquí en este espacio, con pruebas, damos cuenta de algunos de esos “convenios” que le van a costar a los quintanarroenses más de 141 millones de pesos al año.

En primer término, figura la verdadera vocería del Gobierno del Estado: el Grupo Sipse, quien recibe 34 millones de pesos; NORMA MADERO, con su revista Luces del Siglo, 16 millones de pesos; Periódico Quequi, 14 millones de pesos; PATRICIA MAYO COELLO, Expediente Quintana Roo, con 3 millones de pesos y muchos otros más que no cabrían en este espacio.

Y mientras, FÉLIX y ROBERTO, a los que aseguró que llevaría a prisión, así tuviera que perseguirlos hasta el extranjero, para ubicar y confiscarles su fortuna mal habida, se mantienen como “Don Sebas”: tranquilos***POBRE QUINTANA ROO, TAN LEJOS DE DIOS Y TAN CERCA DE JOAQUÍN, FÉLIX, ROBERTO Y CARLOS.***AU REVOIR.