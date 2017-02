Chalco y el reto de su nueva historia

Por: SAUL HERNANDEZ

LA CELEBRACION del 193 aniversario del municipio de Chalco, hubiera quedada redonda, sin en la presentación de los reconocimientos que se brindaron a los ex alcaldes, también, por lo menos se hubieran nombrado a los ex ediles Jaime Espejel y Vicente Onofre, que en la historia moderna, también fueron factores de trabajo en la localidad, sólo que dichos personajes, fueron emanados del PRD.

No se puede caer en la incongruencia, y más allá de una sana explicación del porqué no fueron invitados y si lo fueron no enviaron algún representante o algo parecido, queda claro que no todos tienen las mismas ideas cuando se trata de democracia, y todavía más, tratar de presumirla.

Ejemplo también del desdén fueron Francisco Osorno Soberón, que tampoco fue nombrado, ni mucho menos representado y el también ex edil Felipe Medina, quienes brillaron por su ausencia y de los cuales, tampoco se supo qué pasó; en el caso de Felipe Medina, el presente lo recibió su hijo quien es regidor y que parece está pasando de noche en dicho encargo.

Y la que de plano se voló la barda en su ausencia fue la cuarta regidora Claudia Méndez Cortés, quien de plano no asistió a dicha ceremonia, dejando ver lo mucho que le interesa el municipio, sus celebraciones y sus tradiciones, por cierto, dicha regidora incondicional del ex edil Francisco Osorno.

Fuera de esas observaciones, podemos decir que el edil Carbajal Hernández tuvo el buen tino de poder reconocer el trabajo que en antaño han realizado quienes han estado al frente de los destinos de este municipio que ha crecido a pasos agigantados y que hoy se erige con grandes retos a vencer, donde está dejando su carácter rural para ser uno de los polos habitacionales y comerciales más importantes de la región de los volcanes.

Sea pues la nueva historia que escribirán las nuevas generaciones y este municipio que tendrá muchas cosas qué decir, si en verdad se logra esa unidad social y se rescata ese poder de convocatoria con hechos y trabajo, que a final de cuentas es lo que queda y lo que vale.

Y ya dije.