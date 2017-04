Claros y Oscuros en el Primer Debate

Ejercicio democrático en el que prevalecieron también los ataques, acusaciones y algunas propuestas en este primer encuentro organizado por el IEEM

TOLUCA, Méx.-En un ejercicio democrático ayer por la noche se llevó a cabo el primer debate entre las y los 6 aspirantes al gobierno del Estado de México. Fue un marco en donde hubo altas y bajas. Claros y oscuros. Prevalecieron los ataques, las acusaciones y pocas propuestas. Delfina Gómez y Josefina Vázquez fueron objeto de severos señalamientos, no aclarados en esta mesa. Y en el ánimo general de la opinión pública, quien ofreció mayores propuestas, de contenido y de realismo, fue el candidato del PRI Alfredo del Mazo Maza, quien con seriedad y objetividad dijo que más allá de los partidos políticos esta elección trata de quien puede realmente resolver los retos que tiene el Estado de México.

El debate fue conducido por el periodista Javier Solórzano y tuvo una duración de 90 minutos en un ejercicio de equidad de parte de la autoridad electoral. Y conforme a lo acordado por los propios partidos políticos los temas a tratar fueron tres: Seguridad e impartición de justicia, Combate a la corrupción y Desarrollo social.

El desarrollo se dio en cinco bloques, inicialmente con una introducción de parte de los aspirantes, su exposición de los temas, una réplica y al final de los 90 minutos una exposición de un minuto con sus conclusiones. Esta mecánica fue definida por los partidos políticos.

Participaron Josefina Vázquez del PAN; Delfina Gómez de Morena, Alfredo del Mazo de la coalición que abandera el PRI; Oscar González del PT; Juan Zepeda del PRD y por primera vez en la historia política de la entidad una candidata ciudadana, Patricia Castell.

INTRODUCCIÓN

En el Inicio Josefina Vázquez se lanzó en acusaciones, hablando de corrupción y feminicidios, pidiendo poner punto final a éstas injusticias. Dijo que ofrece crear 5 acciones para crear un millón de empleos.

Por su parte Oscar González del PT siguió en el mismo tono de acusaciones, asegurando que en Metepec cuando fue alcalde tuvo grandes logros en agua y luz, y que representa a la verdadera izquierda.

Asimismo Alfredo del Mazo del PRI destacó que se trata de elegir quién tiene las mejores propuestas y elegir a quien puede tomar las mejores decisiones y en esta mesa dijo que él es el más preparado. Si nos equivocamos podemos dejar el futuro del estado en manos de alguien que no lo conoce. Anunció que hará realidad el salario rosa y su compromiso de hacer más propuestas.

Teresa Castell candidata independiente dijo que hoy los ciudadanos por primera vez tienen voz. Y en éstas elecciones solo hay 2 opciones. La ciudadana y la que es ya conocida que representan los partidos políticos. Y ofreció un gobierno ciudadano.

Juan Zepeda del PRD insistió en las acusaciones y dijo que tiene la experiencia para hacer un mejor gobierno.

Delfina Gómez de Morena dijo que ella votó en contra del gasolinazo y se mostró a favor de un cambio.

SEGURIDAD E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

Oscar González en este tema dijo que el estado de México es el más inseguro del país, acusando que hay malos gobiernos y anunciando que pondrá 38 mil policías en las calles.

Por su parte Josefina Vázquez también se refirió a malos policías y jueces corruptos, insistiendo en sus acusaciones y anunciando un plan para combatir inseguridad, limpiar la policía y en este sentido acusó a Delfina de tomar el salario de los trabajadores cuando fue presidenta municipal, quitándole el 10 por ciento del salario. Les robó 72 quincenas para dárselas a su jefe político y eso implica cárcel de 2 a 9 años.

Juan Zepeda se refirió también a que hay una crisis de inseguridad e insistió en las acusaciones. Propuso aplicar un modelo de policía como el que aplicó en Nezahualcóyotl cuando fue alcalde, en donde redujo el 63 por ciento de índices delictivos. En dos años ofreció reducir 30 por ciento la delincuencia y en 4 años el 50 por ciento, en municipios como Ecatepec, Tlalnepantla, Toluca.

Por su parte Alfredo del Mazo recalcó que iniciará con la seguridad en el transporte público, instalando cámaras. Además impulsando servicios de transporte como el Mexicable en donde no hay asaltos. Ofreció también fortalecer Fiscalía de Delitos para cuidar a las mujeres. También depurar a los policías, tiene que ser honesta y trabajadora. Anunció crear 2 nuevos centros de mando, uno en Naucalpan y otro en la Zona Oriente para hacerlas más seguras. Asimismo dijo que hay que acercar el MP al ciudadano y que no haya actos de corrupción. La mejor manera es atacar a la inseguridad previniéndola, generando empleos para jóvenes y apoyando el deporte y la cultura. Voy fuerte y con todo contra los que roban y contra los que lo permiten, dijo.

Teresa Castell señaló que la seguridad de la sociedad estará en manos de los expertos. Un estado con empleo, educación, iluminación y mejor tecnología, dijo es un estado más seguro.

Delfina Gómez finalmente insistió en los ataques en contra del PRI por las estadísticas del delito. Ofreció poner atención a feminicidios. Cuestionó las cámaras de seguridad y reiteró trabajar por la cultura y el deporte como medidas de prevención. Propuso un programa que llamó Ritmo, que será una red integrada de transporte.

En las réplicas Alfredo del Mazo señaló que cuando fue alcalde de Huixquilucan redujo en un 30 por ciento el índice delictivo, en tanto que la alternancia provocó que en un 200 por ciento cuando llegó el PAN creciera la delincuencia en el país o en Texcoco se incrementará en un 100 por ciento el robo a casas, lo mismo que en Naucalpan o Nezahualcóyotl.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN

En el inicio de este tema Josefina Vázquez dijo que la corrupción ha generado muchos problemas sociales, lanzando acusaciones en contra de la candidata de Morena y del PRI, y señalando que habrá cadena perpetua a los funcionarios corruptos.

Juan Zepeda insistió en la seguridad que logró en su municipio. Y habló del finiquito de la candidata de Morena de más de 400 mil pesos. Y él destacó que su finiquito fue de 36 mil pesos cuando fue alcalde.

Alfredo del Mazo presentó una foto de Josefina con Tomás Yarrington. Otra foto de Delfina con Alfonso Gómez, otro delincuente. El problema dijo que son los gobernadores, los alcaldes y ofreció terminar con el sistema de corrupción y de impunidad. Anunció que eliminará el fuero a funcionarios públicos. Y dijo que se tienen que eliminar la tramitología. Cada obra pública y cada gasto de gobiernos se hará transparente y de cara a la ciudadanía. Soy hombre de valores. Recto y honesto, dijo, porque tengo una familia y cuando concluya voy a salir con la frente en alto.

Oscar González acusó que la corrupción es uno de los lacerantes problemas que afecta a la sociedad y presumió que hizo un gobierno honesto. Y que no le temblará la mano para meter a la cárcel a políticos corruptos.

Delfina Gómez insistió en sus acusaciones en contra de la corrupción, que cuesta –dijo- más de 117 mil millones de pesos. Propuso que la 3 de 3 sea obligatoria y que se haga un trabajo de transparencia y rendición de cuentas y exista una mayor participación social.

Teresa Castell insistió en ligar a la corrupción con los partidos políticos y reiteró que los ciudadanos quieren saber en qué se gastan los recursos. La gente quiere saber en dónde se queda el dinero de los impuestos, invitando a la ciudadanía a votar independiente.

En la réplica de este tema Oscar González, insistió en que él pasó ya las auditorías y revisiones cuando fue alcalde y dijo que él va a meter a la cárcel a Eruviel y a Peña Nieto. Josefina por su parte dijo que va a acabar con la economía de compadrazgos.

Por su parte Alfredo del Mazo dijo que si alguien tiene el sello marcado de corrupción es Josefina Vázquez. Ella no ha explicado lo que paso con los mil millones de pesos para migrantes. Delfina en la precampaña gasto 7 veces más de lo que se ha gastado. Apenas ayer una diputada de Morena recibió medio millón de pesos. Y además les quito 13 millones de pesos a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, para dárselos a su partido. A mí no me van a manchar y anunció un gran acuerdo contra la corrupción invitando a la sociedad civil.

Delfina Gómez se refirió nuevamente al tema de corrupción, pero no hizo ninguna aclaración respecto a los recursos que les quitó a los empleados del Ayuntamiento cuando fue alcaldesa.

Teresa Castell insistió en su posición de que ganen los ciudadanos y no los partidos políticos.

Juan Zepeda insistió en las acusaciones en contra de HL y pidió revisar las concesiones y revocarlas para hacer gratuitas las vialidades.

DESARROLLO SOCIAL

En este último tema, Josefina Vázquez habló de la pérdida de empleos y dijo que tiene experiencia para la superación de la pobreza. Volviendo nuevamente a las acusaciones sin pruebas. Anunció transporte gratuito para estudiantes y adultos mayores, internet gratuito y apoyo a personas de la tercera edad. Ofreció crear un millón de empleos

Alfredo del Mazo le dijo lástima que no hizo todo eso cuando fue secretaria de Desarrollo Social. Reconoció que hoy hay en la entidad un millón 500 mil jóvenes becados. 30 millones de canasta alimentarias que se han entregado. Se han apoyado a 760 mil niños con desayunos. Más de 126 unidades médicas han permitido según CONEVAL que más de un millón de mexiquenses superen carencia alimentaria. Hoy hay más servicios de salud. Voy a cuidar y a crecer programas sociales. Primero mejorar servicios de salud, médicos, insumos y en materia alimentaria duplicar el número de canastas que se tienen. Nadie se va a quedar sin estudiar. También ofreció duplicar número de becas a jóvenes tanto en la entidad como a los que van al extranjero. Prometió cobertura total de pensión a los adultos mayores. Y a las amas de casa reconocerlas con un salario rosa. Un pago para las amas de casa que compense su trabajo de todos los días.

Teresa Castell afirmó que se ha construido una gran fábrica de pobres por parte de los partidos políticos. Dijo que como empresaria sabe cómo generar empleos y desarrollar programas productivos.

Oscar González, en el tema de programas sociales dijo que uno de cada 5 mexiquenses tiene graves carencias. Ofreció ampliar los programas sociales sin distingos partidistas haciendo eficiente el manejo de los impuestos.

Delfina Gómez en desarrollo social volvió al tema de las acusaciones y propuso pensión al doble para adultos mayores. A los alumnos de prepa ofreció apoyos, universidad para todos y atención médica.

Juan Zepeda habló de que el PRD es pionero en programas de desarrollo social y que la ciudad de México es un ejemplo. Que los programas sociales se conviertan en ley tanto en salud, como educación, así como pensiones para adultos mayores.

En la réplica en el tema de Desarrollo Social Josefina Vázquez prometió más escuelas de bachillerato y universidades, así como estancias y escuelas de tiempo completo.

Por su parte Delfina Gómez reiteró que los apoyos sociales deben llegar a dónde deben y que los programas sociales no se pueden quitar.

Alfredo del Mazo dijo que no los engañen PAN y MORENA, pues buscan suspender los programas sociales. Desde antes de las campañas los quería quitar y no lo voy a permitir. Los voy a incrementar. Hay muchas familias que hoy reciben programas y voy a trabajar para crecerlos y cuidarlos y que les sigan llegando.

Teresa Castell aseguró que son tiempos de mirar el desarrollo social con enfoque productivo. Garantizar programas sociales ya existentes.

Juan Zepeda, en el cierre afirmó que este tema es fundamental para lograr la igualdad. Planteó leyes que garanticen derechos de desarrollo social obligatorios, buscando un marco de paz y seguridad para la igualdad y desarrollo social.

Oscar González propuso a los integrantes de esa mesa a firmar un documento para que se comprometan los candidatos a que en dos años si no han cumplido los compromisos dejen el gobierno.

CONCLUSIONES

Al finalizar Teresa Castell insistió en su posición de confrontar a los partidos políticos y pidió un basta de partidos.

Oscar González habló de los políticos que tienen aspiraciones y exigió que los mexiquenses no deben ser instrumento de estrategias políticas.

Delfina Gómez mostró encuestas de que van adelante y dijo que le hicieron 3 auditorías cuando fue presidenta, sin mostrarlas.

Juan Zepeda dijo que es el que mejores resultados trae. Y ese es su principal compromiso, reducir la delincuencia y no tolerar la corrupción. Y los derechos sociales que sean una ley.

Josefina Vázquez por su parte insistió en sus acusaciones y dijo que tiene la experiencia para gobernar.

Alfredo del Mazo destacó que en el estado de México se han avanzado en muchas cosas. Reconoció que hay grandes logros y hay pendientes. Se refirió a jóvenes, a mujeres, amas de casa, maestros, campesinos, empresarios, a toda la población. Dijo que el estado de México es algo muy serio. Que más allá de los partidos políticos, esta elección trata de quien puede realmente resolver los retos que se presentan. Recalcó que es el más preparado y más capaz para resolver los retos en el estado de México. Finalmente aseguró voy fuerte y con todo para apoyar a las mujeres, resolver la inseguridad y trabajar por ampliar y consolidar los programas sociales.

Este encuentro fue el primero de por lo menos dos, que conforme al Código Electoral del Estado de México se tendrán que llevar a cabo para que la ciudadanía conozca a fondo las propuestas de quienes aspiran a gobernar esta tierra mexiquense. El segundo debate está previsto para llevarse a cabo a mediados del próximo mes de mayo.