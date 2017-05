Continuas Traiciones de Jorge De la Vega

Alberto Martínez, extesorero de Texcoco, lo llama “bastardo sin gloria”, mediante su cuenta de Facebook

Por: XAVIER SANDOVAL QUINTERO

TEXCOCO, Méx.- A través de su cuenta oficial de Facebook el ex tesorero municipal de este lugar da una pequeña contestación y recordatorio al exdiputado Federal, Jorge De la Vega Membrillo, en donde lo llama, “bastardo sin gloria”, debido a sus continuas traiciones y peor memoria de la historia política de esta localidad.

A través del escrito por esta red social y dirigido a la ciudadanía y a la militancia de Morena, hace una breve reseña de cómo Jorge De la Vega alcanzó la diputación Federal, en donde indica; “le recuerdo a los ciudadanos, lo que este tipo se comprometió y no cumplió” y añadió, “el candidato a Diputado Federal era su servidor (Alberto Martínez), realice mi campaña, por el acuerdo con MC y el PT, la coalición se llamó Morena”.

Todo ello, abundó Alberto Martínez, “de acuerdo a estar rogando Jorge al Dr. Higinio, este me sugiere que por el bien de Morena, deje mi aspiración personal por el bien social para dejar el lugar libre y designar a Jorge como candidato. Cosa que obviamente conociendo a Jorge me puse a pensar si valdría la pena ceder a mi aspiración”.

“Recordé a mi maestro Heberto Castillo cuando declina por Cárdenas para tener un cambio en nuestro país. De manera voluntaria renuncie, (que no decline al cargo), todo por el bien de Texcoco”, abunda el escrito de Martínez Miranda.

Sobre este tema culmina que; “(cabe hacer mención que por quien votaron los ciudadanos fue por su servidor, Alberto Martínez ganando por mayoría). Pues soy yo quien aparezco en las boletas electorales”.

Asimismo, acusa a De la Vega Membrillo a incumplir muchos acuerdos, lo cuales fueron: “Que se pasaba a Morena, (él se comprometió); Que renunciaba al PRD, (él se comprometió); Qué velaría por los intereses de los ciudadanos,

(compromiso adquirido por él); eso fue todo”.

Sin embargo, a decir de Alberto Martínez responde que, qué fue lo que hizo; “al tomar protesta como diputado, traiciona como siempre su palabra, desconoce estos simples acuerdos y se va con el PRD, ya que lo compran con la presidencia de la comisión de educación”.

Y ante tal; “se lanza en contra quien lo apoyo. No presenta iniciativas de ley. Vota la reforma educativa a favor de Peña Nieto y la mayoría de las reformas constitucionales a favor de Peña Nieto”.

“No cabe duda el que traiciona una vez traiciona siempre, pienso ahora cuanto le dio el PRI? No sé? Pero seguro estoy que está apoyando a Del Mazo, ya ni siquiera al candidato del que dice ser su partido.

Culmina su escrito en las redes el ex tesorero de Texcoco lo siguiente; “porque no puede ser que alguien que no honra su palabra. Está destinado a ser, un bastardo sin gloria. Estas palabras las escuche de mi maestro en la EPT. Chico De la Vega, hombre congruente y probo”, quien fue padre de Jorge De la Vega y culmina; “si tienen dudas, que sea el mencionado que desmienta con documento en mano, lo demás será grilla” por lo que deja en claro Martínez Miranda que; “seguimos con Morena hasta el final a pesar de los traicioneros”, ya que; “los conocimientos no dan cultura”.