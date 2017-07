Danza Opacidad y Omisión en C. Izcalli

Privatiza edil Víctor Estrada estacionamientos públicos

De acuerdo a la regidora Elsa Becerril Miranda hasta el momento, tampoco ha recibido información sobre las condiciones y términos de la concesión

Por: MAURICIO MARTÍNEZ

CUAUTITLÁN IZCALLI, Méx.- El gobierno municipal que dirige Víctor Estrada Garibay mantiene en total hermetismo sobre las condiciones en que fueron privatizados los estacionamientos a un costado de la presidencia y frente a Operagua.

Según la décimo tercer regidora de Cuautitlán Izcalli, Elsa Becerril Miranda hasta el momento, tampoco ha recibido información sobre las condiciones y términos de la concesión de los estacionamientos privados.

“Por cabildo no paso esa concesión, a la fecha no tengo conocimiento, he preguntado en cabildo sobre los estacionamientos y su condición, pero no me han dado respuesta alguna”, declaró la representante popular militante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena.

De la misma forma, Becerril Miranda dijo que ya metió por oficio la petición de la información, sin embargo, continúa la nula transparencia de Estrada Garibay y de su gobierno.

”Hasta el momento la ciudadanía no tiene conocimiento sobre la empresa que ganó la concesión ni que harán con los recursos obtenidos, además del status del predio”, señaló la funcionaria morenista.

De la misma forma, la funcionaria municipal indicó que desconoce si sesionó el comité de estacionamientos, que es la instancia que debiera dar la concesión conforme a datos específicos y criterios que se avalen, “no sabemos si el Comité municipal consultivo de fomento a los estacionamientos de servicios ha sesionado a pesar de haber preguntado”.

Por igual, la regidora mencionó que entiende la molestia de la ciudadanía por los cobros que se les hacen por el uso de los estacionamientos privados, pero más lamentó que lo deben hacer en los que debieran ser públicos.

“Es más grave que un gobierno les cobre el estacionamiento a las personas que vienen a pagar sus impuestos, a mí se me hace gravísimo que estén cobrando y más cuando vienen a pagar el agua, predio o en su caso a hacer una demanda a la subprocuraduría”, indicó Becerril Miranda.

Por igual, si la administración priista de Víctor Estrada Garibay no da los informes sobre las condiciones en que se privatizaron los estacionamientos, la funcionaria acudirá vía transparencia, “si no dan respuesta alguna, esperemos hacerlo vía el INAI (Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública), ya que hasta el momento, no sabemos bajo qué condiciones se da la concesión”, indicó la regidora de Morena.