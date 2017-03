Darlene Rojas Inculpó a CTM y CROC de la Toma de la JLCA

La Presidenta Darlene Rojas busca encubrir malos manejos en dicha área

Empresarios y trabajadores afectados

VALLE DE MEXICO.- La desesperación de la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la CDMX, Darlene Rojas por cubrir los malos manejos en su administración, las extorsiones a empresarios y sindicatos, la llevaron a culpar a la CTM y CROC de la toma de las instalaciones de la JLCA el día 13 de junio del 2016, su temor era que el jefe de Gobierno de la CDMX, Dr. Miguel Ángel Mancera descubriera de sus oscuros negocios con delincuentes como Hugo Bello Valenzo, Miguel Ángel Marín Bermúdez, Gregorio Lazcano Bocanegra y Saúl Peña Hernández, quienes cuentan con un largo historial de delitos como secuestro, extorsión, amenazas, homicidios, lesiones, etc.

La acusación en contra de la CTM y CROC se puede leer en el oficio enviado a la Lic. María Norma Santana Suzán, subdirectora de La Oficina de información pública, con el número de oficio 281/16, de la cual Adelante en la Noticia tiene en su poder una copia.

En la JLCA los abogados litigantes, líderes sindicales, empresarios y empleados de ese tribunal, aseguran que fue Darlene Rojas la autora intelectual que orquestó la auto-toma de las instalaciones de la JLCA, apoyada del grupo criminal dirigido por Bello Valenzo y sus cómplices, como se puedo apreciar en las imágenes y vídeos que publicó Milenio TV, ninguna de las personas que ahí aparecen pertenecen a la CTM ni a la CROC, aseguraron miembros de ambas centrales obreras.

La intención de simular esta trama tenía como finalidad extorsionar al empresario Marcos Meta, con la amenaza de no permitir construir una plaza comercial, se le exigía 15 millones de pesos a cambio de dejarlo construir, la participación de Darlene Rojas Olvera era darle cobertura ” legal ” al sindicato de los susodichos.

El empresario Marcos Meta, miembro de la poderosa comunidad judía acudió con Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico de la CDMX, a la secretaría del trabajo de la CDMX, Lic. Amalia García, secretaria del Trabajo de la CDMX y Patricia Mercado, secretaria de Gobierno de la CDMX para denunciar la extorsión y la sospechosa actitud de Rojas Olvera, sin embargo no pudieron o no quisieron ayudar al empresario, el poder de los esposos Darlene Rojas Olvera y Dip. Jesús Valencia, doblaron a los secretarios del Gabinete de Mancera, exhibieron ausencia de autoridad; por otro lado el exdiputado Roberto Candia, llevó a Hugo Bello Valenzo, ante Patricia Mercado, aun cuando sabía que Bello Valenzo cuenta con 17 averiguaciones previas, fue a sorprender la buena voluntad de la Secretaria de Gobierno, Rojas Olvera, se lavó las manos, ella argumentó que sólo había acatado instrucciones de la Secretaría de Gobierno; por otro lado se comentó que Roberto Candia, cobro $500,000, a Bello Valenzo, según se dice, Gregorio Lazcano Bocanegra fue quien comentó al respecto.

Hoy a nueve meses de ese intento de extorsión, los Valencia-Rojas vuelven a repetir el numerito contra otra constructora, desde luego, con el apoyo de sus mafiosos protegidos, los resultados fueron los mismos, el empresario y su legítimo sindicato se armaron de valor y les hicieron frente al grupo criminal, hicieron correr a los hampones, el día martes 21 del mes en curso el pseudo sindicato protegido de los Valencia-Rojas sé desistieron del ilegal emplazamiento a huelga por instrucciones de la Presidenta Darlene Rojas.

Desde luego su intento de extorsión fracasó y la presidenta Rojas Olvera no quiso exponerse a la destitución del cargo, o peor aún, a qué investiguen su administración, que la pondrían al reclusorio, pues afirman que hay más cosas por analizar, ahora falta ver si el órgano de control interno se pone a investigar y demuestran que hay voluntad, Darlene Rojas, después de esta segunda ocasión de autorizar emplazamientos a huelga ilegales, con fines de extorsión, no tendrá a quien culpar para justificar sus sucios manejos, ahora los hampones molestos al sentirse traicionados manifestaron textualmente en pleno desistimiento en la sección de huelgas de la JLCA, ” la Presidenta no cumple su palabra, nunca envió el oficio a la SSP”, desde luego el objeto que buscaban los hampones era que la policía los apoyara en sostener la ilegal huelga, las manifestaciones de Saúl Peña, provocó molestia y sorpresa de los abogados litigantes que ahí se encontraban, en algunos otros indignación por la falta de respeto a la Presidenta, sin duda tremenda exhibida le propinaron a quien se supone debe ser garante de impartir justicia en ese tribunal.

La sociedad con mafiosos a la larga siempre tiene consecuencias y costos, y al parecer Darlene Rojas está por vivir un infierno, pues se pudo saber que la molestia de Saúl Peña Hernández contra su benefactora la Presidenta Darlene Rojas por no cumplir el pacto le podría traer consecuencias no sólo políticas, pues en una reunión que se efectuó en un restaurante al sur de la CDMX, Peña Hernández y sus malandrines, acordaron darle un “levantón ” a la Presidenta, ahí se estableció la forma en que lo llevarían a cabo, pues a decir de Saúl Peña, la Presidenta no trae seguridad y eso les iba a facilitar la cobarde acción, como reza un dicho: “El karma cobra doble”.

Ahora hay que ver si con este historial AMLO recibe a los esposos incómodos en MORENA, al matrimonios se les conoce como los Abarca de la JLCA.

Por otro lado con el señalamiento de la presidenta Darlene Rojas, acusando a las dos centrales obreras más importantes del país de gánsteres, señalándolos como autores de la toma de la Junta de Conciliación y Arbitraje con gente armada, se pudo conocer que los jerarcas de CTM y CROC, Carlos Aceves Del Olmo y el senador Isaías González están molestos con la Presidenta Darlene Rojas y buscarán al jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera para desmentir a su funcionaria y exhibirla como corrupta y mentirosa, algunos croquistas mencionaron que incluso solicitarán la renuncia de la presidenta Darlene Rojas Olvera, quien mucho daño le ha hecho a los trabajadores, al sector empresarial y muy en especial a su jefe MAM.

Bien haría la presidenta en investigar la forma en que se expresó públicamente Saúl Peña Hernández en la sección de huelgas y en la cafetería de la JLCA, ahí podrá saber si su vida corre peligro o si sólo fueron palabras de un vulgar golpeador, testigos los hubo, se rumora que la molestia de Peña Hernández no solo es por qué la presidenta ya no los apoyó, sino que Darlene Rojas tuvo un jugoso arreglo con la empresa y a sus socios mafiosos no les compartió del botín.

Seguramente AMLO tiene Abarcas por todos lados, y en la CDMX tiene a los Valencia-Rojas quienes salieron muy vivillos para los negocios turbios y para ello tienen a su operador, Carlos Barranco Suarez, quien extorsiona en el área de contratos colectivos, donde se desempeña como jefe de ese departamento, es tal la voracidad de Darlene que apoyo a su corrupto funcionario, Barranco Suárez, para que extorsionara las obras de construcción de los negocios de su jefe, el Dr. Miguel Ángel Mancera, los conocidos Bisquets de Obregón, ubicados en Iztapalapa, pues el funcionario exigía fuertes cantidades de dinero a Alfonso González Bernardino, líder sindical y representante de los contratos colectivos de trabajo de los Bisquets de Obregón, un líder honesto y con gran presencia en el Estado de México, quien fue acusar al jefe de contratos de la JLCA de la CDMX, Carlos Barranco, con la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, pero poco o nada pudo hacer la funcionaria, mientras que el poder de Valencia-Rojas es contundente, salta a la vista, no sólo en el área de contratos colectivos ejecuta sus extorsiones Barranco Suárez, también lo hace en la sección dé peritos, de donde también fue jefe, y como goza de todas las confianzas y apoyo del matrimonio Valencia-Rojas , exige cantidades fuertes para cambiar los peritajes, se dice que obtiene $300,000 diarios en las dos áreas (contratos y peritos), si de esas áreas fluye tal cantidad, habrá que sumar los ingresos de las 18 juntas especiales, donde se pudo conocer se negocian los laudos millonarios al mejor postor, habrá que preguntarse cuánto de esas enormes cantidades fluyen a AMLO, cuánto queda para la madrina, como también se le conoce a Darlene Rojas.

Al parecer los Abarca de la JLCA no necesitan ser miembros del narco, tienen una fuente de ingresos muy abundantes, ahora falta ver en qué momento le estalla el escándalo al jefe de Gobierno de la CDMX y trunca su carrera política, sin duda, hay que reconocer que AMLO es un titiritero de grandes ligas, pues después de ver a la Presidenta Darlene Rojas y a su Secretario de asuntos colectivos y ex diputado federal Pablo Franco Hernández, en amena comilona en un restaurante de mucho lujo, acompañados del líder de los Tranviarios, Benito Bahena y Lomé, gran operador de AMLO, ya no queda duda de que los amarillos de la JLCA, pronto darán la sorpresa.