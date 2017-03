De Suma Importancia Reducir Gasto Público

Destacó precandidata de MORENA a la gubernatura, Delfina Gómez

Por: XAVIER SANDOVAL QUINTERO

TEXCOCO, Méx.- Para fortalecer la plataforma de trabajo en materia de austeridad, la precandidata de MORENA a gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez presentó a un experto en gestión eficiente de los recursos públicos.

Al respecto, Delfina Gómez Álvarez destacó la importancia de desarrollar un proyecto encaminado a reducir el gasto público y destinarlo a programas sociales en beneficio de los mexiquenses.

“En MORENA tenemos austeridad republicana que no se basa en la pobreza, sino en la justicia social. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. En caso de ser candidata y de obtener el triunfo de la Gubernatura, daremos prioridad a la transparencia y a la rendición de cuentas”, afirmó la aspirante.

“Tendremos que ver cómo van a dejar la Administración, los gastos de Administración son los que más lastiman el presupuesto, hay muchos lujos, salarios muy altos”, afirmó.

“Queremos una transformación real de nuestro País. Nuestro estado necesita cambiar la filosofía y la forma de Gobierno, la forma de manejar los recursos. La gente ya está harta, quieren una verdadera transformación”, señaló Gómez Álvarez.

Dicho experto es Jaime Adán Carbajal Domínguez, Maestro en Mercadotecnia y Publicidad por la Universidad Anáhuac y Licenciado en Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Tiene 35 años de servicio en el sector público, del Gobierno del Estado de México y se ha especializado en temas de Administración Pública y Finanzas, así como en la docencia.

Fue Secretario de Administración y Finanzas en la Cámara de Diputados del Estado de México durante 9 años; antes tuvo a su cargo la Dirección General de Administración.

Al hacer uso de la palabra Jaime Adán Carbajal indicó que; “Agradezco a la maestra Delfina que me haya invitado a colaborar. Creo que los presupuestos no son los adecuados porque no son acordes a las necesidades de las dependencias”.

“Un presupuesto adecuado nos ayuda a tener austeridad, que es lo que se busca en este momento”, adelantó el especialista en austeridad.

Con un total de 23 años de servicio en el Congreso de la entidad, también ocupó los cargos de Subdirector de Finanzas y Subdirector de Administración y Desarrollo de Personal.

Carbajal Domínguez es Maestro de Cátedra en Finanzas Públicas y Presupuestos Públicos en la Universidad Autónoma del Estado de México. Sinodal en exámenes de grado de Maestría del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec. Milenio).

Cabe recordar que el pasado 20 de febrero pasado, la ex presidenta municipal de Texcoco presentó al primer grupo de expertos que la apoyarán en la redacción de su plataforma de trabajo rumbo a la elección del próximo 4 de junio.

Ahí fueron presentados; El Dr. Mauricio Hernández Ávila, en Salud; el Dr. Armando Barriguete Meléndez en Ciencia y Tecnología y la Lic. Sandra Luz Falcón, en Desarrollo Social.