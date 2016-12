Definirán alianzas a candidatos a gubernatura

Por: SAUL HERNANDEZ

PUES LAS expectativas en la política siguen creciendo, sobre todo por el tema de las supuestas o futuras alianzas partidistas para enfrentar los comicios del próximo año por la gubernatura.

Hay sin dudas cosas por resaltar y una de ellas es la unidad de partidos, muestra de que ya no son lo que se decían y, que finalmente requieren la suma de voluntades para poder lograr el objetivo inmediato de poder seguir teniendo el poder o bien tratar de alcanzarlo.

Historias hemos escuchado muchas, promesas todas.

Sin embargo también sabemos que las elecciones, cada vez son diferentes y complicadas, ello ha obligado a los partidos y sus actores a tratar de ajustarse a los tiempos que se viven y que hoy por hoy se han mermado las fuerzas y los ánimos, tanto de la población por creerles, como por ellos de intentar ser transparentes, algo que siguen sin lograr.

El caso es que seguramente veremos situaciones que estarán extrañas, sobre todo por el hecho de la identidad o de la ideología, sin embargo el poder es el poder.

Ahora bien, a la fecha siguen siendo lo mismo, por lo tanto la sociedad en verdad espera cambios sustanciales y quizá podremos ver entonces gobiernos alternativos con personajes disímbolos, donde entenderíamos que lo único valedero es el de trabajar por el bien común, algo que sigue siendo harto difícil de creer.

Estas futuras alianzas también dejan entrever quiénes serán los candidatos o candidatas y en el caso de abrazar opciones, en ese rubro, podríamos decir que quizá habrá una contienda de mujeres.

Hasta ahora, las mujeres siguen manteniendo esa imagen de sensibilidad social y de honestidad, algo que la sociedad pide, que no sabemos si se cumpla, pero de entrada no hay más en el camino y es ahí donde veremos la diferencia de lo que se busca o de lo que se pretende, la lucha por el poder, a final de cuentas, sigue siendo la misma, una lucha a brazo partido, donde los partidos políticos no les importa “quemar” sectores o “cartuchos”, el fin último es el que importa.

En esta semana sabremos quiénes con quién y a partir de esa decisión podremos decir quienes podrían abrazar esas propuestas políticas, hombres o mujeres.

Y ya dije