Del Mazo exhibe su condición de no inclusión e intolerancia

Nulo trabajo de su equipo de trabajo

Por: SAUL HERNANDEZ

VAYA CON los dichos del candidato de la coalición, donde se observa el poco trabajo que hay de sus asesores en materia de sociedad, donde en reciente entrevista Alfredo del Mazo Maza, no sólo exhibió su personalidad, sino también su poca tolerancia hacia temas en específico como el asunto de los matrimonios del mismo sexo o en términos generales de la comunidad gay y sus diversas vertientes.

El asunto no es quizá su homofobia, demostrada en su respuesta, sino que precisamente el ejercicio de participación social a través de una organización, que precisamente es un partido político, podemos decir que este sector de la sociedad, que también vota, simplemente no está considerado dentro de a visión del candidato.

Y es precisamente, aquí donde se observa el nulo trabajo de su equipo de marketing y de personalidad, demostrando con ello esa intolerancia a lo que él considera que no debe de sr o de existir, y es ahí donde las cosas no cuadran, porque hablamos de un gobernante para todos, no para unos cuantos y este ejercicio de ser incluyente se observa a lo lejos, simplemente con él no existirá.

Es una lástima, porque hablamos de que Del Mazo con todo y lo que le han dicho y con lo que lo han ligado se sostiene, no avanza, simplemente sigue en ese primer punto y gracias a la estructura y sistema d un partido, no por él ni por su equipo de trabajo que a todas luces se ve que no funciona.

Y señalamos que es una lástima, porque con sus propios dichos, con sus propias palabras se ahorca, se echa para atrás y si bien no comulga con las acciones de dicha comunidad, también puede demostrar un tanto de habilidad política y ser más neutral en lugar de agenciarse sectores en contra.

Vale la pena recordar a Rincón Gallardo, quien se agenció las voces de quienes en su momento no fueron escuchados y que podemos decir que a partir de ahñi surgieron diversos movimientos y organizaciones que ayudaron a darle dignidad de vida a discapacitados y a la comunidad lésbico-gay, que con todo, dichos dos sectores, siguen remando contra corriente para hacerse escuchar y alcanzar mejores condiciones y derechos en una sociedad que día con día es más despersonalizada.

Por lo menos sabemos que si habrá un sector que no vote por Del Mazo, ese será el de la comunidad lésbico-gay, que ha decir verdad no es poca, lo extraño es eso, porqué habrá muchos si no se reproducen entre ellos?

Lo más raro del asunto es que se ha sabido que algunos funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno pertenecen a dicho sector social, algunos fuera del clóset, pero otros muchos aún tratan de guardar las apariencias, será que Del Mazo conoce casos y no le ha ido tan bien? Vaya usted a saber, pero de que ahora parte de la campaña será dentro de ese ejercicio de señalamiento no lo dude.

Lo interesante aquí es que el mismo Del Mazo podría corregir la plana al tratar de señalar que tendrá un gobierno incluyente y que será respetuoso de las aficiones que la sociedad tanga, porque cada individuo es responsable de su cuerpo y, por ende, de sus consecuencias.

De no hacerlo, podrían pensarse muchas cosas, donde sus aliados, Nueva Alianza, el Verde Ecologista y Encuentro Social, pueden echar sus barbas a remojar, porque ese grado de intolerancia y de no inclusión los podría poner fuera de cualquier beneficio que hayan pactado. Al tiempo.

Y ya dije.