Desarrollo y progreso en manos de maestros

Por: SAUL HERNANDEZ

EL DIA de ayer, se llevó a cabo una celebración más del Día del Maestro, a quienes por cierto les dieron el día de descanso para evitarse otras tantas penas, así que los regales, serán recibidos el día de hoy.

Todos de alguna manera recordamos a maestros buenos, muy buenos, malos y peores, eso en todos los niveles educativos, y desde hace muchos años se ha pensado en la renovación del modelo educativo, con el único objetivo, según autoridades de poder elevar la calidad del sistema.

Dicha calidad, también lo diremos que no se encuentra tácitamente en el sistema educativo, sino en la voluntad y carácter de quien imparte la enseñanza, es decir, en el mismo profesor, por eso hablamos de muy buenos y de muy malos, sobre todo, porque para los muy buenos, su capacidad de ingenio y su amor por la enseñanza le provoca que genere estados de solución para las adversidades de la enseñanza, misma que resuelve y todavía genera sorpresa en sus alumnos, logrando elevar la capacidad de admiración, promoviendo el deseo de conocer más, así de sencillo .

Para los muy malos todo es pretexto de todas formas y de todas las maneras posibles, los resultados ya los conocemos, una enseñanza mediocre y pésima que pocas veces ayuda a resolver los problemas inmediatos, muchos políticos pertenecen a esta base de conocimiento.

Por ello, más allá de reformas, de políticas, de excusas y de cualquier cosa, el que tiene ese amor por enseñar lo va hacer y va a lograr incentivar a un estudiante a mejorar su concepción de conocimiento y fortalecer sus habilidades y capacidades, de eso se trata el asunto educativo, de eso se trata el concepto de enseñar.

Las autoridades se han dedicado a copiar modelos, a tratar de responder a presiones y chantajes de maestros que supuestamente luchan por la dignidad laboral y sus libertades de acción, que muchas veces no se comprende, por el simple hecho de que ellos están dedicados a enseñar, bueno así lo entendemos muchos, por lo tanto, la politización de la educación se ha polarizado en su acción, por un lado la autoridad que insiste en “meter en cintura” a los maestros y, éstos a no dejarse, situación que ha puesto en entredicho la capacidad de aprendizaje de nuestros educandos, por ende, de su enseñanza y de la promoción de su bajo perfil de conocimientos que no responde a la exigencia de un mercado que está al pendiente de constantes cambios y movimientos y, sólo aquél que logra estar en ese ritmo de atención, podrá superar muchas cosas.

Es entonces un compromiso de todos para lograr tener ese hombre y esa mujer capacitados que asuman los retos y solucionen los grandes problemas de nuestro país, antes será muy difícil lograrlo.

Es urgente la creación de una generación que ayude a ese objetivo y sólo, repito, con maestros comprometidos en la enseñanza, se logrará, felicidades maestros.

Y ya dije.