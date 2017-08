Despertó Siendo la Tercera Mejor Arquera del Mundo

Alejandra Valencia se despertó con dos noticias: que es la tercera mejor arquera del planeta, y que su actuación en la cuarta y última etapa del serial de Copas del Mundo en Berlín, la llevó a la Gran Final programada para los días 2 y 3 de septiembre, en Roma, Italia.

El serial de Copas del Mundo consta de cuatro etapas y una Final con los ocho mejores arqueros en cada una de las cuatro divisiones de la competencia: hombres y mujeres en recurvo y compuesto.

La sede del evento será el Stadio dei Marmi en Roma, ubicado a un lado del estadio olímpico utilizado para los Juegos de 1960, y junto a las oficinas del Comité Olímpico Italiano (CONI).

“Yo no esperaba calificar, lo quería, y pensé en ello”, expresó Valencia en entrevista a World Archery, organismo rector del tiro con arco mundial.

Valencia, única tiradora de México en la Final, añadió: “Voy a estar bien, tengo que disparar bien para acercarme”, es lo que pensaba, porque ir a Roma no lo veía como una posibilidad. “Entonces me dijeron que lo había hecho, y me sorprendió”.

Aseguró la mexicana que tuvo una muy buena competencia “a lo largo de la calificación y la eliminación, tanto en rondas de equipo como individuales. Estoy muy feliz”.

Alejandra Valencia ganó medalla de plata individual, y hasta antes de la final, no tenía tiros por debajo de los 29 puntos. Por equipos también fue subcampeona al lado de Aída Román y Mariana Avitia.

Por otra parte, al dar a conocer World Archery su clasificación individual femenina, Valencia apareció en el tercer lugar con 209.500 puntos, superada por las coreanas Chang Jin Hye (300.500) y Ki Bo Bae (271.000).

“¡Tercera mejor arquera del mundo!, Es una súper emoción estar ranqueada en este lugar, ahora a seguir entrenando para mejorarlo. Gracias a mi entrenador Miguel Ángel Flores, quien siempre es el que está confiando en mí, cuando a veces ni yo misma lo hago”.

Según Valencia “todo esto nos da confianza sobre el trabajo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, así que cuando vayamos a competir en el Campeonato Mundial de la Ciudad México, podemos tener una buena competencia y buenos resultados. Todo lo que atravesamos en este tipo de competencia nos ayuda a lograrlo”, concluyó.

México a Barranquilla 2018, Gracias al Softbol

México sumó una plaza en softbol femenil para competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, previstos del 20 de julio al 3 de agosto de 2018.

Además de México, los países que ganaron su cuota fueron Venezuela, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana y Curazao, tras realizarse el round robin dentro del Campeonato Panamericano de Softbol, que tiene lugar en Santo Domingo.

El conjunto mexicano se llevó el triunfo ante Estados Unidos por 7 a 2, con una ofensiva de nueve imparables.

Con estos resultados, los equipos de Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana avanzan a los playoffs por la Zona ‘A’, mientras que Canadá, México, Cuba y Brasil lo harán en el ‘B’.

Hay que recordar que en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, México quedó fuera de las medallas, luego que República Dominicana se apoderó del oro, Cuba se quedó con la presea de plata y Colombia cerró con bronce.

Oro y Plata Incas Para Sandoval

La mexicana Ahtziri Sandoval consiguió dos medallas, una de oro en salto y otra de plata en barras asimétricas, en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística que se efectúa en Lima, Perú.

Sandoval subió a lo más alto en la prueba de salto y dejó en el segundo lugar a la canadiense Brooklyn Moors y en tercera sitio cerró la colombiana Dayana Ardila.

Mientras que, en barras asimétricas, Sandoval se quedó en el segundo sitio, superada por la canadiense Jade Chrobok, y en el tercer peldaño se quedó la canadiense Brooklyn Moors.

En la rama varonil, el guatemalteco Jorge Vega ocupó la primera posición, seguido del colombiano Andrés Martínez y el chileno Tomás González en piso. Por su parte, el mexicano Kevin Cerda fue quinto.

En tanto que, en anillos, la primera plaza fue para el argentino Federico Molinari, seguido del brasileño Caio Souza y el colombiano Kristopher Bohorquez; Kevin Cerda terminó también en quinto.

En arzones, los ganadores fueron el canadiense Zachary Clay, seguido del brasileño Caio Souza y el colombiano Erick Vargas.

