Difícil proceso para partidos y suspirantes para el 2018

Por: SAUL HERNANDEZ

PUES AL parecer todos los partidos políticos y futuros suspirantes se empiezan a preparar para alcanzar dichos cargos de elección popular, en el caso de los segundos, pero sin duda, para los primeros, para los partidos políticos las cosas no están nada fáciles para el próximo 2018.

Son muchas las cosas que se tienen que conjugar para que varios actores, primero puedan repetir, y otra, que pretendan otros cargo, sobre todo de que si en estos momentos dichos actores ostentan algún cargo de funcionarios, podrían ni siquiera ser tomados en cuenta, es más, muchos se irán a la banca y ni siquiera en lista de espera.

Ahora bien, un factor para ellos será el de la respuesta y trabajo que brindaron a la ciudadanía, porque sin duda, revestirá de un gran valor las acciones y obras que hayan hecho, amén de la personalidad y la forma en cómo se fueron manejando para con la sociedad.

Dos, serán los resultados los que hablen por ellos, de otra forma se antoja difícil que puedan hacer un papel más digno, sobre todo cuando se observa que los tiempos ya han cambiado y los partidos políticos están frente a esa disyuntiva, por lo tanto, se habla de que serían nuevamente los jóvenes juniors los herederos de tal situación, aunque no todos, pero esa podría ser la posibilidad que se diera, por el simple hecho de que algunos ya no cumplen con el proyecto de la edad, tema nada menor como para despreciarlo.

Por otro lado se encuentran los suspirantes, quienes siguen llenando las listas de poder alcanzar un cargo por parte de su partido y ya no digamos el más fuerte o el más popular, no, ahora son los partidos políticos quienes tienen en su haber el deber de elegir de mejor manera a sus futuros candidatos, donde quizá también se tengan que cubrir algunos aspectos de relevancia, donde no sólo contará el buen paso o trayectoria, sino conocimiento y don de gente, de ánimo con la sociedad, de lo contrario seguirán en las mismas, aunque existan algunos que puedan llenar la pupila de quienes deciden.

Bajo esa situación, se encuentran también los que se convertirán en candidatos independientes, quienes podrían alcanzar el aval social y con ello obtener triunfos en las urnas, que además, por las situaciones que se viven día a día a nivel municipal, estatal y federal, no sería nada raro que éste aspecto creciera y además tuviera ese respaldo social, sólo faltará saber proyectos y planes de trabajo para saber si son capaces de poder estar en algún cargo.

Así las cosas, por ello no es raro que ante tanto trabajo muchas cosas y aspectos dentro de las diversas organizaciones que tienen los partidos políticos, se empiecen a mover bajo ciertos intereses, de saber si alcanzan esos suspirantes la venia del Señor o bien miran para otros colores o quizá el camino independiente sea el que decidan andar.

Pero claro, tampoco hay que olvidar que los partidos políticos podrían postular a personas externas que cuenten con los atributos que a muchos de sus militantes les haga falta, así que al tiempo.

Y ya dije.