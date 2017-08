Eclipsará política desarrollo social

Por: SAUL HERNANDEZ

ESTAMOS REALMENTE a pocos días de que concluya este gobierno estatal que encabezó el doctor Eruviel Avila Villegas, los avances en la entidad pueden ser observables, así como en diversos rubros que se aplicaron y que fueron conducentes para un avance sustancial de los mexiquenses.

También se tenían muchas expectativas en lo que respecta al avance en la entidad, ya que precisamente un ex gobernador logró la primera magistratura del país, en la figura de Enrique Peña Nieto, donde al parecer los rubros de comunicaciones y de atención social fueron los más aplicados en los municipios, quienes también no pudieron o no se supieron aprovecha.

El caso es que el gobierno de Eruviel Avila llegó a la otra orilla y será ya en el próximo mes cuando entregue la estafeta a Alfredo del Mazo, que llega con la mayor observación social y con muy bajas expectativas de la población, donde se espera pueda revertir tal situación con trabajo y sensibilidad para dar esa atención que los mexiquenses han requerido por todos lados.

El gran tema sin duda, que nunca fue tocado y pocas veces atendido, sin duda el de la inseguridad, que sigue dando con todo a la sociedad, donde ésta ha mutado y hasta podemos decir que se ha especializado para afectar seriamente a la población, situación que ha logrado la delincuencia y no se sabe si el poder que ostenta es tan real o bien, bajo la mirada cómplice de los sectores gubernamentales tanto de los que dirigen el país como los que ejecutan dichas órdenes como las diversas corporaciones policiacas, lo cierto es que sigue afectando seriamente a la población.

Un gobierno pues concluye, donde quizá Eruviel Avila pudo haber hecho más, pero muchas circunstancias que se dan dentro del ejercicio del poder o de la política, quizá ya no hubo oportunidad de hacer y sólo quedó con lo que le dieron y, en el caso del gobierno federal, le queda un año, y que difícilmente podemos pensar que en un año cambiará la sinergia de percepción o de acción directa de beneficio social, al contrario, se correría el riesgo de que muchas cosas quizá se estancarán, al sostenerse la expectativa de quién será o quiénes serán los candidatos a la Presidencia de la República, el que el nuevo gobierno estatal comienza a tomar velocidad y los cambios, en el caso de la entidad, de presidentes municipales, diputados locales y federales, así como senadores, sin duda un gran tema que empezará a ocupar ya los espacios y encuentros políticos de lo que resta del año.

Lo peor es que la ciudadanía seguirá en lista de espera para poder recibir beneficios o de tener algunas situaciones favorables que le permita poder superar rezagos.

Y ya dije.