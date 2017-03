Ediles insisten en convencer

Mayor incertidumbre social ante la cercanía de campañas

Por: SAUL HERNANDEZ

LA POLITICA, crece en intensidad, no así de calidad, sobre todo en los gobiernos municipales, quienes pese a que tratan de convencer al electorado con la entrega constante de obras y acciones, éstas quedan cortas, porque afirman que muchas de ellas ya estaban etiquetadas desde el año anterior y que ahora, felizmente se están entregando, que afirman, los que saben, que “coincidan” es otra cosa. Vaya usted a creer.

Pero para algunos que no se comen tales situaciones, también les ha dado pro decir que efectivamente es su obligación y no precisamente están haciendo el favor de entregarlas o hacerlas, es el dinero de todos y que a través de los impuestos aterrizan en las mismas, incluyendo el sueldo de los funcionarios, así que las cosas y observaciones no están del todo en el agrado del respetable.

Y vaya usted también a creer o no, pero se dice que en los gobiernos municipales ya hay muchas cosas que se mueven de manera rara, tan es así, que aseguran que hay un gran número de personal que no se le conoce de frente, por lo tanto, señalan que para taparle el ojo al macho, aseguran los encargados de áreas y directores que son “comisiones”, mismas que todos creen serán operadores pagados desde las entrañas de las nóminas municipales, así que podría haber supervisión de todos lados, ya sabe el respetable que enojándose las comadres, sáquense las verdades.

Y PASANDO a otra cosa, los que parecen que ya se activaron son los comités priístas municipales, con los nombramientos de los delegados espaciales; perdón, especiales, que bien a bien, no saben qué van hacer y sólo algunos señalan que serán éstos monitores de los monitores, sobre el trabajo que se haga en campaña por parte de los del tricolor, aunque con tales designaciones no están del todo a gusto, ni los que van a observar, ni los que serán observados, por aquello de que a la mera hora se pongan a chambear para otro lado, el miedo no anda en burro.

Así las cosas a días de empezar la campaña, y el que parece será el chile de todos los moles será el candidato perredista, Juan Zepeda que ni tarde ni perezoso le contestó que sí dispuesto al debate a la invitación que hiciera el rector de la UAEM.

Eso muestra la urgente necesidad de “emparejarse” en el ánimo social, aunque bien sabemos que el enemigo está al interior del Sol Azteca, donde seguramente no todos trabajarán con el ánimo que el ex edil de Nezahualcóyotl, pretende. Al tiempo.

Y ya dije.