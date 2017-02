Ediles sin poder de convocatoria

Por: SAUL HERNANDEZ

VAYA AL parecer los alcaldes siguen en las mismas y parecen estar dispuestos a morirse en la raya por sus equipos de trabajo y colaboradores que no dan una en materia de atención y proyección de programas y planes de trabajo.

Hasta el momento siguen dándose acciones muy opacas y poco transparentes que ayuden a mejorar la credibilidad social, al contrario, pareciera que todo se hace por debajo de la mesa o en lo oscurito, precisamente con el objetivo de ser detectado en el manejo y aplicación de los recursos.

De igual forma los grandes temas pendientes como la seguridad y servicios siguen estando ahí, anquilosados ante la mirada inerte de la población, pero peor aún, ante, al parecer, la incapacidad de los directores y, por ende, de los ediles de poder echar a andar acciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población.

Cabe resaltar también que los ediles prácticamente no tienen poder de convocatoria y hoy la sociedad los ve más lejanos, precisamente por falta de ese contacto y atención directa con la población.

Los alcaldes parecen tener miedo de que les reclamen ante su inoperancia y no tener respuestas efectivas para tantas demandas y exigencias ciudadanas o bien, de plano no les interesa, al grado que prefieren esconderse o no dar la cara para atender el reclamo social.

Ello ha provocado que la población mire las próximas elecciones a la gubernatura como una venganza por la falta de atención de parte de los ediles, en especial de los priístas que de plano se han montado en su caballo de soberbia, pensando que tienen la vida resuelta y que lo que menos importa es el ciudadano, por ello se augura un abstencionismo que podría poner en entredicho la misma elección.

Pero si esto no fuera poco, tenemos que ya hay quienes hacen cuentas para el 2018, donde habrá cambios en los gobiernos municipales y será, ahí también cuando ese voto de castigo tenga mayor resonancia o aplicación, sobre todo en municipios donde algunos apellidos se han enquistado, como si no hubiera más actores o mayores capacidades para mejorar el trabajo de gobierno.

Tiempo al tiempo y veremos que tanto se hace de todo ello, lo seguro que en el terreno inmediato, los ediles priístas tendrán más culpas si los resultados electorales no son los esperados.

Gran trabajo le espera al candidato del PRI, en caso de ganar, para poder meter en cintura a muchos ediles que se creen mesías o reyezuelos.

Y ya dije