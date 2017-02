Educación, la mejor apuesta al progreso y desarrollo social

Por: SAUL HERNANDEZ

SIN DUDA el tratar de poner una educación de calidad es un gran reto, de antemano es, al parecer, el único camino que tiene la sociedad para poder ser más efectiva en lo que desea y quiere, por ende, más exigente a la hora de poder decidir a quién quiere que sea el titular de algún cargo de elección para que responda a los retos que la sociedad y el tren de vida exige.

Es por ello, que la mejor apuesta sin duda, es la educación, sin embargo para que ésta rinda el fruto requerido hace falta mucho más que buenos deseos; hace falta un serio impulso para que niños y jóvenes puedan de ser personas asertivas y efectivas en el devenir histórico en el que vivirán, pensando en un futuro más sustancial sobre la formación de esos nuevos líderes.

Algunas autoridades aseguran que no se pueden las dos cosas, la primera, poder construir un espacio digno que esté a la altura de la exigencia de lo que debe tener un alumno para potencializar todas sus capacidades, y hablamos de infraestructura y equipamiento, desde el didáctico y el tecnológico.

Y segunda, la de tener profesores comprometidos en verdad con la enseñanza, algo que sin duda es de pensarse, precisamente por todo lo que se vive en la actualidad y donde precisamente el profesor tiene todo, menos compromiso con la enseñanza.

Sin embargo, como en todos los asuntos, siempre hay excepciones y muy honrosas, desafortunadamente no es la generalidad.

Hoy nuestra educación se encuentra por los suelos, empezando por la que nos enseñan en casa, donde niños y jóvenes parecen más perdidos que nunca, ante el secuestro que ha hecho la tecnología de ellos, y ante la poca atención de los paterfamilias al permitirlo y hasta impulsarlo.

Es necesario el empezar a fortalecer esa educación, sin embargo no es quizá la académica por donde se deba empezar, sino por la de la ética y moral que surge al interior de las familias, mismas que se han ido perdiendo en la vorágine de los cambios y movimientos en que la sociedad se ha visto.

Es entonces el doble compromiso que debe existir de los tres niveles de gobierno, entender que sin una, no puede avanzar la otra, es decir, en casa se deben de enseñar y fortalecer esos valores y en la escuela la capacitación académica.

Mientras eso no suceda, seguiremos teniendo una sociedad cada vez más descompuesta y todo progreso será efímero y podrido por la falta de valores que se ejecuten para el bienestar general, de no lograrlo o de no apostar a ello, nuestro futuro no será el que esperamos, el compromiso pues, es de todos.

Y ya dije.