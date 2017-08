Ejecutan a ex alcalde de Tlalmanalco

Inseguridad imbatible

Por: SAUL HERNANDEZ

EL ASUNTO de la inseguridad, desde cualquier punto que se le vea, està siendo un tema por demás muy preocupante para la sociedad, sobre todo por el hecho de que no se le ve fin o por lo menos control a este flagelo.

Y hemos dicho muchas veces que sin duda, uno de los problemas que tenemos en nuestro país que no radicamos el problema, aprendemos a contener y hasta a vivir con él, como el asunto de la inseguridad donde las ejecuciones los robos, los secuestros y las extorsiones se han convertido en tema común, que parece no sorprendernos.

Y ello que también diremos que la delincuencia también ha hecho del tema de ejecuciones algo grotesco y en su festival de sangre, pareciera que hay competencias entre los bandos para ver quién es más sanguinario, alimentando el morbo de una población que ve de manera ya impersonal el hecho de que la autoridad se ha convertido en comparsa y en caricatura de una supuestas acciones contra la barbarie que se ha desatado.

La verdad es muy preocupante lo que sucede, porque si bien no actúan en consecuencia, podemos también decir que tampoco coadyuvan a promover una cultura de la prevención, dejando a la suerte de la sociedad lo que a los grupos delincuenciales prácticamente hagan lo que les venga en gana.

De igual forma no sabemos los grados de implicación de aquellos que han sido ultimados de una u otra manera, como es el caso del ex alcalde de Tlalmanalco, Raúl Sánchez, quien fue encontrado ajusticiado al interior de su camioneta y donde trascendió el hecho de que fue secuestrado en la noche del pasado domingo, del cual pedían un rescate de 200 mil pesos, que finalmente no fueron entregados y que por tanto, se cobraran con su vida.

De ello poco reporta la autoridad, señalando únicamente que así fueron los hechos, dejando el esclarecimiento de los mismos en la carpeta de investigación, cosa que no sabemos si se llevará a cabo o bien las cosas quedarán ahí.

Es así pues que las cosas están en mucho rubros de lo que conocemos como inseguridad, donde también podemos decir que las autoridades se han ganado a pulso la desconfianza social por su apatía o bien complicidad con tantos hechos negativos para la sociedad.

Cuando las cosas tendrán un alto, no lo sabemos, lo que sí se conoce es lo que la autoridades no hacen para tratar de inculcar en la población acciones preventivas que ayuden a detener en algo los embates de la delincuencia, que sabemos día a día crecen y se vuelve más complicada.

Y ya dije.