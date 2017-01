El Campo está Muriendo

Necesarias políticas que garanticen su desarrollo, asegura la precandidata de MORENA a la gubernatura, Delfina Gómez

Líderes de Antorcha abusan de las Necesidades de la gente

Seguridad y empleo claves para el desarrollo estatal; Morena tiene la infraestructura para enfrentar el 2017

Segunda parte de la entrevista exclusiva con Adelante Radio y Diario Adelante en la Noticia, a la Precandidata de MORENA al Gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

Por. JOSE CARLOS O’FARRILL

José Carlos O’Farrill: Nuestro corresponsal del Diario Adelante en la zona de Texcoco, Xavier Sandoval Quintero, le hará algunas preguntas a la precandidata de MORENA al gobierno estatal, Delfina Gómez Álvarez.

Xavier Sandoval: Buenas tardes. En toda la etapa de gobierno en la que usted estuvo aquí en Texcoco, a pesar de que los texcocanos saben lo que usted hizo por este municipio. Sin embargo, existe un grupo llamado Antorcha Popular, que se la pasó denostando lo que usted hizo, incluso en la etapa de transición con el Doctor Higinio y hasta ahora continúan con este tipo de cosas. ¿Sí usted llegara a ser la candidata ya oficial de MORENA al gobierno de la entidad, cómo contrarrestaría esa guerra sucia, ya que sabemos que Antorcha no comulga con lo que es MORENA?

Delfina Gómez: Bien, es una buena pregunta. En primera que ojalá y así sea, que yo sea la candidata que estaría muy bien y como contrarrestarlo. Yo quiero partir de la situación de que el compromiso real es con la ciudadanía. ¿Porque Antorcha no comulga con lo que en su momento se trabajó en Texcoco o porque denostar? Porque simplemente no se les cumplió o no se les fortaleció la imagen de los líderes, unos líderes que por cierto, yo tengo que decirlo, son gente que se dedica a abusar de las necesidades de la gente, que se dicen ser líderes pero que yo veo una serie de acciones que en nada benefician al ciudadano. A mí me queda claro que la gente que llega a ocupar espacios, es porque tiene la necesidad de una vivienda, pero así como lo hace Antorcha se me hace muy perverso de su parte, se me hace una práctica deshonesta, porque finalmente los que se han enriquecido son los líderes y por ello no comparto.

Sí en su momento yo llegara a ser la candidata y luego tener la oportunidad de obtener la gubernatura, yo me iría a hablar con la gente que lo necesita, para realmente ver políticas públicas, políticas de gobierno que pudieran satisfacer sus necesidades, pero sin ese control que maneja mucho Antorcha, de comprar las conciencias, de abusar de las necesidades de la gente, de enriquecerse de lo que la gente le otorga. Podemos ver por ejemplo, ahí en el predio Pimiango, las construcciones y vemos unas construcciones que decimos; esto no es de una persona que necesita, de una persona pobre, sino que es de un líder que hace su casa de tres pisos y que lo hace muy bien, entonces yo no comulgo, no es tanto con la gente, la gente me merece mis respetos, sino que es con los líderes que han abusado de las necesidades de la gente.

Xavier Sandoval: En sus discursos hemos escuchado el apoyo al campo, ya que en Texcoco y en muchas partes del Estado de México, el campo abarca buena parte de la entidad por lo cual necesita un verdadero apoyo. ¿Sí usted llegase a gobernar la entidad, pues que hacer para apoyar al campo y a los campesinos? Ya que usted ha señalado que el campo se está muriendo.

Delfina Gómez: Esto es uno de los comentarios que ha hecho la gente cuando henos ido a visitar el campo y lo hemos visto, yo también a lo largo de lo que uno camina. Efectivamente, el campo se está muriendo y es por falta de apoyo. Yo lo primero que haría es ver a donde van esos recursos que llegan de SAGARPA, donde van esos recursos que se dice que van al campo y que a lo mejor llegan a intermediarios, pero no llegan al campesino que son quienes aman a su tierra, quienes realmente la trabajan, la intención es que vayan directamente, por eso cuando me preguntan, si hubiera alianza con otros partidos, yo digo que no y no por otra cosa, sino porque a veces los líderes son los más perjudiciales, ya que sí uno llega directamente, sin intermediarios a la gente que lo necesita, no hay compromiso más que el trabajo y el compromiso que uno pueda dar hacia ellos. ¿Qué es lo que se pretende del campo? Yo estoy segura y día a día creo más que; si le invertimos al campo podemos ser el primer lugar en producción a nivel nacional en el Estado de México, el estado tiene una muy buena producción, los campesinos son gente que ama a su tierra, se pueden producir productos de muy buena calidad, pero lo que piden los campesinos es que se les den insumos. Que se les den los apoyos necesarios. Me topé con un campesino, que decía: yo adquirí un tractor en los programas que dan de apoyo. Vendo un pedacito de mi tierra para poder pagar la primera parte del tractor, pero no le da al pobre señor para poder pagar después y se lo quitan, entonces se queda sin tractor y sin tierra.

Yo creo que si nosotros como política de gobierno ayudamos a la gente que realmente lo necesita, invertimos en nuestro campo, claro que podemos aspirar, a lo que yo me acuerdo que de niña en el libro de cuarto año decía: México, primer lugar en henequén. México, primer lugar en maíz. Ahora, somos primer lugar en delincuencia. Somos, primer lugar en falta de credibilidad a los partidos. Somos primer lugar en feminicidios. Tenemos que cambiar esa política y el campo puede ser un gran aliado para mejorar la economía de nuestro estado.

Xavier Sandoval: ¿Cómo ve que la candidata del PRI pudiera ser Ana Lilia Herrera Anzaldo?, sí las encuestas señalan que la pelea será entre dos partidos, el PRI y MORENA.

Delfina Gómez: Con respecto a que sea esta compañera y esta persona, estaría bien, yo creo es el tiempo de las mujeres. A mí no me causa ningún problema a quien pongan. Yo creo que MORENA ha crecido, está en un buen momento. La gente tiene esa posibilidad de decisión y que bueno que si es una mujer estaría muy bien, pero si es un hombre también, ya que de todos modos hay que echarle ganas.

Y con respecto a que MORENA tiene buenas posibilidades, yo si lo veo así MORENA, PRI. MORENA ahorita al ver las encuestas ya ponen a MORENA en los primeros lugares y eso es algo que nos debe emocionar, pero tampoco nos debemos confiar los militantes de MORENA pues se tiene que seguir trabajando. Debemos de seguir trabajando para lograr buenos resultados.

José Carlos O’Farrill: ¿Es usted la candidata de Andrés Manuel?

Delfina Gómez: No, yo creo que si llego a ser candidata va a ser porque, primero, yo me decidí a participar, fue una decisión muy personal y segundo, va a depender mucho de la ciudadanía, de los militantes de la gente.

José Carlos O’Farrill: ¿La militancia es la que vota?

Delfina Gómez: Si, es la que ahorita va a decidir en determinado momento, como vamos.

José Carlos O’Farrill: Se ha visto la debilidad de los partidos y veo a MORENA como el gran ganador de las elecciones que se han suscitado, es el que ha venido creciendo de manera muy fuerte. ¿Por qué cree que está sucediendo esto?

Delfina Gómez: En primera, porque efectivamente los gobiernos que ahorita están han cometido muchos errores, eso de una manera u otra el ciudadano ya lo registra y también ya tiene una respuesta y por otro lado, porque MORENA ha sido congruente, yo puedo decir que lo que se dice de la transparencia y la rendición de cuentas que es lo que aún seguimos trabajando y que seguiremos trabajando, ha sido esa coherencia.

José Carlos O’Farrill: ¿Ha hecho llegar su declaración tres de tres?

Delfina Gómez: Si de hecho como directora yo tenía que hacer cada año mi declaración de bienes, ya estoy acostumbrada. Y ahorita que fui candidata a diputada hice mi declaración. De hecho nos decían que si usted resulta ser Diputada la volverá a ser y si y, porque casi no tengo mucho, es muy rápido lo que yo puedo manifestar.

Un amigo me decía, el viaje en la vida entre menos cargues es mejor y llega un momento en la vida que se da uno cuenta que; pues sí, el dinero es importante, yo por ejemplo recuerdo mucho el dinero en mi preparación. Trabajaba para mantener mis estudios, trabajaba para comprarme mi ropa, trabajaba para a lo mejor una joya porque no, pero pues afortunadamente para mí no es prioritaria la cuestión material.

Tengo mi casa que es de mis padres, donde ahora vivo es de mi hermana y algún día tengo que salir de ahí. Tengo un departamento que compre todavía como maestra que era de SUTEYM, me costó como unos 20 años tenerlo más o menos, por eso a mí me sorprende que cómo es posible que, ya fui presidenta, ya soy diputada y sin embargo, no te puedo decir que tengo una camioneta mía, mía y no porque no alcanza y sobre todo porque tienes que apoyar a la gente. ¿Cómo le hacen? que me pasen la receta.

Me decían en una comunidad. Oiga maestra; una presidenta vivía en una unidad habitacional, cuando quiso ser presidenta municipal y ya que fue presidenta, a los 4 meses ya estaba viviendo en una unidad de 4 millones de pesos el departamento. Eso es lo que tiene que cambiar, pues a mí esa parte, por dinero ya está uno más allá del bien y del mal, ya como que dice uno, la época de que es uno joven y a lo mejor te gana la situación de la imagen y muchas cosas, pero el momento en que uno dice que hay cosas más importantes y esa parte yo la he encontrado también en MORENA, porque sí MORENA no tuviera eso, si yo no hubiera visto eso en el equipo en el cual me incluí, si yo no viera eso ahorita que escucho al licenciado y lo veo, no estaría yo aquí, porque no puedes ir en contra de lo que son tus principios, ya que tienes que tener coherencia.

José Carlos O’Farrill: ¿Qué opinión le merece de lo que han sacado de Andrés Manuel, en medio internacionales, en donde no coincide lo que está declarando en su declaración patrimonial y lo tachan de que está falseando las declaraciones?

Delfina Gómez: Yo creo que ahí, si soy muy respetuosa y quien podría darle una respuesta es él. Mira lo que yo he observado, yo si lo veo muy coherente. No sé su declaración que haya pasado o como se maneje, pero he visto a una persona coherente, que si tiene la intención y el deseo de transformar a México. Que quizá lo puedan tachar de aferrado, lo puedan tachar de incisivo, de peligroso. Pero yo me pongo a pensar, ¿de peligroso? Y quien resultó más peligroso ahorita, efectivamente lo tachaban de peligroso y yo diría sí le dan la oportunidad a MORENA de poder servir al pueblo van a ver la diferencia. Yo si estoy convencida en lo que a mí me toca, como el licenciado es coherente, a pesar de él cansancio, a pesar de todo lo que él se limita, a lo mejor por estar con su familia, pues es el único que ha visitado más de 4 veces cada municipio de la república mexicana.

Anda reconociendo las necesidades y además escribe, yo digo ¿cómo le hace? Estaba leyendo su último libro en la última parte y me fascinó mucho como él percibe de cómo puede ser nuestro país en el 2024, si se le da la oportunidad a MORENA.

José Carlos O’Farrill: Es imposible pensar en MORENA y de inmediato pensamos en Andrés Manuel López Obrador por lo tanto podemos pensar ¿Tiene dueño el partido?:

Delfina Gómez: Se ha ganado la percepción que tiene la gente hacia él, pero a nosotros nos queda claro como militantes, que MORENA es un instrumento y no tiene dueño, porque es una parte que se está trabajando de decir. Haber, tiene que haber cuadros, efectivamente, así como el licenciado, tiene que haber todos, así como una persona que pueda ser honesta, tienen que ser todos los militantes y tiene que haber esos cuadros para que en su momento esos cuadros de jóvenes, esos cuadros de mujeres y hombres puedan tener también la posibilidad de aspirar a alguna función a algún cargo. Nosotros así lo vemos, como una herramienta, incluso él no los ha dicho, MORENA va más allá y es más allá de Andrés y es más allá de cualquiera de nosotros.

A él lo que no le gusta es que los militantes estemos pensando en un cargo, porque entonces ya te pierdes, ya estás pensando en que yo quiero este cargo y si no me lo dan hago mi berrinche y me voy y eso es algo que él nos ha hecho ese señalamiento y que le puede molestar mucho, cuando ve a un compañero o a alguna persona que nada más se acerca a MORENA para nada más ver que puede sacar.

José Carlos O’Farrill: ¿MORENA ya tiene la infraestructura para enfrentar el 2017?

Delfina Gómez: Si, nosotros tenemos ahorita un aproximado de la estructura para la defensa del voto, todo la representación que debe de haber en casillas. Tenemos alrededor de un 84%, sino es que un poco más.

José Carlos O’Farrill: A final de cuentas ¿todo lo que importa es el día de la elección?

Delfina Gómez: Nosotros lo vivimos en las dos elecciones anteriores, Texcoco por ejemplo, es una de las cosas por las que ganó, porque en cada casilla se contó con toda la infraestructura para la defensa del voto y eso permitió que salieran los resultados bien. En nuestro caso aún nos quedan algunos municipios pendientes, sobre todo porque la gente aún tiene ese temor o esa apatía, o a lo mejor los conocimientos de que es lo que se tiene que hacer y la duda, porque volvemos a lo mismo, ese hartazgo también pega en esta parte, a lo que nosotros lo que decimos es que nos conozcan y nos den la oportunidad y ayúdenos para poder en realidad lograr la transformación de lo que queremos, que es nuestro estado y nuestro país.

Los comités en otros lugares, hasta sobra gente. Tenemos comités en donde no solamente son de 8, ya hay hasta de 20 gentes que quieren estar ahí al pendiente, ha habido una muy buena respuesta, aunque en otros que son los más alejados, que son los más abandonados y que ya están acostumbrados a esperar para ver que se les va a dar del otro lado.

Yo llegó a la conclusión de que cuando sepa el pueblo el poder que tiene, precisamente de colocar a alguien en un lugar va a cambiar, porque seriamos nosotros los que tendríamos que ir a pedir a la gente de favor y estar toda la vida agradecidos por la oportunidad que nos dan.

Eso es al revés, nos dan una despensa de 70 o 100 pesos que te va a durar cuatro días una semana, pero no te dan los servicios públicos. Yo le decía a la gente, que prefieren, un buen alumbrado, que haya seguridad, una buena pavimentación, una escuela para sus hijos, o una despensa, o 500 pesos o mil pesos. Además de que valoran tan poco al ciudadano, les salimos baratos.

José Carlos O’Farrill: ¿Cuál es la mayor necesidad que ve en el Estado de México y cuáles son los pros que ha visto que se han hecho en la entidad en esta administración?

Delfina Gómez: Lo que yo veo que la gente requiere es seguridad, ese es el tema y el talón de Aquiles de aquí del Estado de México y el empleo. Nuestros jóvenes están saliendo y no encuentran empleo y veo en pro, pues que se ha hecho un esfuerzo en lo que se refiere a salud, se ha hablado de que se ha invertido en salud, creo que eso es visto, yo incluso voy al ISSEMYM, ahí me doy cuenta que hay cosas que han mejorado y se hace el esfuerzo. Sin embargo, no es suficiente, ahora falta todavía inyectarle más, se hacen centros de salud o se hacen clínicas, pero no tienen todo el material quirúrgico o el instrumental que se necesita, no tienen el medicamento. Yo insisto, no se trata solo de criticar, ha habido intentos, si los ha habido, pero no han sido suficientes y yo creo que si se bajara un poquito el presupuesto en gastos públicos de representación del gobierno podría aplicarse.

Educación, es otro rubro donde se dice que se ha invertido, pero no es suficiente, falta una planeación más adecuada, porque yo lo que he insistido mucho es que escuchen a los maestros que están en las aulas, no al funcionario, no al teórico, porque ellos no viven la realidad. Que estén en la trinchera y eso sería más interesante, lo que pudieran decir porque es la realidad, entonces yo creo que ahí en educación se ha trabajado pero no lo suficiente, yo me atrevo a decir que tampoco es lo apropiado, al maestro se le piden muchas cosas y no lo forman para lo que le piden. Le piden que de clases de inglés, cuando en la normal y yo soy normalista y me enseñaban un inglés muy básico, entonces digo; ¿cómo le voy a enseñar a mis niños inglés? si la pronunciación, la escritura, la redacción.

José Carlos O’Farrill: ¿Los avientan al ruedo así?

Delfina Gómez: Si, por ello se ha invertido, pero no se ha invertido bien.

José Carlos O’Farrill: ¿Algo más que quiera compartir con nuestro auditorio?

Delfina Gómez: Agradezco mucho la invitación y la atención.

Lo único que les pido a todos los ciudadanos es que participen, que sean agentes de ese cambio, que no seamos observadores. A lo mejor uno todavía tiene el miedo de participar en un puesto o en un cargo porque no tiene uno el currículum político, pero hay gente que si bien no tiene tanta preparación, que no tiene tanta formación política y son grandes líderes en su comunidad. Los campesinos; las señoras que nada más con su lógica de cuánto van invirtiendo y cuánto van ahorrando hacen grandes proezas. Las asociaciones que están haciendo el trabajo que tendría que estar haciendo el gobierno.

José Carlos O’Farrill: Muchas gracias.

