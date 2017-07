Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

“El Dios Tláloc puso a prueba la operatividad de varios municipios del Valle de México”, sin embargo, hay demarcaciones que a pesar de las fuertes precipitaciones pluviales, han logrado sortear y las inundaciones que décadas atrás y que afectaban principalmente a comunidades, ese problema al pasar de los años poco a poco se han ido resolviendo, salvo, a aquellos puntos donde aún al agua bronca que proviene de la Sierra de Guadalupe sigue haciendo estragos. Hablamos de la Vía López Portillo, a la altura de la Bandera que le corresponde a Tultitlán, Plaza Coacalco y el entronque a la carretera Texcoco Lechería que le corresponde a Ecatepec.

A decir de los expertos en la materia, resulta por demás difícil que los gobierno antes citados puedan resolver el problema dado a que se requiere de una inversión millonaria, que las autoridades locales por más que quieran no cuentan con los recursos para la realización de una obra hidráulica de esta envergadura. Empero de que los gobierno municipales y el estatal, así como el federal nadie puede negar que se han abocado en atender este problema.

“Caro lector como una anécdota déjeme le cuento, hace años cuando Jorge Torres fue presidente municipal de Ecatepec, platicando con este columnista sobre el tema de las inundaciones dijo, mira “Eligio hay gobiernos que no invierten en la construcción de las redes de drenaje, por son obras que la gente no ve, de ahí que los gobierno en turno prefieren invertir en obras suntuosas que la gente ve, por citar algo, segundos pisos, plazas y centros de recreación, entre otras que les reditúe votos que les permita continuar en la política”, con respecto a los gobiernos anteriores y el actual que presido, nos hemos dado a la tarea de priorizar la construcción de más redes de drenaje, sabemos de antemano que es una tarea titánica tratar de resolver de tajo el problema de las inundaciones, pero confiamos que los próximos gobiernos locales continuaran impulsando los trabajos de las redes de drenaje.

Los augurios que en ese momento predijo, el ex alcalde Jorge Torres, fueron acertados, ya que en el gobierno del ex presidente municipal de Ecatepec y actual gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, se puso en operación el Túnel Emisor Oriente (TEO), que se logró gracias al entonces ex gobernador de la entidad Enrique Peña Nieto, que gestionó ante el ex presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa al construcción de esta magna obra que hoy por hoy ha venido a resolver el problema de inundaciones en Ecatepec. Que de no haber sido construido a tiempo, los ecatepequenses estarían en las mismas condiciones en que se encuentran los habitantes de la CDMX en donde el agua ha llegado alcanzar más de metro y medio de altura, claro el gobierno que encabeza Miguel Ángel Mancera, dice que el gobierno no cuenta con recursos para resolver este problema. (Pero eso si sigue autorizando más complejos habitacionales).

Ahora vamos a cosas de la polaca, pues los priistas están que no creen lo que está pasando en el PRI, toda vez que el dirigente nacional del tricolor Enrique Ochoa, ha mostrado incapacidad para dirigir los destinos de este instituto político. Y si no solo hay que ver, como a través de un spot televisivo, sale hablando de las bondades de su partido-aclaro- no es malo lo que hace el dirigente nacional, lo malo es que Enrique Ochoa se quejó ante el INE, de que los dirigentes del PAN y Morena, utilizaban el tiempo que tienen los partidos para publicitar a sus respectivos partido, para auto promocionar su persona, hablamos de Ricardo Anaya y el innombrable Andrés Manuel López Obrador, es de citar que a Enrique Ochoa no le gusta lo que hacen sus contrapartes y lo que él hace está muy bien. (En calidad de mientras nos leemos el próximo jueves).