El Peje cayó en la trampa de sus propios dichos

Delfina y MORENA se estancaron ante su falsa honestidad valiente

Por: SAUL HERNANDEZ

VAYA CON las cosas de las campañas, donde al parecer a Delfina, MORENA y al Peje no les alcanzó su honestidad valiente para convencer al PRD y PT de que declinaran a su favor, sobre todo cuando el Peje desdeñó e hizo el fuchi a dichos partidos y sus candidatos y pero aún, les pone un ultimátum si dichos no lo hacen en cuatro días, tal advertencia salió desde el viernes pasado, es decir, hoy se concluye el tiempo, aunque los señalados ya dijeron que no y echaron en cara las forma de ejecutarse del Peje, situación que lo deja mal parado, precisamente porque se da a conocer sus reales intenciones y su forma de ser.

Delfina y MORENA no se han levantado de ese gancho a la barbilla que les diera Josefina Vázquez Mota, dejándolos en igualdad de condiciones, es decir, una mafia de poder y una mafia de familia, donde Higinio, actual edil de Texcoco y padrino de Delfina Gómez.

Aunque todavía en el escrito enviado por Juan Zepeda, candidato del PRD al Peje, le dice que podrían sentarse a dialogar para el 2018, cosa que será algo lejano, porque si bien el Peje está acostumbrado a decir, seguramente no cederá a tal propuesta, porque no salió de él, pero esa será otra historia.

La que ahora permea, es el hecho de que Delfina quedó destapada en sus negras intenciones y de que no ostenta esa honorabilidad de la que presumía, ni mucho menos ahora el Peje, cuando acepta la ayuda de Elba Esther a quien también en su momento la acusó de ser parte de esa mafia del poder, por lo tanto, lo único que el Peje demuestra es esa incongruencia que le caracteriza.

Y la verdad es una lástima, ya que si bien había hecho lo necesario para tener un partido, recibe a las personas que tienen tras de sí un negro historial, en lugar de haber abierto un frente con nuevos rostros y nuevos personajes que motivaran al resto de la ciudadanía a la participación social, hoy se ha convertido en uno más que seguramente generará una condición para vivir de erario, igual que los demás, no hay nada nuevo bajo el sol.

Lo único que se refleja es que Delfina con MORENA ya no avanzó, se estancó y podría decirse que hasta bajo en el ánimo social, donde Juan Zepeda le alcanzó y podría estar pugnando por rebasarla, que quizá logre si es que no tiene yerros en lo que resta de campaña.

Finalmente éstas ya están a punto de concluir y veremos un final de fotografía, pese a que sólo quedan unos días, también se podría dar el hecho de que la separación entre los candidatos se podría gestar. Tiempo al tiempo.

Y yadije.