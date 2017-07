Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

“El PRI, no está muerto ni anda de parranda” simplemente anda de capa caída y no porque el partido sea malo; los malos son aquellos políticos que encumbrados en el poder, piensan o han creído que el suelo que pisan no les merecen, de ahí que en estos últimos años se han alejado de quienes confiaron en ellos y les brindaron la confianza, sin embargo esas personas ya empiezan a despertar y poco a poco se están alejando de esos políticos que no merecen su confianza. Y si no lo cree caro lector, solo hay que recordar lo que le paso al PRI en la pasada contienda electoral, en la que se presume que muchos de los actores políticos, trabajaron en contra de su propio partido, en este tenor, la militancia priista los tiene plenamente identificados, pero le corresponde a este instituto político, realizar una purga a fondo, caiga quien caiga, pues el partido no se puede dar el lujo de seguir soportando políticos traidores que hablan con un doble discurso, ya que de no hacerlo estaríamos en el umbral de ver a un partido a punto de la extinción.

Ya que estamos en el tema de la polaca, déjeme le cuento amable lector, que conforme pasan los días, nos enteramos que sigue aumentando el número de aspirantes a la presidencia de la república. Como en la viña del señor, hay de todo, desde políticos que solo tratan de figurar para ver que pueden agarrar, hasta políticos totalmente despistados, que lo único que persiguen es salir del sótano en que por años han pernoctado, pues lo que importa es hacer ruido, sin ponerse a pensar el daño que le provocan a su partido me refiero al PRI.

Por cierto, caro lector se acuerdan de nuestro brujo de cabecera, para más señas el que se ha empecinado en que el doctor Eruviel Ávila Villegas, es el político más posesionado para figurar entre los posibles precandidatos a la presidencia de la república, pues nada; que durante estos dos últimos meses, los pronósticos del emigrante de la hermana república de Catemaco, van tomando forma y existe la posibilidad que el gobernador del Estado de México, Ávila Villegas que por cierto entregara la estafeta al virtual gobernador Alfredo del Mazo, el próximo 15 de septiembre, se convierta en uno de más fuertes contendientes a la presidencia de la república.

Por cierto, no hay que olvidar que para el 2018 también se llevara a cabo la renovación de los 125 municipios del Estado de México, así como diputados federales y municipales, de ahí que los grupos políticos de los distintos municipios del Valle de México, muy a la sorda, sostienen reuniones con sus seguidores con el objeto de consensuar y proponer a quien habrán de lanzar como precandidato a un cargo de elección popular. En lo que concierne a los presidentes municipales actuales, difícilmente podrían buscar la reelección con eso de que han hecho poco o nada por sus representados. Por el rumbo de Ecatepec, vecinos de la colonia La Mora, nos enviaron un correo nos expresaron su inconformidad, pues como lo explicaron, en el Parque EHECATL, tiene ya varios días en que hay dos patrulla de seguridad ciudadana, una con el cuadrante 005 No, 22-009 y la otra con el No, 23-852, las cuales lucen semi nuevas, pero que presuntamente están descompuestas, las cuales a decir de los vecinos las autoridades deberían de arreglarlas y ponerlas en servicio ya que con esas dos unidades la corporación policiaca podría incrementar los rondines de vigilancia en las colonias más conflictivas del territorio municipal.