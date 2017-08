El PRI se Transforma y se Coloca a la Exigencia Social: Sergio Mancilla

La apertura y reforma de estatutos sin duda da muestra de estar más cerca de la sociedad al permitir su inclusión de manera directa, señala el líder dela CNOP en la entidad

Por: JOSE CARLOS O’FARRILL

VALLE DE MEXICO.- Hoy platicamos con Sergio Mancilla Zayas, líder de la CNOP en la entidad, con respecto a esta asamblea nacional del Revolucionario Institucional de unir filas y de los trabajos de cara al 2018, así como de las importantes reformas.

El pasado 12 de agosto en el Palacio de los Deportes, se reunieron todos los delegados en lo que fue la Vigésima Segunda Asamblea Nacional y después de unos días de trabajo, donde se actualizaron unos documentos básicos; estatutos, programa de acción, rendición de cuentas, código de ética y visión de futuro. Mesas temáticas donde se llegaron a acuerdos después de intensos trabajos locales, donde el priísmo trabajo intensamente.

Te comentó que cada 4 años hay una Asamblea Nacional ordinaria, puede haber extraordinaria, pero se dieron pasos importantes en la actualización y modernización de nuestras normas internas.

Hay unos que ponen al PRI a la vanguardia y ahora con esa parte de poder convocar a la ciudadanía a ser más participante, donde se abrió la oportunidad para la candidatura a la Presidencia de la República, pero eso sí, con el piso parejo.

Por ello ahora cualquier ciudadano podrá participar en cargos de elección popular, desde regidor hasta Presidente de la república sin excepciones; esa norma que en su momento tenía razón de ser, la militancia exigía una pertenencia fuerte en la participación política de nuestro partido, pero en la vida democrática de nuestro país tiene que evolucionar y el PRI se adecua a todos los aspectos, desde nuestros sectores, hasta nuestra participación, y hoy la sociedad está ávida de participar, ejemplos en el mundo hay muchos.

La sociedad pide a los partidos que se abran, que escuchen e incorporen a los mismos a la participación.

El PRI decidió y la gran mayoría votó a favor de que se ejecutaran dichos cambios, de igual forma para dar cabida a jóvenes y hoy uno de cada tres candidatos debe ser joven, además menor a los 35 años; también en las dirigencias del PRI nacional, estatal y municipal habrá un 50 por ciento de participación para las mujeres.

Otra exigencia de los prístas fue la no reelección a las plurinominales, de la plurinominal a la plurinominal, aquellos que hoy ocupan un cargo ya no pueden extenderse en el cargo, sino que tendrán que ser candidatos y salir a la calle en busca del voto.

Somos un partido innovador, entiende las nuevas tendencias y el logro de la militancia fue precisamente que hoy los plurinominales salgan a la calle a convencer a la gente, no es anti constitucional, al contrario, se cumple el hecho de que tengan la oportunidad de votar y ser votados.

JC.- Ese es un punto que ha criticado la sociedad, de que se han convertido en parásitos los plurinominales.

SM.- Hay hombres y mujeres de gran capacidad y talento, de grandes trayectorias, pero si las bases decidieron que se acotaran esas situaciones para convertirse en candidatos de mayoría, pero ahora tendrán que ganarse su posición.

Otro aspecto más es el de gobiernos de coalición. Cuando hablamos de ello es que también el partido con sus estatutos, podrá tener la oportunidad de generar gobiernos de coalición, es decir, aliarnos con otras fuerzas políticas.

Pero no es ganar por ganar, cuando se habla de un gobierno de coalición es para la construcción de un gobierno común, es pues, a través de las coincidencias, del trabajo conjunto y no sólo de cruce de intereses, porque aquellos que lo hacen sólo tienen en mente sacar al PRI de gobierno.

JC.- Q ué bueno que hay oportunidad para los jóvenes, pero en ese rubro que tan importante es la calidad y experiencia de los mismos para enfrentar los retos venideros.

SM.- Sin duda es importante, pero te diré antes, que otro de los temas que se aprobaron fue la de evaluación a los espirantes a cualquier cargo de elección popular; esta comisión está obligada a pedir la 3 de 3; con ello el PRI va a tener muchos cuidado, se militante o no, pero que quiera ser candidato, tendrá que tener su declaración patrimonial, la fiscal y que no tengas intereses encontrados, no puede ser Juez y parte.

Esta comisión hará un estudio e investigar de manera exhaustiva y después de ello, si no tiene ningún problema, ya pasó su primer filtro para lograr ser candidato; dos, tendrá que mostrar su probidad y tiene que demostrar que es una persona con buena fama pública, hombre o mujer no importa; los integrantes de esta comisión, sin duda cuenta con toda la honorabilidad para emitir un fallo, es un avance importante.

Hemos avanzado de una manera muy significativa en el PRI, lo importante es que se difunda qué es lo que estamos haci8endo.

JC.- 2017 sacudió las filas del PRI?

SM.- ¡Desde luego!

JC.- Provocó estos cambios y por lo que me dices es que a partir de esta reforma el PRI se va a preocupar por candidatos de calidad?

SM.- Yo creo que el PRI siempre se preocupó por tener candidatos de calidad, pero como toda institución y organización hay errores y de éstos se aprenden.

No teníamos los instrumentos normativos como los que ya se tienen y en su momento que los candidatos que nos representaban eran los mejores, muchos de ellos ya habían tenido cargos y en ese momento no habían presentado ningún conflicto de intereses y no se les había sabido ningún antecedente oscuro, después se fueron por otras veredas.

Hoy esta comisión también estará evaluando y no solamente gente evaluando, tendrá que dar informes, tanto representantes populares como servidores públicos a petición de un militante o de la sociedad civil, es decir, soy un ciudadano y observo que un trabajador de un gobierno está haciendo mal las cosas, no atiende bien a la gente; está haciendo quedar mal a un gobierno emanado del PRI, puede emitir una petición a este comité para que se le cuestione y se le evalúe y para ser candidato es otro tema.

Ahora que ya hay reelección de alcaldes y legisladores, si se quiere ser nuevamente funcionario, se tendrá que evaluar, y muchos se van a quedar en el camino, ese es un avance que ningún otro partido lo tiene.

JC.- Qué consecuencia hay si no hacen un buen trabajo?

Esta comisión lo habrá de evaluar, a través de encuestas, metodologías serias, a través de este comité de ética, y estará bien diseñado para que rinda un informe plenamente objetivo y sí sales bien, porque no?, pero si sales mal, porque habremos de darte nuevamente la oportunidad de ser candidato, porque de ser así, se iría al barranco esa oportunidad para nuestro partido, y mejor buscaremos un mejor perfil para esa candidatura.

Esta es una de las acciones que dan un gran avance en las reformas de nuestra normatividad partidista.

JC.- Entonces cómo era antes?

SM.- Pues no, no había reelección.

JC.- Cómo se elegía a un candidato?

SM.- Bueno pues había métodos a través de los Consejos Políticos.

JC.- Cual es la diferencia en el método de elegir a un candidato de cómo se tenía antes a como será ahora?

SM.- Antes no se tenía un Comité de ética que evaluara la Tres de Tres, no existía; quizá el Presidente del Comité Municipal, el Consejo Político, las expresiones políticas de un municipio o una región. Las expresiones políticas en su juego interno había tres o cuatro aspirantes y en las negociaciones internas se negociaban la cabeza: No había un procedimiento de análisis.

JC.- Esta Comisión, cómo se podrá elegir?

SM.- Primero hay reglamentarla; se reformaron los estatutos y ahora hay que reglamentarla. Cómo?, quizá en la Comisión Política Permanente, en el área Jurídica del Partido, hacer una propuesta que se habrá de votar en el próximo Consejo Político Nacional, no tardará en cómo se reglamentarla y en la próxima convocatoria a los cargos de elección popular, donde los candidatos tendrá qué pasar por esta comisión, serán observados con una lupa para evitar sorpresas, tendrá qué pasar por este gran filtro.

JC.- Es un plan ambicioso y hay mucho trabajo que vendrá, dará tiempo de hacer todo esto?

SM.- Si, muchos apostaban a que en la Asamblea íbamos a salir divididos, pero no fue así, hubo oportunidad der trabajar de debatir, fueron mesas de debate de casi 12 horas, fue intenso el trabajo realizado por los militantes, pero salimos con un gran avance como partido con la participación de jóvenes, de mujeres de toda la militancia.

JC.- SE están buscando caras nuevas en el PRI?

SM.- Caras nuevas siempre han existido, hoy es la renovación y no precisamente con caras, sino con actitudes, buscamos perfiles que ayuden a esa renovación de partido, que sea el de las instituciones que ha transformado al país.

JC.- La situación pues es la de innovar, que no se estanque?

SM.- Si, así es.

JC.- Sin duda a muchos militantes les agradará y a los ciudadanos será una bocanada de aire fresco. Peor hay quienes también acusan que se prepara el terreno para lo que viene. Crees que podemos seguir hablando de esos “dedazos”, como se hacía en antaño?

SM.- Mira, veo que hay un ánimo de transformación, tenemos que ser competitivos. Tenemos que entrar en esa dinámica social; el PRI sólo no gana, el PRI es uno de los partidos más robustos, más fuertes de todos los demás partidos, en todos los rincones del país hay un comité municipal del PRI, ningún partido lo tiene.

Pero eso, en sí mismo no nos da para ganar, significa que tenemos un piso, una base, tenemos que llegar con nuestra propuesta, innovadora que vena en los gobiernos del PRI una posibilidad de transformación. La mayoría de los candidatos serán militantes priístas y en algunas coyunturas podrán participar esas opciones con la ciudadanía. Ejemplos también tenemos y han sido muy fructíferos, fueron ciudadanos que alcanzaron con nosotros una participación y que al final se volvieron priístas.

En el PRI existía la figura de simpatizante, los militantes activos y los militantes de cuadros, que son los que dirigen y deciden las acciones a realizar.

Hoy hay más especificaciones sobre el trabajo y la organización.

JC.- Se logró la construcción de un “traje a la medida” para el 2018?

SM.- Yo creo que no es para el Presidente, sino para la realidad política que vive el país, para nuestro Partido, de no hacerlo nos íbamos a rezagar.

JC.- Dicen que el Estado de México es el laboratorio de lo que va a ocurrir en 2018?, sin embargo creo que la pasada elección les dio un termómetro para las medidas que habrán de toma para lo que viene.

SM.- La delegación Estado de México, fue muy participativa y proactiva, creo estamos preparados para el reto que se nos avecina, tenemos los instrumentos normativos y tenemos la oportunidad de jugar con las reglas del juego de la sociedad, para lo que quiere y desea.

El PRI está listo para la competencia real y hoy escuchamos la voz popular, con candidatos probos, efectivos, sensibles, transparentes y eso hoy nos hace ser competitivos, hoy hemos logrado con la Asamblea Nacional un partido fuerte, organizado, estructurado, con rumbo y sin duda con una mayor claridad de lo que la sociedad requiere para avanzar y crecer.

JC.- Qué mensaje le darías a los simpatizantes del PRI?

SM.- Les diría primero a aquellos que buscan una opción de participación política, que revisen y evalúen el trabajo, las propuestas, los avances y las realidades de lo que han hecho y, en ese rubro, sin duda, el PRI es la mejor opción por todo lo platicado y que sin duda hoy se refrenda poniéndose a la vanguardia y exigencia social.

JC.- Hoy dónde pueden ver ese trabajo?

SM.- En la página del CEN, ya está publicado y lo pueden verificar. Todas las reformas estatutarias pasan por el INE, para que sean compatibles con la Ley de Partidos Políticos y la Constitución Política.

JC.- Hoy ningún partido se salvó de las sanciones del INE, tu qué opinas?

SM.- Pues como todo organismo social, somos observados y los errores se pagan, la sociedad no perdona, quiere mayor transparencia.

JC.- Si queremos un cambio hay que involucrarnos, hay que participar?

SM.- No podemos pedir un cambio cuando somos indiferentes o distantes, el cambio lo hacemos en el día a día, pido a la sociedad evalúe a los gobiernos municipales, para saber cómo están trabajando y es ahí donde podemos darnos cuenta de lo que se hace bien y de qué forma llega a la sociedad; está te limita para evitar excesos.

Si creo que el sistema de Partidos se está evolucionando y permite grandes avances a favor de la sociedad.

Ejemplo de ello son los observadores tanto internos como externos. Todo es perfectible.

JC.- Gracias por tu tiempo, algo más que quieras señalar?

SM.- Gracias a ti por tu espacio y tempo y reconozco al Diario Adelante por su trabajo y presencia en casi tres décadas de trabajo y mística informativa.