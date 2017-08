El PRI va con todo

Tranquilo regreso a clases

Por: SAUL HERNANDEZ

PUES FINALMENTE los priístas parece ser que4 empiezan a implementar su estrategia para poder fortalecer sus trabajos que les lleva a sacar adelante el proyecto y reto del 2018, donde no sólo es la Presidencia de la República, sino también la hegemonía del poder en municipios en el Estado de México.

Ello porque fue designado Némer Alvarez como presidente estatal del comité en la entidad, con ello se demuestra ese interés de querer hacer esa fortaleza, ya que precisamente Ernesto Nemer tiene esa experiencia y estatura para poder sacar adelante los trabajos, además es pieza clave para poder llevar a cabo ese punto de enlace entre la sociedad y el partido.

Cabe señalar que Némer con su investidura de coordinador de campaña del ahora electo gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, tuvo la oportunidad de ser el representante e interlocutor con el resto de los partidos que ´participaron con el PRI rumbo a la pasada contienda.

Por lo tanto, también podemos decir que cuenta con esa situación de negociador para la que viene el próximo año, es decir, el trabajo que realizará será clave para sostener el triunfo en la entidad y que éste se refleje en los resultados a la Presidencia de la República

Por lo tanto, si para algunos que pensaban que el PRI dejaría tirados los trabajos por no tener un candidato a modo, no es así, ahora con la apertura de los candados, pero sobre todo de la participación externa de algunos que pueden alcanzar esa simpatía social, entonces, tenemos que buscará con todo ganar esa elección, el PRI no está muerto, ni mucho menos se da por vencido, veremos hasta dónde le alcanza al tricolor en la entidad para sostenerse.

POR OTRO lado comentaremos el hecho de que el regreso a clases tuvo una muy buena participación de todos los sectores involucrados, mismo que permitió que se llevará en completo orden y de manera participativa de la autoridad policiaca, administrativo, docente y de paterfamilias.

Lo que sí de plano sigue bajo el mismo tono es la promesa de la autoridad para poder mejorar la infraestructura escolar que no se alcanza a ver, o de plano son muy lentos, porque ciclos escolares pasan y las instituciones se ven de la misma forma.

Ojalá se pueda pasar de los dichos a los hechos de manera contundente y para bien, también de lo que dicen, es el presente y no futuro de nuestro país.

Y ya dije.