El PRI y el reto de sus definiciones

SIN DUDA la apertura de los candados establecidos por el PRI en la elección de sus candidatos abrió y logró el brillo en la mirada de varios suspirantes que por tales motivos no habían logrado alcanzar dichas designaciones.

Sobre todo ahora que al mismo PRI le urge poder contar con el aval social en torno a sus candidatos, precisamente por el ya hartazgo de escuchar a los mismos que desde hace casi diez años o más se han dedicado a acaparar dichos cargos tales como diputados, ya sea federales o locales y alcaldías, que es lo que tienen más cerca, pero que sin duda, ha provocado que muchos de ellos se erijan prácticamente como gurús de la política local.

Hoy al urgir al viejo partido ese avala, abre la oportunidad para otros, y no es precisamente lo que han mencionado en el hecho de que se ciudadaniza o bien de que tendrá un mayor acercamiento con la ciudadanía, siempre el viejo, que sabe más por viejo que por diablo, sabe ajustarse a las circunstancias y hoy es un requerimiento urgente si quiere pasar la barrea generacional y social, de no hacerlo, estaría entonces sí, cavando su propia tumba.

Sin embargo hay también otros aspectos interesantes, debido al caciquismo que han establecido hombre, nombres y apellidos, han dejado sin oportunidad a nuevos valores y nuevos actores, por lo tanto, tenemos que el ejercicio más difícil para el PRI será la definición de sus próximos candidatos a elección popular, por el simple hecho de que no tiene a quién apostarle y esa apertura de candados quizá le abra esa oportunidad de apoyar a un ciudadano que cuente con la capacidad, calidad moral y quizá hasta simpatía para poder cargar y ganar una elección.

Lo peor para ellos será no poder encontrarlo y si analizamos un poco en los municipios en materia de política, son muy pocos los que cuentan con tal aval, no digamos que no hay, simplemente que entienda de lo que se trate es otra cosa.

Ahora bien, habrá también qué esperar qué dirán los mismos priístas que por años se han formado y han estado en la lista de espera con la intención de lograr una oportunidad de representar a su partido y a la sociedad, y que seguramente por las mismas circunstancias, tendrán que volver a esperar.

Lo cierto es que si el tricolor le sigue apostando a lo mismo, no es garantía de que genere una sinergia favorable y que sí de paso a otras corrientes de poder alzarse con el triunfo electoral para el 2018, y estamos hablando de todos los niveles, incluyendo la Presidencia de la República.

Los tiempos se acortan, y algunos señalan que será ya en este próximo mes de diciembre cuando extra oficialmente se tengan ya nombres a dichos cargos de elección popular, cosa que no dudamos, pero antes, se encuentra la conformación del gabinete estatal, la conformación del tricolor y del resto de partidos, así como posiciones y condiciones, falta pus historia por saber y escribir.

