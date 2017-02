El Próximo Blanco de Ochoa: Wroclaw

Linda Ochoa, octavo lugar de la clasificación mundial en arco compuesto, tiene tres objetivos para este año: ser parte de la selección nacional, participar en el Campeonato Mundial de la Ciudad de México y tener una destacada actuación en los Juegos Mundiales 2017 (deportes no olímpicos) en Wroclaw, Polonia.

Ochoa-Anderson se siente satisfecha con lo realizado en su temporada bajo techo. “He tirado muy bien, y aunque en la Copa del Mundo de Nimes (Francia) no llegué lejos, en la Final de Las Vegas gané bronce cuando hace un año terminé quinto. Mi intención es mejorar en cada torneo”.

Se siente contenta de estar en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), sede del Campeonato Nacional de Tiro con Arco, y su mirada se centra en quedar entre las seis mejores para ser parte de la selección mexicana.

“Mi meta principal es el Mundial de México (15 al 22 de octubre), también participaré en diferentes Copas del Mundo, y finalmente en los Juegos Mundiales, evento exclusivo para deportes no olímpicos”.

La tapatía siente tristeza porque poca gente sabe de dichos Juegos Mundiales.

“Casi nadie los apoya, pero el año pasado ganamos el derecho de asistir, y estaremos en Polonia. En 2013 terminé quinto lugar en Cali, Colombia y buscaré mejorar ese sitio”.

Linda radica en Estados Unidos, ya tiene una vida hecha allá “aunque nada hay como México Cada vez que vengo no me quiero regresar, pero me he adaptado muy bien en donde estoy, además tengo la ventaja de que el arco compuesto es muy grande allá, demasiados torneos y eso me sirve para foguearme y mantenerme en ritmo”, concluyó.

La tiradora Linda Ochoa se prepara para participar en los Juegos Mundiales de Polonia a celebrarse en este 2017.

Esta clase de eventos deportivos no olímpicos son poco conocidos y por lo tanto no hay tanto apoyo para los deportistas que asisten, menciono Ochoa.

Tres Medallas Para México.

Las luchadoras mexicanas Fátima Rojas y Brenda Fernández consiguieron medallas doradas en las categorías de 48 y 53 kilógramos, en ese orden, durante el Torneo Internacional Cerro Pelado-Granma que se realiza en La Habana, Cuba.

Rojas llegó a la final ante su compatriota Mariana Díaz, quien se quedó con el metal de plata, luego que la cubana Leanne Mendoza y la española Eugenia Busrtabad terminaron con bronce.

Fernández también subió a lo más alto del podio en la división de 53 kilos tras dejar en el segundo peldaño a la puertorriqueña Andribeth Rivera; bronce en manos de la mexicana Laura Peredo.

En 58 kilos, Fátima Crisanto sumó una medalla de plata, luego de caer ante la cubana Lianna de la Caridad Montero y en la tercera plaza cerró la china Qi Zhang.

En la categoría de 71 kilógramos, estilo grecorromana, el mexicano Fernando Vicente se colgó el metal de bronce, después de que los locales Yosvanys Peña y Henry Coello, hicieran el 1-2.

Fátima Rojas y Brenda Fernández subieron al podio en primero y segundo lugar del evento cubano.

También la representación masculina tuvo un lugar en podio caribeño.