Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

El que dicen que “anda perdido en el monte”, es el diputado del PT, Oscar González, político que al no tener cosas que hacer, se dedica a echar pestes en contra de sus adversarios, esto en aras de atraer los reflectores hacia su persona, pero lo que más ha llamado la atención, es de donde ha sacado recursos para realizar promoción personal, en este sentido algunos medios informativos le han preguntado en relación a las enormes sumas de dinero que ha gastado en espectaculares que se pueden observar en gran parte de los municipios de la entidad, sin embargo Oscar González se ha salido por la tangente y dice que no dirá nada al respecto.

Sin embargo, el legislador petistas, le está exigiendo a las autoridades electorales que investiguen a la precandidata del PAN al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, para que explique que hizo con los más de mil millones que supuestamente le dio el presidente de la república Enrique Peña para su fundación, cuyos recursos supuestamente fueron para apoyar a los migrantes que radican en los Estados Unidos. Como se puede apreciar el citado Oscar González, solo ve las corruptelas de otros porque en lo que en lo que respecta a él se hace el occiso, en pocas palabras sufre de amnesia y bien que lo aprovecha para su uso personal. Este tipo de políticos son los que nos representan en la cámara de diputados. Con esos amigos para que queremos enemigos, reza un proverbio popular.

Ya que estamos encarrilados, caro lector déjeme le cuento, que a pesar de que todavía no inicia el proceso electoral, las que ya están “agarrando del chongo”, es la precandidata a la gubernatura del estado del Partido Acción Nacional (PAN) Josefina Vázquez Mota y la candidata de Morena, Delfina Gómez, pues para los expertos en la materia, ambas aspirantes al gobierno del Estado de México, traen un carta de presentación nada envidiable, por ejemplo Delfina Gómez alega que Vázquez Mota, presuntamente es comparsa del PRI y que los dineros que le dio el gobierno federal es para desestabilizar su campaña, por lo que se refiere a Delfina Gómez, en las reuniones que ha realizado con sus seguidores, casi se pone a llorar sobre las imágenes que circulan en las redes por su supuesta cercanía con el ex alcalde de Iguala , José Luís Abarca, hoy recluido en un penal, por lo que Delfina Gómez asegura que son difamaciones en mi contra señalo. De ahí que la aspirante a la gubernatura de la entidad, aduce que es una guerra sucia para evitar su triunfo en los comicios del 4 de junio. Por cierto según las encuestas Delfina Gómez, sube como la espuma-aclaro- no cerveza va subiendo en las preferencia del electorado. Claro el que paga manda.

Para los cinco lectores que de cerca cada jueves siguen a esta columna, han de recordar que les mencione que debido a que el doctor Eruviel Ávila Villegas, se mantiene en las preferencias como candidato al gobierno de la república y que por ende sus adversarios políticos en aras de sacarlo de la jugada harían todo lo posible por ponerle piedritas en el camino. La apreciación de este columnista no está nada equivocado, basta ver nada más como algunos medios informativos, aquellos por espacio de cinco años le rindieron plebecita al gobernador del Estado de México, ahora tratan de denostar su trabajo, sin embargo esos ataques no son directamente en contra del mandatario estatal sino en contra de sus más cercanos colaboradores, que a resumidas cuentas es lo mismo, se comenta que ese tipo de ataques habrán de arreciar en lo que resta la presente administración estatal. ¿La pregunta? De quien es la mano que mece la cuna.

Por lo pronto el ya salió al quite es nuestro “brujo de cabecera”, y anda pregonando que digan lo que digan en contra del doctor Eruviel Ávila él sigue firme y que nadie lo hará cambiar, pues su bola de cristal nunca se equivoca y en ella ha podido ver que el mandatario mexiquense, tiene todas las posibilidades de contender en el proceso para elegir al próximo presidente de la república, (le duela a quien le duela), vaya que si estaba enojado el avecindado de la hermana república de Catemaco. (En Calidad de mientras nos leemos el próximo jueves).