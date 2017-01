El reto del alquimista

Por: SAUL HERNANDEZ

CON SORPRESAS y todo parece que inicia este año electoral en la entidad, donde muchas cosas comienzan a suceder, sobre todo con el asunto de los candidatos, donde la incógnita mayor sin dudad, es el hombre o mujer que designe el PRI para contender por la gubernatura.

Se canta y se dice que el PRI no la tiene tan fácil y quizá así sea, sin embargo, no hay que olvidar que ellos son los precursores de la alquimia electoral, por lo tanto podrían darse situaciones que no están contempladas y por ahí salga la liebre.

De igual forma se piensa que las acciones cometidas por el gobierno federal, encabezado por el también mexiquense, Enrique Peña Nieto y ex gobernador de la entidad, tendrá su cuota de castigo, aunque no hay que olvidar que son cosas y tiempos diferentes.

Tenemos pues en la coctelera, los partidos que sumarán para uno y el resto que competirá de acuerdo a lo que creen que pueden alcanzar y es ahí donde quizá se haga diferencia, pero ese asunto también es harina de otro costal.

Aquí lo que cuenta es el hecho de saber la calidad de la propuesta, la persona que lo diga y el trabajo que se realizó con anterioridad, hasta el momento los partidos de oposición no dan tinta con respecto a tener un candidato de eso y arrastre que les pueda garantizar un triunfo contundente.

Ahora bien, el registro de Isidro Pastor como candidato independiente, también tiene efectos y ese a todas luces se observa su condición de divisor social, porque sin duda no ha logrado subir sus bonos en la aceptación social, es más, podemos decir que su peor papel es el haber estado en la Secretaría de Movilidad, donde de plano brilló por su ausencia.

El camino, contra lo que se piense, hasta el momento es parejo, porque precisamente de todos los suspirantes, al parecer ninguno se salvaría del escrutinio social y no todos pueden presumir palmares agradables a favor de la sociedad.

Por ello se cree que en esa idea de la división, el PRI, en sus cuentas alegres ha de creer que con el mínimo de diferencia gana y quizá no esté muy lejos de la realidad, porque nadie puede asegurar mayoría abrumadora.

Las elecciones en la entidad, será la antesala de lo que podría ser a nivel nacional, sobre todo por su complejidad y más por la cercanía de los procesos, ya que la federal será en el 2018, pero para la entidad es también la renovación de alcaldes, diputados locales y federales, así como la de senadores, así que las cosas están para pensarse y estas ideas deben ser claras y directas, porque no se pueden pensar en ganar lo inmediato y dejar para después el plato fuerte, sin duda, el PRI le juega al paso a paso, precisamente para no dar esos resbalones que ya le costaron entidades.

