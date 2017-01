El Top Five su Meta a Corto Plazo

Alejandra Ortega tiene una meta en el año 2017: colocarse entre las cinco mejores marchistas del orbe, mejorar su noveno lugar mundialista del año pasado en Beijing, China, pero sabe que para conseguirlo debe trabajar al máximo para lograr su objetivo.

Las primeras competencias de Alejandra Ortega para el 2017 serían el 12 y 19 de marzo en los Challenge de Ciudad Juárez (Chihuahua) y Monterrey (Nuevo León) de manera respectiva, con los que se iniciará el proceso selectivo para el Campeonato Mundial de Londres, programado del 5 al 13 de agosto.

En el intermedio de esas competencias contempla su intervención en la Copa Panamericana en Lima (Perú), anunciada para los días 13 y 14 de mayo.

Ortega Solís, luego de su participación en Río 2016, lo que significó su debut olímpico, aseguró que aprendió mucho, y tratará de sacar el mejor provecho posible de esa experiencia que calificó de inolvidable.

“Fue una experiencia que no esperaba, algo que me llegó, simplemente un momento de vivirlo al máximo porque esa competencia lleva el nombre de Juegos Olímpicos”.

Agregó que su participación en Río le dejó hambre de triunfo y “solo podré lograrlo trabajando, esforzándome para conseguir un mejor resultado en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, esa es mi meta a largo plazo”.

Ortega Solís, de 22 años de edad, se considera atleta de alto rendimiento desde hace 5 años, pues si bien es cierto que compitió en Mundiales Juveniles con buena participación, empezó a caminar los 20 kilómetros en el año 2012.

En 2012, su mejor resultado en la categoría juvenil lo conquistó al ganar medalla de plata en la Copa Mundial de Saransk, Rusia.

“Empecé muy pequeña en la marcha, pero nunca me visualicé dedicada a ella, solo lo hacía por distracción, y al lograr buenos resultados me di cuenta que en el deporte poco a poco se crece. Lo que me queda, insisto, seguir trabajando para conquistar mejores resultados”.

Otros de sus deseos de fin de año es estar bien de salud para lograr sus objetivos en 2017.

Por el momento, una molestia en la pierna derecha le ha impedido una buena preparación “aunque entreno con mis compañeros de equipo, no lo hago con el mismo ritmo”, concluyó.

Tras su participación en Rio 2016, Ortega Solís esta concentrada en conseguir un lugar dentro del top five mundial.

Con dos justas en territorio mexicano, la andarín, considera poder llegar bien colocada a la cita de Londres.

Gringo con Raíces Mexicanas

Bryan Aguilar (categoría fin) y Davyd Cabrera (feather), representarán al Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), durante el Campeonato Nacional programado del 12 al 15 de enero en Querétaro, informó la Federación Mexicana de Taekwondo (FMTKD).

“El proceso fue abierto y ellos han sido parte del IME, por lo que se decidió llevarlos. Queremos que vean el nivel de un Nacional, ya que nunca hemos participado en selectivos de adultos, y así tengan una idea del nivel en el cual estaremos participando en el futuro”, declaró Elvis Chávez, presidente del IME-TKD.

En un comunicado, la FMTKD agrega que en el pasado Nacional sub-21 de noviembre en Guadalajara, el IME metió a un taekwondoín en la preselección de cadetes con Luis Salazar, hecho sobresaliente para el organismo porque fue la primera vez que participaban en un selectivo nacional. Ahora buscará continuar con ese fogueo en los eventos nacionales con taekwondoínes de descendencia mexicana.

Para el Abierto de Estados Unidos que se celebrará a finales de enero, el IME-TKD desea llevar una buena cantidad de deportistas.

“Esperamos 100 participantes con descendencia mexicana para el Abierto de Estados Unidos, en el cual participaremos en todas las categorías y lo utilizaremos como selectivo interno para participar en otros eventos en México”, dijo Chávez.

Bryan Aguilar y Davyd Cabrera ambos de nacionalidad norteamericana, participaran en el evento queretano, representando a México.

Esta es la primera vez que ambos taekwondoines participan en un selectivo nacional.