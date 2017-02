Elecciones intensas

Por: SAUL HERNANDEZ

LAS SITUACIONES que se perfilan con rumbo a las elecciones del próximo mes de junio, donde algunos adelantan resultados de acuerdo también a intereses y, sobre todo el asunto de las encuestas que son trajes a la medida, generan otras ideas en el sentido de que si hay una oposición que pueda hacerle frente al Revolucionario Institucional.

Sobre todo al tratar de empatar al Partido Acción Nacional, cuando ni candidato tiene y a MORENA, que por todos lados pretende subirse al ring, pese a ciertos fracasos en reuniones donde ha quedado mal parados tratando también de vender la idea de que cuentan con un aval social de poder ganar las elecciones, algo que por adelantado se antoja difícil de conseguir.

Y no es porque no se pueda, al contrario, cuando la sociedad decide hacer a un lado a determinado partido, sin duda lo logra y no sólo con el poder del voto, sino con la intensa participación de rechazarlo por mil cosas, algo que sabemos también puede suceder, pero no en el sentido de que la población decida apoyar a determinado partido, al contrario, su decidida participación es cuando castiga a todos por igual, va a las urnas, pero para cancelar su voto.

Es pues lo que muchos apuestan no al voto de castigo, sino a la anulación del mismo por el propio ciudadano.

Al momento las estructuras partidistas, en especial la del PRI ya adelantó pasos y movimientos, que llegado el momento aplicará con sus respectivos rangos de errores, algo que de plano ni el PAN ni MORENA, pueden presumir, porque el trabajo de una elección no es de un día para otro, ni tampoco se prepara en un par de meses, es un trabajo constante, algo que el tricolor hace casi siempre.

Hemos manifestado la urgente necesidad de contar con partidos fuertes, intensos, participativos, incluyentes, pero también inteligentes, que se conviertan en una verdadera oportunidad de participación social y eso no lo tenemos con los actuales.

Al contrario, parecen tribus que siguen peleándose por el trozo de carne, de antemano las pugnas por el poder al interior de los mismos se hace cada vez más intensa, por lo que en los hechos y en el ejercicio llegan a perderlo todo, identidad e ideología, que es precisamente cuando su debacle es mayor.

Afirman que las próximas elecciones serán intensas y quizá sí, lo que puede resultar más triste es el hecho de que en algunos casos quizá ya puedan estar definidas.

Y ya dije.