En Cuautitlán Izcalli Repudio

…por Intento de Venta del Patrimonio Municipal

.- Por parte de comerciantes, transportistas y ciudadanía en general

Por: MAURICIO MARTÍNEZ

CUAUTITLÁN IZCALLI, Méx.- Comerciantes, transportistas y ciudadanos en general repudian el intento de venta del patrimonio municipal y el despojo del mismo que comete el gobierno de Víctor Estrada Garibay.

Por separado, locatarios de las plazas comerciales de la Zona de Bancos de Cuautitlán Izcalli denunciaron que la concesión a particulares de los estacionamientos públicos es en los hechos un despojo del patrimonio de todos los izcallenses, ya que los cajones de estacionamiento son para uso público de la ciudadanía que acude a la zona comercial y de servicios de la Ciudad 121.

“La privatización de los estacionamientos es un robo, un despojo de la propiedad de los locatarios tanto en Operagua y en el palacio municipal ya concesionaria, pero es la misma situación en Zona de Bancos – que aún no ocurre pero que se pretende el gobierno-, nos quieren despojar del patrimonio de todos los izcallenses, esos estacionamientos son para uso de todos de forma gratuita”, aseguraron locatarios.

Por otra parte, el líder del transporte público y ex alcalde Axel García Aguilera aseguró que los ediles que encabeza Estrada son ignorantes y violadores de la ley, “que no sean pendejos, que lean, no pueden poner a la venta los predios del Ayuntamiento, porque son para uso público de todos los habitantes, en cuestión de uso de suelo comercial y servicios o incluso de área verde natural protegida”, aseveró.

Axel García aseguró que el edil Estrada desconoce cómo manejar el gobierno, “pero es el Secretario del Ayuntamiento Rubén Reyes Madero quién es el cerebro maligno quien ha venido de otra entidad a saquear a los izcallenses y no le vamos a permitir el despojo del patrimonio público”, aseveró.

El repudio social que hoy enfrentan las medidas privatizadoras del gobierno de Víctor Estrada es porque la privatización de los estacionamientos públicos se ha hecho al margen de la ley, sin autorización del Cabildo y sin información transparente de los detalles de la concesión.

Asimismo, la posible venta de predios, se basa en un acuerdo de Cabildo de diciembre de 2016 donde mayoría de síndicos y regidores y el alcalde en turno aprobaron la desincorporación del patrimonio municipal de cinco predios para ponerlos a la venta; esos predios propiedad del Ayuntamiento tienen uso comercial y de servicios y/o de área verde natural protegida, y son propiedad de todos los habitantes de Cuautitlán Izcalli, por lo que no es posible su venta sin la aprobación de la Legislatura Mexiquense, en la cual a decir de diputados locales no se ha aprobado nada en ese sentido.