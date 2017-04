Por: ELIGIO GOMEZ BADILLO

En este proceso electoral para renovar al jefe del ejecutivo estatal, en los casi 20 días de campaña, los mexiquenses lejos de escuchar propuestas que realmente les llame la atención de parte de los candidatos contendientes que permita elevar su calidad de vida tanto de sus familias como de sus comunidades, hasta el momento, dichas campañas políticas, se han destacado “por el fenómeno encuestas y denuncias”, en cuanto a las encuestas los que se encuentran de plácemes son las empresas encuestadoras. ¿Y porque decimos estos, pues nada que las susodichas encuestas son un traje a la medida, dado a que el que paga manda y si no amable lector hay que preguntarles a los candidatos de Morena, PAN, que son los que más utilizan estos medios, para tratar de sorprender al electorado y a sus contrincantes de que las preferencias les favorecen y como la espuma van para arriba?

Bueno, es lo que creen los ilusos aspirantes a la silla estatal, sin embargo se les olvida que la ciudadanía tiene memoria y saben de qué están hechos y del negro historial que han logrado en los años que tienen como políticos, empero lo que más ha llamado la atención es Delfina Gómez abanderada de Morena, que ha dicho que de llegar a la gubernatura echara para abajo la reforma educativa y la que no se ha quedado atrás es Josefina Vázquez Mota, quien entre ideario político es reducir los apoyos sociales que reciben los adultos mayores, los grupos vulnerables, las madres jefas de familia. Como se puede observar los citados candidatos, en caso de ganar las elecciones traen bajo el brazo la mejor manera de perjudicar a las clases más humildes del Estado de México.

Ya que estamos con las encuestrites, caro lector déjeme le cuento que en los pasados días en periódico de nivel nacional público los sobre los posibles aspirantes a la presidencia de la república y la verdad casi me da un infarto al enterarme, que el “salvador de los pobres, el que le está solicitando al Papa Francisco una audiencia para pedirle su bendición y le ruegue a todos los santos, para que sea uno de los elegidos a la presidencia de la república”. No se quiebre la cabeza amable lector le voy a dar el nombre se trata de Manuel Andrés López Obrador, que según las encuestas le dan un 27 por ciento de las preferencias, seguido de Margarita Zavala del PAN; Miguel Ángel Chong del PRI, Pedro Ferriz de Con, entre otros cuatro más, los cuales los pusieron como un adorno decorativo dado a que todos estos políticos, carecen de popularidad entre el vox populi, es decir nadie los quiere ni los fuma como posibles prospectos a ocupar la silla presidencial. De ahí que el tabasqueño ante tales medidas de medición, seguramente creyó que “sus bonos van cuesta arriba”, como lo señalamos líneas arriba el que paga manda.

Por cierto, no habrá alguna autoridad, me refiero al INE y sus filiales que le pongan un alto a Rafael Moreno Valle, que dice aspira a la presidencia de la república, no se sabe si por el PAN o porque qué partido, el hecho es que el ex gobernador panista del Estado de Puebla, se encuentra realizando recorridos en varias parte de la entidades federativas para expresar sus deseos de ser candidato a la presidencia de la república. Dicen que los manicomios están llenos de locos y si no hay que preguntarle al ya dos veces sin contar para el 2018 ex candidato a la presidencia de la república Aunque me pesa decir su nombre Manuel Andrés López, que al igual que Moreno Valle viene realizando un tour a lo largo y ancho de la república mexicana, así como en el extranjero donde ha dicho que será el próximo presidente de la república incluso ya está nombrando como próximos secretarios de su gabinete a sus incondicionales. Perdón por mi torpeza aparte de ex candidato presidencial, el gallito feliz, es también el ventrílocuo de la candidata al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez.

Como colofón a los cinco lectores que leen esta columna, les quiero pasar un chisme, pues nada que nuestro brujo de cabecera, el que se dice más mexicano que el pulque al saber que Manuel López Obrador, es el puntero en las encuestas a la presidencia de la república, se quiso aventar a la vías del metro en la estación de Ciudad Azteca, con eso de que el doctor Eruviel Ávila Villegas, es su gallo a la presidencia de la república, no es cosa menor lo que quiso hacer nuestro brujo predilecto, en la próxima entrega les informo en que quedo la odisea del oriundo de Catemaco. (En Calidad de mientras nos leemos el próximo jueves).