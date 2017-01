En Tezoyuca Turbios Manejos del Comité de Agua Potable

…en Cabecera Municipal

.- René Jiménez Rivas y Rubén Lazcano Jiménez, no han dado un informe detallado de los varios millones de pesos que ingresan a éste

Por: XAVIER SANDOVAL QUINTERO

TEZOYUCA, Méx.- A pesar de tener más de siete años al frente del Comité del agua potable de esta Cabecera Municipal, René Jiménez Rivas y Rubén Lazcano Jiménez, no han dado un informe detallado de los varios millones de pesos que ingresan a ese comité. Ya que además de pretender perpetuarse en el cargo, ahora quieren realizar con este comité una asociación civil para privatizarlo e incluso realizar pagos de los que tienen tomas a la Secretaría de Hacienda, afectando gravemente el funcionamiento de este servicio.

Al respecto, Irma Molina una de las muchas inconformes con esta situación denunció que estas personas pretenden “brincarse” los usos y costumbres de la población al querer hacer una asociación civil con el fin de privatizar el servicio del agua; “si siempre se había llevado en buenos términos a través de un comité ciudadano”, donde incluso fueron increpados en asamblea a lo cual ellos negaron lo evidente, con el pretexto de que al no estar legalmente organizados dijeron; “no tener la representatividad legal para realizar gestiones”.

La entrevistada señaló que estas personas pretenden engañar al pueblo, donde incluso indican que a pesar de que al realizar ya como asociación civil, pago a Hacienda, estos impuestos serán recuperados por la población, según los administradores del pozo.

Además la entrevistada, manifestó que otro engaño es que con esa asociación civil ellos tendrán todas las garantías para que el gobierno no se lleve el agua de Tezoyuca al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México que se construye cerca de esta zona, pero para los inconformes el problema es la pérdida de autonomía, entre otras cosas.

Aseveró que al realizar su reunión para la reelección “ilegal por cierto”, ya que esta asamblea apócrifa con un padrón de más de mil 800 tomas, a dicho acto no más de 200 personas asistieron a esa asamblea donde se eligieron e incluso –dijeron algunos quejosos-, con gente que no tiene nada que ver y no habitan en la cabecera municipal.

Asimismo –dijo que-, para lograr sus fines de reelección por tercera vez utilizaron la guerra sucia, ya que a los que se quejaban los “boletinaron”, en que debían dinero al comité, además de mal informar y esparcir “chismes” por todos lados.

Sin embargo, a pesar de ser una cantidad ínfima lo que la entrevistada debía, no pusieron cantidad y en el caso de Irma Molina a pesar de reconocer un adeudo dijo que le pretendían cometer un fraude ya que su débito no pasa de los 3 mil 500 pesos, en comparación con gente que debe 15 o 20 años de este servicio.

Esto es un abuso de confianza de René Jiménez y Rubén Lazcano de querer “privatizar el agua” e incluso dijo que sí logran la realización de esta asociación civil para el funcionamiento del pozo comunitario de agua potable, la “CONAGUA les dará una atención, a lo mejor eso es lo que quieren estas personas”.

Finalmente, indicaron que a la fecha no hay un corte de caja detallado, solo señalan cuanto ingreso, cuanto salió, pero hasta ahí, en donde lo peor es que no se ve nada de mejoras en la infraestructura del pozo, si se habla de ingresos anuales de aproximadamente de 10 millones de pesos.

Asimismo, indicó que vía escritos han solicitado información de toda índole con respecto a estas penosas situaciones e incluso en algunos escritos se indica que; digan los beneficios que esta asociación pudiera traer al pueblo y que digan que es lo que los motiva a seguir dirigiendo el pozo, ya que ellos mismos violan el reglamento que ellos hicieron al sobrepasar el tiempo en que se puede estar al frente de la administración del pozo de agua potable.

Por lo pronto, el gran malestar entre muchos de los usuarios continúa incrementándose, a lo cual afirmaron que no cejaran en su solicitud de evitar que se lleve a cabo la Asociación Civil y por otro que ya dejen el cargo, sí como dicen, lo único que les quita es tiempo, pero al parecer ya se quieren quedar ahí, incluso con la privatización del pozo que surte a la Cabecera Municipal de Tezoyuca, lo cual ya están organizando varias acciones.