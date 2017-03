En Toluca Vecinos y Autoridades Pavimentan Vialidades

Entrega alcalde 2 mil 668 metros cuadrados de las calles Privada y Cerrada San José

TOLUCA.- El Cerrillo Vista Hermosa se vistió de fiesta para celebrar la pavimentación con concreto hidráulico de las calles Privada y Cerrada San José, con las que se benefician cientos de familias y vecinos que transitan a diario por la zona, obra que fue posible gracias al trabajo en equipo del gobierno municipal de Toluca y la población, a través del programa “Faenas Comunitarias”.

“Cuando iba al kínder en el camino me enlodaba mucho, lo que provocaba que de mi escuela me regresaran a la casa; ahora, con la pavimentación, en la primaria ya me dicen que puedo pasar porque no me ensucio; además, puedo patinar, correr y jugar con las bicis”, expresó la pequeña beneficiaria Dulce Valdés Sierra, de 8 años de edad.

El presidente municipal Fernando Zamora Morales, rodeado del cariño de cientos de vecinos de la zona, llevó a cabo el corte de listón de la pavimentación de 2 mil 668 metros cuadrados en que la población aportó su mano de obra, mientras que la administración suministró la maquinaria, la asesoría técnica y los materiales, que en este caso fueron 196 toneladas de cemento, 44 viajes de arena y 55 de grava.

Al respecto, la señora Norma Peña Hernández expresó “nos hacía falta la pavimentación, porque cuando venían tiempos de lluvia se hacía un lodazal tremendo; los niños cuando salían a la escuela se enlodaban sus pantalones y su uniforme, ya requeríamos este apoyo que fue posible gracias al gobierno municipal que encabeza el alcalde Fernando Zamora; estamos muy agradecidos porque podemos disfrutar nuestra nueva calle y en tiempo de lluvias los pequeños podrán salir con seguridad y llegar limpios a sus labores”.

Tras agradecer el apoyo del gobierno federal y estatal para dotar de más y mejores servicios a los toluqueños, el primer edil explicó que en esa comunidad se desarrollan ocho obras más, entre ellas la introducción del drenaje sanitario y pavimentación con mezcla asfáltica de la calle Isidro Fabela, la construcción del Comedor Comunitario, la rehabilitación de la plaza delegacional y de la unidad deportiva, así como la pavimentación con concreto hidráulico, banquetas y guarniciones de la calle Río Pánuco, por mencionar algunas.

Asistieron a la entrega integrantes del H. Cabildo, directores de dependencias municipales, autoridades auxiliares y cientos de vecinos de la zona.